С 15 сентября по 5 октября проходит Российский ресторанный фестиваль. Это важное гастрономическое событие: очень многие рестораны разрабатывают сеты специально к РРФ. Мы разузнали, кто что придумал, и теперь рассказываем, что стоит съесть, пока фестиваль не кончился. Бонус: почти везде к десертному сету подают 25 мл коньяка.

M2 Organic Café

Десертный сет: мороженое из овечьего молока, эспрессо и коньяк, 480 р. 1 из 2 Основной сет: тартар из говядины с айоли из черного чеснока и пива, аньолотти из фермерской тыквы и гренландской креветки с кремом из сыра пармезан и лука порея и телячья щека с пюре из сезонных патиссонов, 1190 р. 2 из 2

M2 Organic знамениты тем, что продукты для своих блюд они выращивают на собственной ферме. Удивительно, но цены при этом нормальные. Меню меняется в зависимости от сезона: летом — больше фруктов, зимой упор на летние заготовки. В основном сете — тартар из говядины, аньолотти с тыквой и гренландской креветкой и телячья щека с пюре из патиссонов. Все фермерское, кроме, разумеется, креветок. Стоит это 1190 р. В десертном сете за 480 р. — фирменное мороженое из овечьего молока с эспрессо и бокалом коньяка. Мороженое отличное: плотное, сливочное, с овечьей терпкостью. Даст любому пломбиру 100 очков вперед. Если захочется продолжить праздник, спускайтесь в органический бар: там за 800 р. можно взять дегустационный сет пива из четырех бокалов по 200 мл. Его в M2 Organic тоже варят самостоятельно. Попробовать сет можно только в ресторане на Спиридоновке.

Lotus Room

Основной сет: ролл с угрем, салат с крабом, авокадо и манго и лосось с мисо и юзу, 2590 р. 1 из 2 Десертный сет: шоколадный пирог, эспрессо и коньяк, 600 р. 2 из 2

В каком бы ресторане Глен Баллис не стал бренд-шефом, он обязательно делает так, чтобы там была классная еда. Так что сет в Lotus Room можем рекомендовать с чистой совестью. В основном сете за 2590 р. — ролл с угрем, салат с крабом, авокадо и манго и лосось с мисо и юзу. В десертном за 600 — шоколадный пирог, эспрессо и коньяк.

Адрес М.Бронная, 21/13, стр. 2 Время работы 12.00–23.00 Средний чек 1700-3000 р. Телефон +7 (495) 098 01 20 Инстаграм @lotus.room.msk

Coperto

Десертный сет: тирамису, эспрессо и коньяк, 700 р. 1 из 2 Основной сет: салат «Гравлакс» с творожным сыром и лососем, меладзана-пармиджано, пицца с грушей и горгонзолой и палтус на подушке из морковного пюре, 1690 р. 2 из 2

Coperto — единственное место в городе, где догадались совместить итальянскую кухню и просмотр фильмов. Заказать дегустационный сет можно прямо в зал. Он весомый — сразу четыре блюда: салат «Гравлакс» с творожным сыром и лососем, меладзана-пармиджано — запеканка из баклажанов с сыром и томатами, пицца с грушей и горгонзолой и палтус на подушке из морковного пюре. Сет стоит 1690 р., и явно рассчитан либо на двоих, либо на постепенное поедание под «Дюну». Десертный сет (700 р.) с тирамису и уже знакомыми эспрессо и коньяком логично съесть в конце фильма. За билет на сеанс просят 4000-5000 р., но поесть можно и без кино — для этого есть отдельный зал.

