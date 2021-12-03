Когда переходишь на растительную диету, приходится много думать о том, где же взять белок. Один из вариантов — котлеты, сосиски, пельмени и креветки, сделанные специально для вегетарианцев. Но покупать их всегда страшно: вдруг невкусно? Мы собрались редакцией и перепробовали разные мясозаменители. Рассказываем о впечатлениях.

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда» Екатерина Клементьева Редакторка раздела «Общество» Артем Соколов Редактор раздела «Спорт» Алина Гринберг Редакторка раздела «Еда»

Котлеты с ароматом говядины, «Самокат»

Любовь Сафонова:

«Котлеты с невероятным содержанием жира и пряностей, которые начисто перебивают вкус сои. Если вы отказались от мяса недавно, скорее всего, вкус покажется непривычным, но я уже смирилась. Использую их как белковое дополнение к макаронам, при жарке образуется приятная корочка. С настоящим мясом не перепутать, но их можно есть пару раз в неделю, не испытывая особенных страданий».

Где купить «Самокат» Цена 229 р.

Котлеты для бургеров, Bite

Любовь Сафонова:

«Сочные, плотные и упругие котлеты для бургеров. В фарше уже есть небольшое количество соли, так что дополнительно с котлетами делать ничего не нужно, просто пожарьте. Всухую, не в составе бургера, их есть не очень интересно — быстро надоедает из‑за общей однородности, и меня немного смутила сладость. Но в целом они очень симпатичные: влажные, напоминают домашние бабушкины котлеты с булкой».

Где купить «Утконос» Цена 277 р.

Котлеты для бургеров, WellDone

Екатерина Клементьева:

«Я приготовила из них бургер с сыром, зеленью, помидорами и соусом барбекю. Не ем мясо уже около восьми лет, и мне сложно оценить, правда ли котлеты WellDone больше всего напоминают говядину, как написано на сайте компании. Мне кажется, они сильно отличаются по текстуре от мясных котлет, и в них почти нет жира. Выходит суховато. Мне понравился вкус, и я бы купила их еще раз, потому что я не жду от подобных растительных продуктов вкуса, идентичного мясу. Отношусь к ним скорее как к полуфабрикату, из которого вегетарианцы могут сделать себе хот-дог или бургер».

Где купить «Утконос» Цена 277 р.

Котлеты из пророщенной пшеницы, «Вкусвилл»

Любовь Сафонова:

«Очень, очень странные котлеты. Когда достаешь из пачки, кажется, что они упакованы в пленку, как будто бы даже край спайки виден. Но это просто следы формовки. Дальше — больше: внутри они состоят из какой‑то липковатой каши. И эта каша прилипает к зубам! Я делала с ними бургеры и ответственно заявляю, что соседство с вкусной булкой, помидорами и сыром их совершенно не спасло».

Где купить «Вкусвилл» Цена 250 р.

Котлеты, Beyond Meat

Артем Соколов:

«Внутри бургера такие котлеты максимально сложно отличить от мясных: они сочные, плотные и по консистенции напоминают хороший образец из рубленой говядины. Вкус сбалансирован специями, а дополнительный секрет, кажется, кроется в приготовлении на гриле — образуется почти настоящая мясная корочка, а легкий дымок позволяет забыть о том, что вы жуете искусственное мясо. Я не пробовал такие котлеты отдельно от бургера, но с уверенностью могу сказать, что они одни из лучших в этом списке».

Где купить VeganPro Цена 1150 р.

Пельмени с луком и чесноком, WellDone

Екатерина Клементьева:

«Если бы я не знала, что они растительные, то точно не догадалась бы, из чего они сделаны, — если вы хотите что‑то со вкусом мяса, то можно смело их брать! Не уверена, что сама приготовила бы их еще раз, но только потому, что не очень люблю пельмени».

Где купить «Веги Вуги» Цена 355 р.

Пельмени с нутом, Green Food

Любовь Сафонова:

«Пельмени, которые производители кокетливо называют вегменями. Они начисто отбили мне охоту экспериментировать — выплюнула первую же ложку. К сожалению, нут внутри пельменей разваривается в малоаппетитную и совершенно несъедобную кашу. Катастрофический провал».

Где купить «Забота» Цена 165 р.

Зерновые сосиски, Botanic

Любовь Сафонова:

«Это мои любимые сосиски — всегда в холодильнике лежит пачка. Они почти неотличимы на вкус от привычных: та же гладкость, мягкость и упругость. Хороши и как самостоятельное блюдо (особенно жареными), и как добавка в омлет. Отличный вариант для хот-догов. Единственный нюанс: они суховаты, поэтому при попытке пожарить на костре на поверхности образуется не привычная маслянистая корочка с задорными пузырьками, а что‑то вроде корки на хлебе. На вкусовые качества это особого влияния не оказывает, да и в любом случае это лучше, чем сидеть вообще без сосисок».

Где купить «СберМаркет» Цена 189 р.

Растительные креветки, AwakePower

Алина Гринберг:

«Растительное мясо я ем нечасто, так же как и животное. Отдаю предпочтение рыбе и морепродуктам, именно поэтому пройти мимо растительных креветок не смогла. Несмотря на то что продукт кажется очень необычным и даже немного нереальным, купить его можно, например, в „Утконосе“ за 1039 рублей. Что-что, а слово „креветки“ в названии цена оправдывает. Искусственные креветки похожи на очищенные настоящие в отварном виде. Продают их замороженными. Крупные розовые „морепродукты“ я решила обжарить с чесноком и добавить к пасте. Готовить их достаточно быстро, но все-таки дольше оригинальных — инструкции с временем приготовления на упаковке нет, поэтому пришлось действовать по ситуации. Приготовленные креветки оказались лучше, чем я себе представляла. Вкус у них не слишком яркий и даже близок к настоящему, но вот текстура отличается — она менее волокнистая и гораздо более плотная. В целом это отличная замена для тех, кто придерживается диеты без животных продуктов и кому успело наскучить растительное мясо. При этом таких креветок много не съешь — после 2–3 штук вкус начинает надоедать. Купить еще пачку для новых блюд желания пока не возникло».

Где купить «Утконос» Цена 1039 р.