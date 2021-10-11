Все больше людей переходят на растительное питание. Открываются и новые места с веганским меню, но часто они не могут похвастать хорошей кухней. Мы сходили в Good Bowl Food — новое веганское место в «Афимолле» — и проверили, можно ли открыть нормальный ресторан вообще без мяса, рыбы и молочки.

Что это В Москве открылся веганский ресторан азиатской кухни Good Food Bowl. Он находится на первом этаже «Афимолла» в пространственном треугольнике между «Шоколадницей», H&M и отделением «Сбербанка». Основатели — группа друзей-гастроэнтузиастов, в чьем портфеле несколько заведений сыроедческой веганской кухни Dobrow: на острове Самуи, в Санкт-Петербурге и в Москве. В том числе они открыли веганскую кофейню Do Black Coffee в ТЦ «Атриум» и сервис веган-кейтеринга Do Catering. Кроме заведений общественного питания в собственности у основателей заготовочные цеха, кондитерское производство сыроедческих десертов и теплицы для выращивания микрозелени. Комьюнити сотрудников компании — исключительно веганская тусовка. Штат комплектуется не рекрутинг-платформами, а сарафанным радио. Иногда и гости проекта становятся его сотрудниками. Профессиональных шефа и поваров здесь нет. Меню ресторана ставил основатель и бренд-шеф проекта Артур Сита. По словам представителей заведения, миссия Good Food Bowl — познакомить людей с разнообразием веганской еды, пользой растительных ингредиентов и помочь совершить переход к новому типу питания.

Пространство Лучше всего освещена открытая кухня — она в помещении главная. Все, что не кухня, утопает в теплом желтом свете: это плюс к уюту, но минус к красоте фотографий еды. Интерьер с намеком на экостиль: столы и стулья светлого дерева лаконичного дизайна, ярко-салатовые диваны и две стены с вертикальной системой озеленения. Еду и заказывают, и забирают у кассы. Кухня отлично просматривается со всех посадочных мест в зале, так что есть чем заняться в ожидании еды.

Рамен с соевым протеином, 360 р. 1 из 7 Терияки-удон с соевым протеином, 320 р. 2 из 7 Гедза с эдамамэ и грибами, 180 р. 3 из 7 «Добрая чаша», 400 р. 4 из 7 Салат с «лососем», 325 р. 5 из 7 Салат с миндальным крем-сыром, 325 р. 6 из 7 Тофу-боул, 360 р. 7 из 7

Еда Меню построено на хитах азиатской кухни: боулы, рамены, лапша и гедза. Все веганское: никаких рыбных или мясных бульонов, морепродуктов, ничего молочного или ингредиентов животного происхождения. Мощным пряностям — тоже нет, как и уксусу и глутамату натрия. Задача меню — показать свежесть отборных овощей, грибов и зелени, подшлифовав их легкой термической обработкой. Получается хорошо: листья зелени в салатах выглядят безупречно, авокадо точно спелый, а соцветия брокколи — в своей идеальной кондиции. Самый насыщенный на вид бульон — для рамена. Он плотный, как в классическом рамене, однако сварен только из растительных ингредиентов. На нем готовят рамен с соевым протеином (360 р.) — плотный овощной бульон с традиционным набором топпингов, но без яркого аромата и с прессованным коричневым протеином в роли кусочков томленой свинины. Нужного цвета добиваются фруктовыми и овощными соками, консистенции — добавлением пюре. В меню есть действительно нажористые позиции: щедро приправленная овощами и орешками лапша, боулы на основе киноа и риса. Все это дополняют растительные версии животного белка — пшеничный сейтан и соевый протеин, плюс тофу, нут, эдамамэ, заправки на ореховой основе. Для мясоеда поход сюда — задорная игра с ожиданиями. Кажется, что из румяных гедза вот-вот выпадет фрагмент мясного фарша. Но нет, в них только грибы с эдамамэ (180 р.), тофу с морковью, шпинатом и пекинской капустой (240 р.) или сейтан, приправленный трюфельным маслом (200 р.). Пельмени подают с веганским соусом терияки и ореховой сметаной. Куриные яйца-обманки формуют из ореховой пасты. Овощи и грибы играют ведущие роли в живописных интерпретациях традиционных блюд: румяные упругие ножки грибов в роли морских гребешков, тонко нарезанный чернявый баклажан — угря, а из эластичных слайсов моркови делают «лосося». Красную икру воспроизводят с помощью молекулярной кухни из соков. Заготовки, соусы, растительное мясо тут делают сами, а микрозелень выращивают в собственных теплицах. Выпечку привозят из семейной веган-пекарни. Сладости все сыроедческие: маффин с угольным кремом (250 р.), «Наполеон» (199 р.), raw-брауни (315 р.) на миндале с кешью и финиками, raw-«Баунти» (105 р.) с кокосовой стружкой и кешью. Вместо тростникового сахара используют кокосовый, а еще виноградный сироп и финики.

Что по деньгам Вопреки мнению, что веганская еда — это дорого, ценник в Good Food Bowl приятно удивляет. Порция гречневой лапши с тофу, бобами эдамамэ, шиитаке и брокколи в 440 грамм обойдется в 270 р. Средняя стоимость горячих блюд — 350 р. Самое дорогая позиция — микс зелени с авокадо, дайконом и миндалем с имбирно-кунжутной заправкой (470 р.). Представители заведения уточняют, что ценник будет низким первое время, чтобы привлечь тех, кому веганский план питания не близок.

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Выводы В Good Food Bowl предлагают не просто свежие овощи с дрессингами из масел. Меню учитывает потребности людей с особенностями питания и демонстрирует убедительные дозы белка, углеводов и жиров. Ресторан точно стоит того, чтобы приехать в средоточие деловой Москвы из любой точки города. Для радикальных мясоедов это станет удивительным опытом. Тотальное сосредоточение на растительных ингредиентах не мешает создателям заигрывать с невеганской аудиторией, имитируя мясо и морепродукты. В Good Food Bowl подают интересную и хорошо оформленную еду, что идет вразрез со стереотипами о мире веганской еды.