Адрес Покровский б-р, 5 Время работы пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 11.00–23.00 Средний чек 700–1700 р. Телефон +7 (916) 699 31 44 Инстаграм @coperto_moscow

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Shortlist. Books and Spirits

Десертный сет: миндальная панна-котта с ягодами, эспрессо и коньяк, 520 р. 1 из 2 Основной сет: томаты тоннато, тартар из говядины с черемшой, кремом из артишока и перцем рамиро и кюфта с жареными абрикосами и фетой, 1190 р. 2 из 2

Еда в Shortlist объективно вкусная. Убедиться в этом можно, взяв основной сет из самых популярных блюд за 1190 р. В нем томаты тоннато, тартар из говядины с черемшой, кремом из артишока и перцем рамиро и кюфта с жареными абрикосами и фетой. К уже классической паре из коньяка и эспрессо в десертном сете (520 р.) подают миндальную панна-коту с ягодами. Она особенно примечательна тем, что ее щедро посыпают миндальными лепестками, а половину тарелки занимает ягодный конфитюр, с которым панна-котту можно перемешать.

Адрес Петровка, 26, стр. 3 Время работы пн-чт, вс 12.00–1.00, пт-сб 12.00–3.00 Средний чек 1700–3000 р. Телефон +7 (499) 964 66 26 Инстаграм @shortlistbar

«Черетто Море»

Десертный сет: желе из айвы и брусники с чипсами из айвы, эспрессо и коньяк, 690 р. 1 из 2 Основной сет: мини-кальмары, фаршированные цукини, баклажанами и сладким перцем под соусом винегрет с чернилами каракатицы; лазаньетта с рагу из лосося и трески в сливочном соусе с обжаренным арахисом и вторым слоем из вонголе и кальмарами; филе морского петуха с пряным кускусом и пеной из анчоусов, 1690 р. 2 из 2

В «Черетто море» подготовили сет, которым вполне можно наесться не только физически, но и морально: шеф Антонио Баратто не стесняется блюда усложнять. В основном сете за 1690 р. — мини-кальмары, фаршированные овощами под соусом винегрет с чернилами каракатицы, небольшая лазанья с рагу из лосося и трески в сливочном соусе с обжаренным арахисом и одновременно с вонголе, кальмарами и шпинатом. Креветок пощадили и выложили на лазанью сверху. И кстати, ее здесь называют лазаньеттой. И третье блюдо: филе морского петуха с кускусом и пеной из анчоусов. С десертом проще: к уже знакомым напиткам полагается желе из айвы и брусники с чипсами из айвы, что полностью соответствует понятию сезонности. И выглядит прекрасно: в полупрозрачном желе будто лепестки цветов, да и чипсы из айвы не отстают. Стоит это 690 р.

Адрес Пятницкая, 52 Время работы 12.00–0.00 Средний чек 1700–3000 р. Телефон +7 (495) 951 40 80 Инстаграм @ceretto_more

J’Pan

Рыбный бенто, 1390 р. 1 из 2 Мясной бенто, 1390 р. 2 из 2

В J’Pan готовят японскую еду без суши и сашими. Это все, что мы видим в аниме — рыбки таяки, такояки, омлеты-рулеты, плюс модные в Москве напитки на основе матча-латте. С сетами тоже решили не мудрить, и просто собрали два осенних набора бенто, мясной и рыбный (по 1390 р.). И там, и там соленья, таяки в виде Тоторо, шесть небольших онигири и самое милое — кленовый лист в темпуре. К сожалению, заказать сет нельзя — придется идти в кафе. Зато уйдете с тематическими осенними наклейками и открытками, ароматизированных запахом кленового сиропа. Внимание: коньяк не наливают.

Адрес Трубная, 21 Время работы пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Средний чек 700–1700 р. Телефон +7 (499) 455 02 47 Инстаграм @jpan.moscow

«Л.Е.С»

Десертный сет: голубика на кокосовом снегу с фенхелем и фиалками, 600 р. 1 из 2 Основной сет: боул с красными томатами, маринованной тыквой и лососем под заправкой из конопляного масла, овощная панчетта с морковью и соусом из моркови и георгин, белая рыба с лечо из болгарского перца и томатов, 1190 р. 2 из 2

Недавно открывшийся ресторан «Л.Е.С» под предводительством Андрея Колодяжного полностью про природу — даже меню там разделено не на привычные разделы, а на «Животные», «Ягоды-грибы» и так далее. За 1190 р. предлагают боул с томатами, маринованной тыквой и лососем с конопляным маслом, овощную панчетту с морковью и с соусом из георгин и белую рыбу с лечо из болгарского перца и томатов. Получилось как минимум красиво. Блюда из сета нельзя попробовать отдельно — их придумали специально для фестиваля. На десерт — гастроботаническая голубика на кокосовом снегу с фенхелем и фиалками (600 р.).

