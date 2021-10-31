Тыква пользуется огромной популярностью в осенний сезон, и на то есть причина! Она притягивает изобилие, символизирует женскую энергию и дары земли. Усиленный бодрящей энергией мускатного ореха, корицы и бурбона, этот десертный коктейль прекрасно подойдет для осенней магической работы, связанной с благополучием и процветанием.

Ингредиенты

— Консервированное тыквенное пюре — 1 столовая ложка

— Кленовый сироп — 1,5 столовых ложки

— Смесь молока и сливок — 1 столовая ложка

— Молотая корица — 1⁄8 чайной ложки

— Измельченный мускатный орех — 1⁄4 чайной ложки

— Бурбон — 1 джиггер (45 мл)

— Взбитые сливки для украшения — 1 небольшая ложка