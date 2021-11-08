Фудпейринг — искусство сочетания еды и напитков. Совместно с Bud Alcohol Free, Stella Artois Non Alcohol и собственными торговыми марками «Пятерочки» — Fish House и «Рестория» — мы подготовили тест, чтобы проверить, можете ли вы составить правильную гастропару из блюда и безалкогольного пива.