Последние дни сентября традиционно прохладные, так что хочется проводить время в уютных местах. Желательно, с хорошей едой. Редакция «Афиши Daily» прошлась по новым московским ресторанам, и теперь рассказывает, куда зайти на этой неделе. И не только в Москве, но еще и в Петербурге.

Кофейня «2046» Космическое кафе будущего и арт-пространство в Хамовниках

Создатели этой инстаграмной кофейни с космически-футуристическим дизайном вдохновились одноименной культовой картиной Вонг Кар-Вая. Проект поддерживает концепцию разумного потребления, поэтому вся посуда «навынос» в кофейне сделана из перерабатываемого сахарного тростника, а брендированные стаканы — из винных бутылок. Их можно забрать домой за 1200 р., как и соевые свечи из коллаборации с крафтовым производителем white candle (3000 р. за штуку) и подвески, имитирующие бегущую строку (3900 р.). Пространство Интерьер продумывал звездный архитектор и дизайнер Гарри Нуриев, известный по коллаборациям с Balenciaga и Nike. На площади всего в 57 квадратных метров соседствуют кофейня и арт-пространство. Серые бетонные стены подсвечиваются неоново-зелеными световыми панелями, создавая межгалактического корабля из фантастических фильмов, а на стены проецируют работы цифровых художников. В общем, современность хлещет из всех щелей. Еда В первую очередь сюда стоит идти за кофе — с напитками создатели тоже заморочились. Кофейную карту составляли вместе с Лилией Гадельшиной, входящей в десятку лучших бариста мира, и Богданом Прокопчуком, победителем международного реалити-шоу Barista&Farmer. Зерна отбирают сами, обжаривают у Underground Coffee Project. В меню — авторские напитки от Лилии, Богдана и одного из совладельцев, Фуада Джаббарова: латте груша-жасмин (350 р.), маття-берри (350 р.). Классический большой капуччино обойдется в 300 р., а американо и фильтр-кофе такого же объема — в 200 р. За 400 р. можно заказать дегустационный «Triple set»: эспрессо, маленький капучино и маленький фильтр-кофе. Есть и раздел «Не кофе»: какао, маття, лимонады (300-350 р.), чаи листовые и травяные (по 200 р.). К напиткам шеф-повар Кристина Черняховская предлагает заказать овсяную кашу на кокосовом молоке с пармезаном, грушей и ядрами конопли (250 р.). Если хочется более основательного перекуса, спрашивайте салат с пастрами (420 р.) или тартин с лососем, крем-чизом и авокадо (490 р.). Круассаны (по 150 р.) заказывают в «Печорине», веганский банановый хлеб (200 р.) — у команды «Пятьдесят две унции». На витрине — помадки-фадж (по 100 р.) от fudge story с небанальными вкусами: дор блю, перец чили, матча, лаванда, манго. Резюме «2046» — концептуальное арт-пространство и яркая инстаграмная локация. Особенно приятно, что дизайн создавали не в ущерб качеству основного продукта — кофе. К составлению карты напитков и меню подошли столь же внимательно и ответственно, как и к проработке элементов декора.

WurstBar Второе заведение сети у Аптекарского огорода

В конце 2015 года в Москве в спальном районе на Шаболовке открылся первый WurstBar. Придумали концепцию и открыли заведение немцы, живущие в России, и гости по большей части тоже были из Германии. Получился бар «для себя» с аутентичными немецкими колбасками, брецелями и немецким пивом. С тех пор владельцы сменились, но концепция осталась прежней, как и меню. А в августе этого года открылось второе заведение около Аптекарского огорода. В меню упор на карривурст, колбаски с авторским соусом карри. О них мало кто знает в России, а вот в Германии это очень популярный фастфуд. Пространство WurstBar — это, прежде всего, формат облагороженного стритфуда. На Проспекте мира, как и в первом баре на Шаболовке, основной элемент в зале — вытянутая барная стойка с кранами для разливного пива. Вдоль стены напротив стойки — высокие столики на двоих, есть несколько мест с высокой барной посадкой около панорамного окна. Но мы рекомендуем садиться за круглые столики в глубине зала — там вид на Аптекарский огород. Обстановка в WurstBar дружеская, непринужденная, спокойно можно прийти как одному, так и в компании — все поместятся. Еда В точке на Проспекте Мира готовят все то же, что и на Шаболовке, в том числе авторский соус карри для карривурста. Традиционные немецкие белые колбаски вайсвурст подают в бульоне с долькой лимона — точно так же, как это принято в Германии. Помимо 9 видов колбасок, которые можно заказать в порции «мини» (320 р.) или «стандарт» (460 р.) и в составе сета (880 р. за половину порции, 1290 р. за большой сет), предлагают отличные сырные палочки (200 р.), картофель фри, сочные луковые колечки в кляре, тушеную квашеную капусту и брецели, которые привозят из Германии сырыми и выпекают в баре (все по 170 р.). Также по будням есть ланчи (суп, колбаска и гарнир на выбор, напиток — за все 500 р.). Суп дня доступен отдельно за 200 р. Из напитков — несколько видов немецкого пива на кранах, сидр, а также апфельшорле (яблочная газировка), домашние лимонады (имбирный и апельсиновый), чай, кофе, вода, соки (от 120 до 340 р.). Резюме Небольшое уютное место для ценителей колбасок и пива. Сюда приятно заглянуть днем на ланч или прийти компанией вечером после работы, расслабиться и пообщаться с друзьями. А на выходных поход в WurstBar можно совместить с прогулкой по Аптекарскому огороду.

