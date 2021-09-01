Начало учебного года принято отмечать дома, в кругу семьи. На случай, если под вечер хочется выбраться с ребенком в мир, «Афиша Daily» собрала праздничные предложения от московских ресторанов. Некоторые из них действуют всю неделю.
В «Мзиури» к 1 сентября запустили детское меню: суп с фрикадельками, хрустящие овощи, мини-хачапури и фруктовые шашлычки.
В итальянском ресторане Villa pasta детям дарят бесплатные книжки от Litres, а вот за пиццу все-таки придется заплатить.
В суши-барах Ryba посетителей от 3 до 16 лет угощают роллами «Калифорния» при предъявлении бумажного или электронного дневника. Правда, что нужно показывать дошколятам — не ясно. А студентам сделают скидку 10%.
Команда кондитеской «Любовь и сладости» к началу учебного года сделали коллекцию тематических десертов в виде глобусов, учебников и симпл-димпов. Еще не поздно успеть заказать их к выходным.
До 2 сентября можно успеть съесть шоколадный торт с с муссом из вареной сгущенки в «Кофемании», а до 10 сентября есть возможность съесть пирожное в виде школьного звонка — тоже со сгущенкой.
В Buono знают, что учеба тяжкий труд. Так что школьникам придется сделать себе пиццу «Дольче» с маскарпоне, шоколадом и ягодами самостоятельно. Успеть нужно до того, как 1 сентября закончится.
Мария Николаева, шеф-кондитер Drinks@Dinners, сделала коробку с шоколадными карандашами.