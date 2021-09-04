Шикарному городу — шикарные рестораны. Недавно открылось целых три нарядных заведения: «Гвидон», «Фаранг» и гранд-кафе «12». Мы побывали во всех, и теперь рассказываем, зачем туда идти, что взять и чего стоит опасаться.

«Фаранг»

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Что это Новый ресторан Алексея Пинского вдохновлен идеей Шелкового пути: караваны, путешествие через множество стран, традиции разных народов. Название переводится как «чужестранец». Впрочем, в московскую традицию роскошных ресторанов «Фаранг» вписался, как родной. Пространство Помещение «Фаранга», можно сказать, знаменитое. В советские годы здесь был «Дом звукозаписи». От него осталась лепнина со звездами: если бы не они, можно было бы подумать, что интерьер остался с царских времен. Лепнина была частично утеряна в 2000-е, когда здесь был клуб «Министерство». Ее восстановлением и всем дизайном занималось бюро Wowhous. Клуб ушел, а вечеринки останутся — специально для тусовок поставили аудиосистему от Void (если кратко — это круто). Интерьер — сплетение азиатских традиций и русской смекалки. Узоры на чугунной плитке — восточные, а сама плитка — с челябинского чугунного завода. Изразцы на баре выглядят точь-в-точь как на печах старых московских особняков, но приехали из Татарстана. Трехметровый ковер на стене — дагестанский, а выплетенная на нем надпись Farang уже не про дизайн, а про русский размах и амбиции. Ковер, кстати, сплели вручную за год. Но держит всё вместе красный потолок, создающий атмосферу торжественности в лучших традициях петербургских дворцов. На втором этаже поспокойнее, можно рассматривать лепнину, сидя на мягком диване и никуда не торопиться. Не забыли и про шуточки: в туалете на втором этаже красуется изображение с японской гравюры — соитие дамы и самурая. Оно же напечатано на первой вкладке в меню. Впрочем, если не доставать этот лист из красной папки, куда его предусмотрительно поместили, ничего и не видно.

Турецкий кебаб, 950 р. 1 из 5 Гребешок в тесте, 950 р. 2 из 5 Ризотто с шиитаке и голубикой, 900 р. 3 из 5 Ролл «Фаранг», 1700 р. 4 из 5 Бутерброд с фуа-гра, 750 р. 5 из 5

Еда Когда‑то в России были очень популярны рестораны, где есть и пицца, и паста, и суши, и оливье, чтобы каждый мог найти что‑то для себя. Так вот, «Фаранг» — это как раз такой ресторан, но на богатом. Это не плохо, но после ресторанов моно-кухни смотрится непривычно. Меню поделено на десять с половиной частей: есть и паста, и аллюзии на китайскую кухню, и бургеры. Занимался разработкой сам Алексей Пинский в роли бренд-шефа. Не раз упомянутый в обзорах воздушный баклажан (450 р.) — аллюзия на бабагануш — находится в идеальной гармонии с лепешками наан (100 р.) из тандыра. Их пекут из индийской муки двух видов и посыпают морской солью. Очень смешно, что основная мука для лепешек — самая дешевая в Индии, но пока она доезжает до России, становится дико дорогой. Лепешки постарайтесь по возможности отодвинуть подальше, чтобы не съесть все сразу. Меню явно создавалось с расчетом на попадание в тренды. Одна из новинок, взорвавшая тематические инстаграмы — гребешок в тесте: два моллюска складывают в одну раковину, прикрывают еще одной и заворачивают в слоеное тесто, чтобы влага не выходила. Отломанное тесто нужно макать в масляный соус и есть вместе с гребешками. Даже не жаль, что их всего два. А в категории «Лучшее смешение стилей» побеждает молодой барашек по-пекински (2400 р.). Как утка по-пекински, только барашек — и без бульона: мясо подают с лепешками, огуречной соломкой и луком. Барашка много, лучше брать на компанию. Последний раздел — десерты, их всего три. Главная гордость «Фаранга» — «Обскур» (500 р.): в этом пирожном начинка случайна. Кроме того, один «Обскур» в сутки — «счастливый», с начинкой из овощей. Если вам такой попадется, его сразу же заменят на десертный — но знайте, что судьба к вам благоволит. Еда замечательная, но до конца не ясно, что в меню делают суши. Как к еде к ним нет никаких вопросов: брюшко тунца гипнотически жирное, креветки сочные, икра морского ежа свежая; можно смело выбирать вслепую — не прогадаете. Но мы абсолютно точно уверены, что через Японию Великий Шелковый путь не проходил. Спишем все на то, что в случае с едой не важно, чья она — главное, чтобы было вкусно. Резюме «Фаранг» — ресторан, в котором найдется еда на любой запрос. Хотите суши? Пожалуйста. Любите бургеры? Берите с бычьими хвостами (900 р.). Соскучились по китайской еде? Вот вам барашек по-пекински, и не грустите. А в огромном пространстве хватит места и тем, кто хочет провести деловую встречу, и большим семьям, и парочкам на свидании.