Адрес Проспект мира, 26, стр. 1 Время работы 11.00-23.00 Средний чек до 700 р. Телефон +7 (985) 203 34 00 Инстаграм @wurst.bar

Eiwa Азиатский ресторан на Ходынке

Паназиатская кухня в исполнении питерских девушек из Gills — шеф-повара Алины Лященко и су-шефа Анастасии Петровичевой. В Японии 72 сезона, поэтому и обновления блюд здесь происходят довольно часто. Находится Ewia в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынке. В последнее время рестораны часто открываются вне центра, ближе к людям, что довольно приятно. Пространство Первое, что бросается в глаза при входе в зал — светильник в виде лианы из белого неона, который обвивает колонну, и светящийся красный шар над барной стойкой (кодовое название — «Луна»). За тропическое настроение отвечают живые растения, свисающие из‑под высокого потолка в кашпо из кокосовой скорлупы. На стенах светятся ярким неоном японские стихи хайку, отражающие смену времен года, а на полу «плывут» нарисованные карпы. Интерьер оживляет свет из огромных витражных окон, а над столиками расположены точечные светильники с мягким теплым светом. Еда В меню — авторские роллы (например, ролл «Опаленный кальмар» с манго соусом и клубникой за 450 р.) и вариации на паназию с использованием соусов, приготовленных здесь же, на кухне ресторана, без искусственных добавок и усилителей вкуса: тартар из говядины (690 р.) с чипсами из мяты и из лосося (890 р.) с соусом из манго, овощи темпура с соусом китай майо (550 р.), цыпленок со сливочной карамелью и острыми томатами (690 р.), утка с ананасами, (900 р.). К каждому сезону в меню будут добавлять специальные позиции. К еде обязательно попросите чай в сифоне — это целое действо. Горелку зажигают прямо на вашем столе, и вы можете видеть, как вода вскипает и перегоняется из нижней колбы в расположенную сверху емкость с заваркой, а затем готовый напиток перетекает обратно. А вот матчу лучше не брать: вместо премиальной матча, предназначенной специально для напитков, здесь используют кулинарную матчу. Она годится для приготовления панкейков, а вот напиток получается горьким и отдающим рыбой — это как раз то, за что многие матчу не любят. У ресторана есть меню доставки со специально адаптированными для транспортировки блюдами. В радиусе 3 км от ресторана доставляют собственными силами в красивой брендированной упаковке, а по Москве — через Яндекс.Еду. Резюме Несмотря на расположение не в самом центре города, сюда стоит приехать, чтобы словить дзен, понаблюдать, как заваривают чай и попробовать необычные варианты роллов. Велика вероятность, что к вашему следующему визиту уже появятся новые сезонные предложения.

Адрес Ходынский б-р, д. 2, ЖК «Лайнер» (справа от «Авиапарка») Время работы 12.00-00.00 Средний чек 2000-2500 р. Телефон +7 (963) 666 26 62 Инстаграм @eiwa.moscow

