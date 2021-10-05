Найти в Москве хороший фалафель или хумус не так сложно, как другие традиционные ближневосточные блюда. Рассказываем о кухне Сирии, Турции и Ливана и местах, где ее можно попробовать.

Mina Итальянская и ближневосточная кухня под одной крышей

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Mina — новый проект Арама Мнацаканова (Probka, Maritozzo, Mама Tuta), объединивший ближневосточную и средиземноморскую кухню. В меню равиоли с белыми грибами и трюфелем и пицца с пармой соседствуют с маслянистым бабаганушем в фотогеничной тарелке Bitossi, табуле и кюфтой из ягненка. Советуем начать с ближневосточных закусок: хумуса с пастой из оливок (490 р.), сыра лабне с хрустящими травами (460 р.) и пряной мухаммары из сладких перцев, обильно заправленной оливковым маслом (500 р.). Из горячего особенно удались стейк из лосося в шафрановом бульоне с тушеными томатами, картофелем и вонголе (1250 р.) и храйме из палтуса — популярное в Израиле и Магрибском регионе блюдо из рыбы, томящейся в томатном соусе с оливками, тархуном, зирой, фенхелем и копченой паприкой (1390 р.). К любому заказу бесплатно принесут свежеиспеченную воздушную лепешку со взбитым сыром фета и травами.

Адрес Большая Никитская, 16 Время работы пн-вс 11.30–23.00 Средний чек 2000–3000 р. Инстаграм @mina_rest

Food Rec. by Kebab Masters Симбиоз ближневосточного стритфуда, пиццы и индийской кухни

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Кажется, большие сочные дюрюмы привезли прямиком из Берлина — их подают в мягкой ливанской пите или лаваше на выбор с большим количеством начинки, которую сложно удержать в руках. Донеры не отстают — в хлебном конверте рамадан также много сочного мяса, нута или сыра. В любой вариант обязательно завернут овощи, соус из майонеза, аджики и лимонного сока и основной ингредиент: курицу (300 р.), говядину (350 р.), фалафель (300 р.) или халуми (350 р.). Не секрет, что кебаб — отличный вариант для перекуса на ходу. Если все-таки успеваете поесть внутри, советуем заказать тарелку мезе — набор из нескольких закусок (классического и морковного хумуса, огуречного пюре райта и маринованных перцев) с тонкой пшеничной лепешкой наан и турецким бубликом симит (590 р.) или турецкий завтрак из скрэмбла с йогуртом дзадзики, овощного салата, симита и пряного масла (350 р.). У Food Rec. by Kebab Masters работает собственная доставка — заказать дюрюм и донер можно на сайте в разделе «Шаурма и кебаб».

Адрес Костомаровский пер., 3, стр. 6 Время работы пн-вс 11.00–22.00 Средний чек до 700 р. Инстаграм @foodrec.msk

«Абу Гош» Арабские пирожки и 10 видов хумуса

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Хумус готовят в самых различных вариациях — от классического до иорданского с кедровыми орехами и сухариками, острого с печеными перцами и сладких: с инжиром и грецкими орехами или с манго. Если вам сложно определиться с выбором, смело берите сет из пяти видов с мягкой питой за 750 рублей. Меню не ограничили популярной закуской из нута. Кроме мясного сабиха и курицы с пюре из манго есть приличный выбор вегетарианских блюд: табуле с овощами (380 р.), фаршированные баклажаны с творожным сыром и грецкими орехами (420 р.), салат «Тин-тин» с инжиром, халуми, оливками и заправкой из мятно-тхинного соуса (420 р.) или «Футур» — сирийская альтернатива шакшуке из баклажанов и сыра лабне со смесью специй заатар, теплой питой и халвой (450 р.). Небольшие жареные арабские пирожки самбусики отлично дополнят любое блюдо: в «Абу Гош» есть классический вариант — с сыром — и десертный — с финиками.

