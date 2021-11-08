Фудпейринг — искусство сочетания еды и напитков. Совместно с Bud Alcohol Free, Stella Artois Non Alcohol и собственными торговыми марками «Пятерочки» — Fish House и «Рестория» — мы подготовили тест, чтобы проверить, можете ли вы составить правильную гастропару из блюда и безалкогольного пива.
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Немного теории. Какое правило фудпейринга вам подсказывает интуиция?
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Фудпейринг начинается с анализа аромата напитка, чтобы подобранная к нему еда оставляла приятное послевкусие. Какое блюдо создаст гармонию с освежающей хмелевой горчинкой светлого безалкогольного лагера?
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У вас в планах приготовить свиной шницель. С каким безалкогольным пивом его лучше подать, чтобы раскрыть насыщенный вкус мяса?
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У вас на ужин — салат с морепродуктами на основе морского коктейля Fish House. К нему вы планируете подать безалкогольный пшеничный бланш. Чем дополните свой выбор?
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В американском лагере в безалкогольном формате Bud Alcohol Free присутствуют мягкие нотки хмеля, оттенки карамели и риса — какое блюдо к нему однозначно подойдет?
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На отдыхе вы заказали пасту с морепродуктами. Официант интересуется, что будете пить. Какой выбор будет самым удачным?
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