Адрес Тверской б-р, 9 Время работы 8.00–0.00 Средний чек 700–1700 р. Телефон +7 (925) 887 01 83 Инстаграм @lesrestoran

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Tacobar

Бренд-шеф Tacobar Дмитрий Кишов уверен, что мексиканская еда — это не только стрит- и фингерфуд, но и пространство возможностей для серьезной кулинарии. В основном сете (1690 р.) три блюда. Два тако, один на на кукурузной лепешке с тремя видами капусты, второй с грибами и черным чесноком на солодовой лепешке, салат из абрикосов с острыми томатами и малиной и говяжья грудинка с савойской капустой и соусом из мидий. Даже тако на себя не похожи — а это все еще Мексика, хоть и в русской гастрономической интерпретации. В качестве десерта Дмитрий объединил 6 видов фундука в разных формах, спрашивайте «Фундук, фундук, фундук» (700 р.). Напитки-спонсоры РРФ в комплекте.

Адрес Пятницкая, 59/19, стр. 5 Время работы 12.00–23.00 Средний чек 700–1700 р. Телефон +7 (495) 565 30 13 Инстаграм @tacobar.moscow

«Жажда крови»

Ростбиф «Грязный Джо» с соусом тонато из основного сета (2590 р. за сет) 1 из 2 Десертный сет: шоколадный трюфель, эспрессо и коньяк, 650 р. 2 из 2

«Жажда крови» — один из самых внушительных мясных ресторанов Москвы. Ожидаемо, что и сет у них мясной: ростбиф «Грязный Джо» с соусом тонато, карпаччо из пиканьи сухого созревания и альтернативный стейк пиканья. После такого не грех немного выпить, да и кофе пойдет только на пользу к пищеварению. К напиткам прилагается «Шоколадный трюфель» — бисквитное пирожное с кремом с пастой из трюфеля и муссом с виски. Все, кроме трюфеля и виски — шоколадное. За основной сет возьмут 2590 р., а за десертный — 650 р.

Адрес Лесная, 9, БЦ «Белые сады», 1 этаж Время работы 12.00–0.00 Средний чек 1700–3000 р. Телефон +7 (499) 272 13 55 Инстаграм @zhazhdakrovy

Happy end

Утка с розовым чатни и пюре из цветной капусты из основного сета (1690 р. за сет) 1 из 3 Дальневосточный гребешок с кокосовым чили-чиа соусом из основного сета (1690 р. за сет) 2 из 3 Тартар из тунца из основного сета (1690 р. за сет) 3 из 3

Самый нежные сеты в нашей подборке в баре, в котором принято получать чувственные удовольствия в том числе и от еды. Придется с вниманием отнестись к тартару из тунца с трюфельным соусом, уткой с розовым чатни и цветной капусты и гребешку на гриле с пюре из корня сельдерея, питахаей и кокосовым чили-чиа соусом (1690 р. за сет). Все розовое, как наши очки. Не отстает и Happy Hippie Cake с розовым шоколадом и маленькой копией одной из работ со стен бара (700 р. за сет с эспрессо и коньяком).

Адрес Спиридоньевский пер., 9 Время работы пн-вт, вс 12.00–0.00, ср-чт 12.00–3.00, пт-сб 12.00–5.00 Средний чек 1700–3000 р. Телефон +7 (499) 704 69 69 Инстаграм @happyendmsc