В издательстве «ХлебСоль» скоро выйдет книга «Магические коктейли» Джулии Хадас. Она оформлена в колдовском стиле: значительную часть занимает рассказ о планетах, картах Таро и камнях. Но главное — все-таки рецепты домашних сиропов и алкогольных напитков. Канун Хеллоуина — самое время приготовить коктейль «Тыквенное просветление».
Тыква пользуется огромной популярностью в осенний сезон, и на то есть причина! Она притягивает изобилие, символизирует женскую энергию и дары земли. Усиленный бодрящей энергией мускатного ореха, корицы и бурбона, этот десертный коктейль прекрасно подойдет для осенней магической работы, связанной с благополучием и процветанием.
Ингредиенты
— Консервированное тыквенное пюре — 1 столовая ложка
— Кленовый сироп — 1,5 столовых ложки
— Смесь молока и сливок — 1 столовая ложка
— Молотая корица — 1⁄8 чайной ложки
— Измельченный мускатный орех — 1⁄4 чайной ложки
— Бурбон — 1 джиггер (45 мл)
— Взбитые сливки для украшения — 1 небольшая ложка
Как готовить
В шейкер добавьте тыквенное пюре, кленовый сироп, смесь молока и сливок, корицу, 1⁄8 чайной ложки мускатного ореха и бурбон. Положите лед и энергично встряхните, чтобы ингредиенты объединились.
Сконцентрируйтесь на бодрящей энергии специй, объединяющихся с тыквой и сливками, — все они привнесут в вашу жизнь изобилие.
Как только вы почувствуете, что шейкер охладился, процедите коктейль в бокал для мартини.
Украсьте взбитыми сливками и посыпьте оставшимся мускатным орехом.
Наслаждайтесь коктейлем и ароматом мускатного ореха: он подарит вам процветание.