Адрес Малая Никитская, 24, стр. 1 Время работы пн-вс 12:00–00:00 Средний чек 2500-3500 р. Телефон +7 925 222 55 54 Instagram @farang.msk

«Гвидон»

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Что это В конце августа на Большой Никитской открылся рыбный ресторан русско-французской кухни «Гвидон» от ресторанного альянса White Rabbit Family Бориса Зарькова и бренд-шефа Владимира Мухина. Это одно из самых долгожданных открытий года, и забронировать столик возможно только на пару недель вперед. Ресторан вдохновлен «Сказкой о царе Салтане». Девиз Гвидона — «Утро вечера мудренее!», и в ресторане царит размеренная атмосфера вечного праздника. Пространство «Гвидон» открыли в историческом здании усадьбы графа Орлова. Интерьер продумывала Наталья Белоногова, он вдохновлен творчеством символистов XIX–XX века — Густава Климта и Альфонса Мухи, и передает атмосферу морского царства. Кирпичная кладка стен органично сочетается со сверкающими хрустальными люстрами, жемчужными светильниками и персидскими коврами, а на потолок основного зала проецируется видео, создающее эффект, будто вы смотрите на поверхность воды из глубины. Все это дополнено иллюстрациями из знакомой всем с детства книги, в каждом зале оживает своя часть истории. Ледяные витрины с морепродуктами оформлены в форме стальных фонтанов-ледников.

1 из 2 2 из 2

Еда Шеф-повар Анатолий Казаков (Selfie) предлагает блюда русско-французской дореволюционной кухни. Несмотря на всю торжественность проекта, меню заявлено «casual» с авторским взглядом на смешение двух национальных кулинарных традиций в современном исполнении. Основа кухни «Гвидона» — отборные свежие ингредиенты и шоу-подача. Заказывая «Краба по-каталонски с томатами и красным луком» за 1750 р., вы получаете внушительную порцию салата из томатов-черри разных сортов (зеленых, красных, оранжевых желтых, черных) с мясистыми фалангами краба и свежей зеленью. В оладьи из цуккини (980 р. за порцию из 3 штук) добавляют цветы цукини, а подают их с баночкой с надписью «Гвидон» — с икрой хариуса, соусом шантильи из взбитой сметаны и припущенным шпинатом на дне. Смотрится очень эффектно! Тарталетки «Фуа-гра с каштановым медом и черным трюфелем» или «Морской еж и манго» обойдутся в 280 р. за 1 шт., и это очень красивые миниатюрные корзиночки из тонкого хрустящего теста с начинкой, лепестками цветов, цветками цуккини или слайсами трюфеля. Тартар подают на мини-брусках картофельного гратена, дополняя фуа гра или черной икрой (1250 рублей), а гребешка запекают прямо в ракушке в тесте, чтобы сохранить сочность морепродуктов (980 р.) — кажется, прием становится популярным. Преимущество отдают морепродуктам и рыбе, часть закусок и некоторые горячие блюда предлагают на компанию или на две персоны: в «Плато Боярское» — 4 устрицы Фин де Клер, 4 морских ежа и 2 гребешка (5 700 р.). Краба целиком на компанию можно взять по 860 рублей за 100 грамм — выбрать его можно в аквариуме ресторана. На десерт — пончики «Вздохи монашки» с соусом из белого шоколада с осетровой икрой (1250 рублей). Или ореховое пралине «Ядра — чистый изумруд» (590 рублей) — золотое яйцо, которое вы разбиваете самостоятельно. Вино и бар Винную карту ресторана составила сомелье Маруся Миловидова, подобрав в основном французские вина (350 позиций) с уклоном на регион Шампань (около 140 видов шампанского) и Бургундию. Причем, можно найти как вина известных традиционных винных домов, так и позиции от молодых эксклюзивных производителей. Цены на шампанское стартуют от 650 р. за бокал французского Cremant Grande Cuvee 1531 de Aimery Reserve, на вина по бокалам — от 600 р. за Pure Rose Cotes de Provance В барной карте от шеф-бармена White Rabbit Family Евгения Шашина — авторские коктейли (все по 860 р.), названные именами сказочных героев: «Царевна Лебедь» на основе молочного улуна и белого вермута, фиалково-вишневый «Сватья баба Бабариха», грейпфрутово-ванильный «Тридцать три богатыря»; аперитивные коктейли во французском стиле по 790 р., безалкогольные коктейли по 580 р., а также вермуты и крепкие напитки. Резюме Ресторан получился потрясающе красивый. Несмотря на высокий ценник, здесь однозначно стоит побывать хотя бы один раз — эмоции незабываемые. Кроме того, в «Гвидоне» не возникает вопроса «А за что я плачу такие деньги?!» — блюда приготовлены идеально, придраться тут не к чему. Свежие качественные ингредиенты, безупречные сочетания и понятные вкусы, красивая подача, необычные продукты — эту еду, как и интерьер, хочется обязательно сфотографировать прежде, чем съесть. Позволить себе обед или ужин здесь может практически любой человек: уровень цен на многие позиции в меню вполне доступный. Сюда хочется прийти на свидание, не стыдно пригласить родителей — такой интерьер любому празднику добавит торжества и оставит самые приятные воспоминания. Единственный момент — столики необходимо бронировать как минимум за неделю. Ресторан совершенно точно подойдет для особого случая, для людей с высоким уровнем дохода, для тех, кто ценит качество продукта и качество блюда, и готов платить за роскошный интерьер, отличную еду и высокий уровень сервиса.

