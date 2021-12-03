Когда переходишь на растительную диету, приходится много думать о том, где же взять белок. Один из вариантов — котлеты, сосиски, пельмени и креветки, сделанные специально для вегетарианцев. Но покупать их всегда страшно: вдруг невкусно? Мы собрались редакцией и перепробовали разные мясозаменители. Рассказываем о впечатлениях.
Редакторка раздела «Еда»
Редакторка раздела «Общество»
Редактор раздела «Спорт»
Редакторка раздела «Еда»
Котлеты с ароматом говядины, «Самокат»
Любовь Сафонова:
«Котлеты с невероятным содержанием жира и пряностей, которые начисто перебивают вкус сои. Если вы отказались от мяса недавно, скорее всего, вкус покажется непривычным, но я уже смирилась. Использую их как белковое дополнение к макаронам, при жарке образуется приятная корочка. С настоящим мясом не перепутать, но их можно есть пару раз в неделю, не испытывая особенных страданий».
Котлеты для бургеров, Bite
Любовь Сафонова:
«Сочные, плотные и упругие котлеты для бургеров. В фарше уже есть небольшое количество соли, так что дополнительно с котлетами делать ничего не нужно, просто пожарьте. Всухую, не в составе бургера, их есть не очень интересно — быстро надоедает из‑за общей однородности, и меня немного смутила сладость. Но в целом они очень симпатичные: влажные, напоминают домашние бабушкины котлеты с булкой».
Котлеты для бургеров, WellDone
Екатерина Клементьева:
«Я приготовила из них бургер с сыром, зеленью, помидорами и соусом барбекю. Не ем мясо уже около восьми лет, и мне сложно оценить, правда ли котлеты WellDone больше всего напоминают говядину, как написано на сайте компании. Мне кажется, они сильно отличаются по текстуре от мясных котлет, и в них почти нет жира. Выходит суховато.
Мне понравился вкус, и я бы купила их еще раз, потому что я не жду от подобных растительных продуктов вкуса, идентичного мясу. Отношусь к ним скорее как к полуфабрикату, из которого вегетарианцы могут сделать себе хот-дог или бургер».
Котлеты из пророщенной пшеницы, «Вкусвилл»
Любовь Сафонова:
«Очень, очень странные котлеты. Когда достаешь из пачки, кажется, что они упакованы в пленку, как будто бы даже край спайки виден. Но это просто следы формовки. Дальше — больше: внутри они состоят из какой‑то липковатой каши. И эта каша прилипает к зубам! Я делала с ними бургеры и ответственно заявляю, что соседство с вкусной булкой, помидорами и сыром их совершенно не спасло».
Котлеты, Beyond Meat
Артем Соколов:
«Внутри бургера такие котлеты максимально сложно отличить от мясных: они сочные, плотные и по консистенции напоминают хороший образец из рубленой говядины. Вкус сбалансирован специями, а дополнительный секрет, кажется, кроется в приготовлении на гриле — образуется почти настоящая мясная корочка, а легкий дымок позволяет забыть о том, что вы жуете искусственное мясо. Я не пробовал такие котлеты отдельно от бургера, но с уверенностью могу сказать, что они одни из лучших в этом списке».
Пельмени с луком и чесноком, WellDone
Екатерина Клементьева:
«Если бы я не знала, что они растительные, то точно не догадалась бы, из чего они сделаны, — если вы хотите что‑то со вкусом мяса, то можно смело их брать! Не уверена, что сама приготовила бы их еще раз, но только потому, что не очень люблю пельмени».
Пельмени с нутом, Green Food
Любовь Сафонова:
«Пельмени, которые производители кокетливо называют вегменями. Они начисто отбили мне охоту экспериментировать — выплюнула первую же ложку. К сожалению, нут внутри пельменей разваривается в малоаппетитную и совершенно несъедобную кашу. Катастрофический провал».
Зерновые сосиски, Botanic
Любовь Сафонова:
«Это мои любимые сосиски — всегда в холодильнике лежит пачка. Они почти неотличимы на вкус от привычных: та же гладкость, мягкость и упругость. Хороши и как самостоятельное блюдо (особенно жареными), и как добавка в омлет. Отличный вариант для хот-догов. Единственный нюанс: они суховаты, поэтому при попытке пожарить на костре на поверхности образуется не привычная маслянистая корочка с задорными пузырьками, а что‑то вроде корки на хлебе. На вкусовые качества это особого влияния не оказывает, да и в любом случае это лучше, чем сидеть вообще без сосисок».
Растительные креветки, AwakePower
Алина Гринберг:
«Растительное мясо я ем нечасто, так же как и животное. Отдаю предпочтение рыбе и морепродуктам, именно поэтому пройти мимо растительных креветок не смогла. Несмотря на то что продукт кажется очень необычным и даже немного нереальным, купить его можно, например, в „Утконосе“ за 1039 рублей. Что-что, а слово „креветки“ в названии цена оправдывает.
Искусственные креветки похожи на очищенные настоящие в отварном виде. Продают их замороженными. Крупные розовые „морепродукты“ я решила обжарить с чесноком и добавить к пасте. Готовить их достаточно быстро, но все-таки дольше оригинальных — инструкции с временем приготовления на упаковке нет, поэтому пришлось действовать по ситуации.
Приготовленные креветки оказались лучше, чем я себе представляла. Вкус у них не слишком яркий и даже близок к настоящему, но вот текстура отличается — она менее волокнистая и гораздо более плотная. В целом это отличная замена для тех, кто придерживается диеты без животных продуктов и кому успело наскучить растительное мясо. При этом таких креветок много не съешь — после 2–3 штук вкус начинает надоедать. Купить еще пачку для новых блюд желания пока не возникло».