Адрес Сивцев Вражек пер., 42, стр. 5 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Средний чек 700–1500 р. Инстаграм @abugosh.moscow

Blau Турецкая уличная еда в ярко-синем интерьере

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В небольшом пространстве готовят популярную в Турции уличную еду в авторском исполнении: донер с цыпленком (450 р.), мидии с морковью и томатами (680 р.) и балык-экмек со скумбрией (470 р.). Последнее переводится как «рыба в хлебе» — блюдо выглядит как сэндвич с рыбой и овощами внутри. Еще есть томленая говядина с чечевицей и фасолью и маслом кинзы, салат с грейпфрутом и жареным цыпленком под гранатовым соусом и томатный суп с гренками, пряными специями и базиликом. Из ближневосточных завтраков, которые тут готовят весь день, можно попробовать яичницу менемен в томатном соусе с сыром фета и питой (490 р.), большой турецкий завтрак на двоих с глазуньей или омлетом на выбор с хумусом, каймаком с томатами и баклажанами и пастой из перца (1230 р.) и чылбыр — яйцо пашот с йогуртом, свежей зеленью и двумя соусами: сливочным и пикантно-острым (410 р.).

Адрес Садовническая наб., 7 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек 700–1500 р. Инстаграм @blau.msc

Maroon Тажин, сводчатые потолки и винный шкаф

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В новом проекте Аркадия Новикова ближневосточная кухня соседствует с магрибской — тажином с курицей, индейкой и ягненком (от 1690 р. за порцию на двоих), марокканской шаурмой с курицей (850 р.) и кус-кусом (410 р.). Мясным блюдам в Maroon уделяют особое внимание: шашлык и люля-кебаб, приготовленные на углях соседствуют с долмой и арабскими котлетами киббех из баранины. Каждую позицию дополняют зеленью и соусом — острым азизе, пряной тхиной или гранатовым наршарабом. На двоих можно заказать тажин из морепродуктов: блюдо томят в дровяной печи и подают в глиняном горшке с конусообразной крышкой — за счет такой формы оно сохраняет температуру (3590 р.).

Адрес Кутузовский просп., 2/1, стр. 6 Время работы пн-вс 12.00–1.00 Средний чек больше 3000 р. Инстаграм @maroon_rest

Meat Point Окошко с идеальной турецкой кюфтой в Вознесенском переулке

«Митпойнт» открыл Александр Харченко в Брюсовом переулке в 2012 году. За традиционным турецким блюдом стала выстраиваться очередь из студентов, таксистов, иностранцев, завсегдатаев клубов и просто любителей стритфуда. После смерти первого владельца дело продолжила его семья, не меняя рецепт и не повышая цены. Кюфту неизменно подают в лаваше со свежими овощами, сочной халяльной говядиной или бараниной и сыром. Стоимость фиксированная независимо от выбранного мяса — 200 рублей. Запить предлагают турецким кофе или айраном. «Митпойнт» откроется 6 октября: сейчас они закрыты на ремонт.

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Адрес Вознесенский пер., 14 Время работы круглосуточно Средний чек до 700 р. Инстаграм @meatpoint__

Levant Бюджетная арабская кухня на Рогожском рынке

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Название было выбрано неслучайно: Левант — местность на Ближнем Востоке, расположенная вдоль побережья Средиземного моря. Владелец и одновременно шеф — сириец Фиждла Бакри — готовит многие блюда по авторскому рецепту. Так, в салате «Тут садэ» Бакри сочетает зелень с гуакамоле, сыром и клубникой (290 р.), к куриному филе на гриле (шиш-таук) подает картофель фри (300 р.), а в баклажанную пасту (мутабаль) добавляет сметану (290 р.). Из горячих закусок есть манакиш с заатаром, похожий на пиццу: пшеничную лепешку обильно покрывают сыром или говяжьим фаршем. В Levant готовят вегетарианскую версию со специями. Если мясо вас не пугает, есть альтернатива манакишу — сфиха: блюдо из нескольких небольших лепешек с бараниной, помидорами и кедровыми орехами за 300 рублей. Из сладкого хорошо взять традиционные десерты: апельсиновый пудинг балузу с тертыми фисташками, пахлаву с грецкими орехами или халавет эль-джибн из теста из манной крупы и сыра с фисташками и клубникой.