AVA Café Авторский comfort food от Истомина и Лосева

Еще один тренд этого последнего времени — шеф-повара в роли рестораторов. Новый красивый ресторан на Патриках по соседству со знаменитым Pino открыл ресторатор Антон Пинский (Pinskiy&Co) совместно с двумя известными и успешными шефами — Артемом Лосевым и Виталием Истоминым. Идеология проекта — ретрофутуризм: свежий взгляд на знакомые блюда, вкусы и продукты. Это отражено как в меню, так и в дизайне. А название AVA можно расшифровать как «аватар» — отражение представлений шефов о кухне и формате ресторана. Пространство Внутри — светло и красиво, как и положено на Патриарших, и при этом без скученности и тесноты. Белые скатерти, большие живые растения в горшках, неожиданные элементы декора в виде керамических панно. Атмосфера напоминает европейские фильмы 60-70-х годов: интерьер с выверенными деталями, уютное и теплое благодаря книгам на стеллажах, цветам в огромных вазах, янтарным панелям африканского дерева мовингу и винтажным стульям от Correct_form. Для создания пола использовали 5 видов мрамора, а одна из столешниц сделана из множество слоев бересты — получился очень красивый естественный рисунок. Но больше всего привлекают внимание огромные «папахи» на стене — что‑то про шерстяные шапки горцев. Еда К названиям разделов меню подошли с юмором (сомнительным) — есть блюда и «Для худеющих», и «К шампанскому». В AVA можно найти хиты от обоих шефов, запомнившиеся по предыдущим проектам, а также интересные вариации на тему comfort food: для блюда Angler (1200 р.) картофель сначала нарезают тонкими слайсами, как на чипсы, промазывают жиром, а затем готовят под прессом, дополнив пармезановым соусом и черной икрой. Пате из фуа-гра (890 р.) украшают половинками лесных орешков и подают с желе из шампанского — издалека блюдо напоминает осьминга. Желе из шампанского в виде клубники можно съесть и на подушке из земляники. (650 р). И землянику, и желе дополнительно заливают шампанским, видимо, чтобы у десерта не было шанса не понравиться. Привычно хорош знаменитый истоминский эклер с маком 22 см (550 р.), конфеты с белыми грибами (250 р.) и инстаграмный сметанник AVA (750 р.) под золотой фольгой не отстают. Но особого внимания заслуживает нежный воздушный мильфей с мороженым из рома, изюмом и свежей голубикой (550 р.), который при гостях заливают подожженным выпаренным ромом. Резюме Ava было заявлено как место с комфортной едой на каждый день, но все-таки дома на таком уровне готовить сложно. Сюда стоит идти за атмосферой Патриков, красивым стильным интерьером, знакомыми хитами шефов и при этом в разы более низким ценником, чем в соседних модных заведениях. Место получилось интересное, каждую деталь хочется долго рассматривать, придумывая ей свои смыслы.

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Куда еще сходить на этой неделе Венгерская вечеринка в «Шашлычной» 30 сентября в алко-буфете «Шашлычная» готовит Шандор Надь, шеф венгерского посольства. Кормить будут пёркёльтом (мясное рагу) и другими венгерскими блюдами, а поить — семью видами палинки, это разновидность фруктовой ракии. Вечер начинается в 19:00. Завтрак в «Л.Е.С.» В новом ресторане гастроботаника Андрея Колодяжного появились завтраки (с 8.00 до 12.00). Есть гранола из пророщенной гречки (410 р.), кукурузная каша с халвой (370 р.), и кокосовый творог с хурмой и бархатцами (570 р.). Классно, что многие блюда по-вегану. Фестиваль Грузии в «Депо» 3 октября в «Депо» устраивают соревнование по поеданию хинкали на скорость. Оправиться от переедания можно на последующей бесплатной дегустации грузинского алкоголя. Также в программе мастер-классы по приготовлению хачапури и грузинским народным танцам. Праздник жизни продлится с 12.00 до 22:00. Новое меню в «Доме 16» В «Доме 16» сменился шеф, теперь главный Андрей Четвертнов. Кухня тоже новая, раньше была русская, а теперь итальянская. Позиции в меню классические, но хорошо продуманные: итальянский суп с морепродуктами, ризотто с белыми грибами, цветная капуста с кремом из пармезана и трюфеля. Советуем ловить солнечный денек, чтобы посидеть с едой и вином на огромной зеленой веранде. Ужин от Максима Любимова из Leo Wine&Kitchen Время все бросить и уехать в пятницу в Петербург на «Сапсане». Прекрасный Максим Любимов из ресторана Leo Wine&Kitchen (Ростов-на-Дону) приезжает, чтобы сделать ужин в Hidden (это проект внутри KuznyaHouse). Максим известен тем, что он готовит из того, что есть на рынке прямо сейчас, и делает это очень хорошо. Сбор гостей к 19:00. Фестиваль Utroo в Петербурге Если вы уже приехали в Петербург, то стоит не терять времени и поближе познакомиться с едой без мяса. Сейчас идет фестиваль Utroo, его организовали авторы одноименного канала — гастрономические журналисты Анна Коварская и Саша Иорданов. Последними анонсировали новые блюда в бистро Tureckiy: морковь с пюре из зеленого горошка (250 р.), маш с растительным мясом и томатами (290 р.) и хумус из красной фасоли с огурцами и авокадо (350 р.). Редакция «Афиши Daily» уверенно подтверждает, что готовят там классно, и, к тому же, теперь можно выпить вина.