Адрес Большая Никитская, 5 Время работы пн-вс 12:00–00:00 Средний чек 2500-3500 р. Телефон +7 495 258 08 88 Instagram @gvidon.rest.wrf

Гранд-кафе «12»

1 из 2 2 из 2

Что это Гранд-кафе «12» находится в том же доме, что и Фонд культуры Российской Федерации. Оно уже открывалось весной, но, видимо, того уровня, который предполагает такое соседство, с первого раза добиться не удалось, так что пришлось открывать еще раз. Теперь в кафе новый шеф-повар — Илья Карпаев, (Vogue Café Moscow, «Вокруг Света», Four Seasons), новое меню, и скоро откроется еще один зал. Главным образом место примечательно локацией и публикой: пока журналисты «Афиши Daily» пробовали еду, за соседним столом сидела компания из знаменитых русских режиссеров и их друзей. Это не может не отражаться на персонале: при всем дружелюбии и готовности накормить любого, на звездных гостей все-таки обращают больше внимания и тратят больше нервов. Пространство Места в «12» очень и очень много — рассчитано оно на постоянный приток гостей. Основные два зала сделаны в кабинетном стиле — мы не шутим: почти настольные лампы, дерево, темные цвета. Главное место силы — ультранарядный бар, при виде которого вспоминаются американские сериалы про мафиози. Вторит ему и винный шкаф, встроенный в стену соседней комнаты. Из декора — черно-белые фотографии русских знаменитостей, чаще всего почему‑то встречается молодой Никита Сергеевич. Скоро откроется второе помещение под кодовым названием «Оранжерея». Оно такое же парадное, но гораздо светлее: потолок тут стеклянный, до него метров 5 — не упереться. Название диктует и оформление — все утопает в зелени. Целевая аудитория этого зала — локальные церемонии награждения. Пока было тепло, гостей сажали на открытом воздухе: за чугунным забором от улицы спрятан дворик с тремя большими круглыми столами. Обогревателей, правда, всего два.

«Анна Павлова», 350 р. 1 из 4 Неклассический винегрет с тюрькой и чесночным кремом, 400 р. 2 из 4 Тартар из форели с соусом из красного апельсина, 1150 р. 3 из 4 Филе миньон с морковью васаби и говяжьей настойкой, 1250 р. 4 из 4

Еда В меню «12» — русская кухня в современном прочтении. Хотя встречаются и интернациональные блюда и продукты — паста, авокадо и даже бургер (850 р.). Начать наверняка захочется с бутерброда с килькой с печеным томатом (300 р.). Идея неплохая, но очень важно откусывать рыбку так, чтобы оставить себе возможность элегантно выплюнуть хвостик и задние плавники — их жевать не очень приятно. Похожая проблема и у угря с авокадо: сам по себе он прекрасен, однако косточки в нем почему‑то оставили. Тартар из форели (1150 р.) тоже подкачал: рыба в нем не свежая, а как будто засоленая. Возможно, дело в соусе, который за время контакта успевает ее перемариновать. Не время расстраиваться — нормальная еда тоже есть. В этой категории отдельно отметим винегрет — здесь его называют «неклассическим». Выражается это скорее в подаче — холмик салата укрыт лепестками свеклы, но это действительно винегрет. Вместе с ним на тарелке два бутерброда с крохотными распластанными рыбками, с ними, как мы уже говорили, нужно быть осторожными. Чтобы не ошибиться, первым блюдом выбирайте брускетту с сахалинскими креветками (650 р.): она размером с ладонь, а креветок целых 4 штуки, и они огромные. Печеный корень сельдерея удивил: у него плотная и упругая структура, и он банально вкусный — такого от сельдерея не ждешь. Удалась и утка с кукурузным пирогом (950 р.), мягкая и незамученная. Пирога, скорее всего, захочется еще — настолько он классный. Суп из тыквы с гратеном (400 р.) — блюдо на первые холода, согревающее, сладковатое и сытное. К чему точно нельзя придраться — так это к муссу из каштанов (350 р.): он невероятно нежный и пушистый, и ему очень идет подложка из «копченой земли» — так в «12» называют крошку шоколадного бисквита. Копчености мы не заметили, но это не существенно. Бенье с шоколадным соусом (450 р.) — маленькие пирожные шу — прекрасны своей прямотой: на вкус они, как шоколадка «Киндер», такие же молочные. Резюме В гранд-кафе «12» прекрасно сидеть на свежем воздухе с чаем и пирожными, наслаждаясь близостью к искусству. Не стоит ждать гастрономических изысков, зато здесь можно поесть в приятной тишине. Все расстройства запивайте сетом настоек (900 р.), самая интересная — с крыжовником.