Адрес Рогожский Вал, 5, стр. 1 Время работы пн-вс 9.00–21.00 Средний чек до 700 р. Инстаграм @levant.moscow

Dip with me Мясо на гриле и больше 10 видов халвы

«Дипами» в меню обозначили наборы из нескольких блюд: холодный дип — это сет из закусок-мезе (хумус, бабагануш, мухаммара, печеный баклажан), в горячем — самбусики с сыром, мясом или шпинатом, фалафель и киббех — пирожок, фаршированный булгуром, мясом и грецкими орехами. Большинство блюд здесь готовят на гриле и размещают на тарелке с овощами, лепешками и соусами. Мясо с зеленью можно самостоятельно заворачивать в тесто или взять готовую питу с начинкой из говяжьей отбивной, котлеты из ягненка и куриного филе, которое маринуют в йогурте, кумине и черном перце. Салата в меню всего три, зато все удались: «Фатуш» из свежих овощей, зерен граната и ломтиков питы заправляют пряным сумаком, сухой мятой и оливковым маслом, в «Арише» сочетают сыр шанклиш с тимьяном и печеными перцами, а в «Макдус» фаршированные грецкими орехами баклажаны подают с салатом корн и сладким чили. За любой вариант отдадите не больше 400 рублей.

Адрес Тимура Фрунзе, 11, стр. 13, фуд-корт в «Красной розе» Время работы пн-вс 12.00–22.00 Средний чек до 700 р. Инстаграм @dip_with_me

Laffa Laffa Популярная шаурма на Патриках

В Laffa Laffa в первую очередь стоит обратить внимание на шаурму. Ее делают как для мясоедов (с курицей, ягненком или креветками), так и для вегетарианцев (с баклажанами, фалафелем или картофелем). Лепешкам лаффа уделили не меньше внимания — их выпекают прямо перед подачей, иначе они быстро черствеют. К ним хорошо заказать закуски: хумус, табуле или мухаммару. Кроме того, есть готовая лаффа с начинками: острая с ягненком (390 р.), с сыром, шпинатом и глазуньей (360 р.) или с курицей, томатами и моцареллой (380). Если хотите недорого пообедать в районе Патриков, тут ежедневно отдают бизнес-ланчи с 12.00 до 16.00. Есть три варианта: в первом — кюфта из говядины, хумус и чечевичный суп (300 р.), во втором нужно выбрать между хумусом и табуле, пловом и шаурмой с курицей, баклажаном или фалафелем (350 р.), а в третьем предлагают табуле или кюфту на выбор, суп, плов или шаурму (420 р.). К любому обеду принесут чай.

Адрес Малая Бронная, 4 Время работы пн-вс 11.30–23.00 Средний чек 700–1500 р. Инстаграм @llaffa_laffa

«Mr. Ливанец» Ливанская кухня с большим размахом

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В «Ливанце» точно есть то, что не удастся найти ни в одном ресторане подборки. Из холодных закусок — тертая сырая баранина с зернами пшеницы, мятой и кедровыми орехами, жареная говядина со шпинатом и нутом, ассорти из солений — маринованных перцев, оливок, чеснока и сельдерея. Из горячих — острая колбаса суджук в овощном соусе, пряные бобы с кунжутной пастой или жареные креветки и кальмары с нутом. От разнообразного основного меню не отстает и барное. Здесь классические и авторские коктейли, например, пряный Libanese Mule на араке и имбирном пиве с лаймом и мятой и «Бомбей-тоник» на синем джине с грейпфрутом. В винной карте португальский винью-верде, новозеландский совиньон, немецкий рислинг и ливанский шато. Цены начинаются от 380 рублей за бокал и 1900 — за бутылку.

Адрес Глинищевский пер., 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 700–1500 р. Инстаграм @mr.livanets