В начале августа в издательстве «Бомбора» вышла книга «По Японии с отличным аппетитом». Это полноценный гид по конструированию раменов. Автор книги Соломон Шик (это псевдоним) много лет прожил в Японии, экспериментируя с рецептурой лапши, бульонов и различных добавок. Публикуем отрывок про вкус умами, без которого рамен — не рамен.

Умами Перед нами миска обжигающего рамена. Я бы поступил с ней так — наклонился к ней поближе и после ложки бульона захватил бы палочками немного лапши и со стильным хоккайдовским присвистом втянул бы ее в рот с воздухом и прилипшим бульоном. Вау!

Мгновение на оценку лапши — вязкость, текстура… Но во рту есть что‑то еще, ощущение блаженства, которое заполняет язык, небо, горло. Невозможно оторваться! Это умами. Таинственный пятый вкус.

Наверно, Сикоцу-Тоя, где неподалеку от курорта Ноборибецу онсэн прячется Долина ада, не лучшее место на земле для того, чтобы сделать предложение. Но я сделал. В апреле, через 4 месяца после знакомства. Я встал затемно, забрал у сонного курьера заказанный букет и по ночному холоду, с заранее припасенным фонариком спрятал его в скале за камнями почти в 5 километрах от гостиницы, неподалеку от горячего сернистого пруда с отложениями серы и густым паром, — все как любят вулканологи неподалеку от смотровой площадки, на которую мы с Хани собирались залезть наутро. Незамеченным вернулся в кровать. Неожиданные роскошные белые и голубые лизиантусы на фоне ярко-желтой серы и ядовитого пара из недр не могли не произвести впечатления. Хани ответила согласием. В мае нам удалось снять чудесную квартиру рядом с университетским парком, а свадьба состоялась в августе 2010-го на берегу океана в Монтоке, на севере Лонг-Айленда. Она прошла под хупой — по еврейскому обряду. Так захотела мама Хани — она, как и я, родилась в СССР. Последние дни перед свадьбой я проводил в главном читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки. Пепел Клааса стучал мне в грудь — глутамат не давал покоя.

Алхимия умами Что общего у выдержанного сыра, грецкого ореха, сырокопченого окорока, вяленой воблы и зеленого чая? Ну понятно же из контекста — вкус умами! Обволакивающий, ускользающий мясной пятый вкус. Это он делает рамен таким вкусным. Источник вкуса умами — глютаминовая кислота. Она была идентифицирована в 1908 году японским химиком Кикунаэ Икэдой. Цепочка ее образования примерно такова.

Белки деградируют при кулинарной обработке — варке на медленном огне, обжаривании, тушении, копчении, сушке, созревании, мариновании, солении, старении, ферментации — распадаются на аминокислоты. Одна из них — глютаминовая. Вступив в реакцию со встреченным на пути ионом натрия, ион глютаминовой кислоты превращается в глутамат натрия. Во рту человека под действием слюны происходит обратная реакция, восстанавливающая глютаминовую кислоту, которая, попав на специализированный вкусовой рецептор, подает сигнал головному мозгу о том, что еда хороша, обильна и полна питательным белком.

Воплощенным концентратом умами является бульон даси — божественная основа японской кухни. В простейшем случае он состоит всего из двух компонентов: комбу и кацуобуси — ламинарии и стружки ферментированного и копченого тунца бонито.

Помимо глютаминовой кислоты, открытой Икэдой, в даси есть инозинаты — рибонуклеотиды из кацуобуси. Глутаматы и инозинаты многократно усиливают действие друг друга. Подобное усиливающее действие на глутамат имеют также гуанилаты — рибонуклеотиды растительного происхождения. Например, из грибов шиитаке. Интенсивность вкуса зависит от соблюдения правильных пропорций между компонентами. Вкус умами наиболее интенсивен при условии, что количество ионов глутамата натрия приблизительно равно сумме ионов инозината и гуанилата. Эта пропорция в 7–8 раз повышает интенсивность вкуса умами. Рамен невозможен без умами. Вот для чего нужны все эти сушеные сардинки и анчоусы, шиитаке и комбу — чтобы округлить миску и придать ей сумасшедшее ощущение умами, которое вы ожидаете в ней найти. К потрясающей миске рамена ведут два полярных пути: первый — путь кулинарного самурая с остро отточенными ножами, продумывающего каждый свой шаг, опирающегося на традицию, использующего весь свой опыт, тщательно выбирающего компоненты, и второй — путь читера с упаковкой пищевых добавок.

Воплощенным концентратом умами является бульон даси — божественная основа японской кухни. В простейшем случае он состоит всего из двух компонентов: комбу и кацуобуси — ламинарии и стружки ферментированного и копченого тунца бонито.

Какой выбрать? Или их надо совмещать? Сколько умами должно быть в рамене? Если с остальными вкусами все понятно — суп пересолен, пирожное слишком сладкое, кофе кислый, а мадера горчит, то с умами все не так. Может ли быть слишком много умами? Почему глутаминовая кислота усиливает соленость? Сам в шоке: кроличья нора оказалась подземным царством. Меж тем время уходило. После утомительной примерки свадебного смокинга и накануне мальчишника я уже почти без всякой надежды уговорил себя заехать на пару часов в библиотеку. Мне нужно было найти нечто, что позволит проверить гармонию алгеброй, на что можно было бы опереться при готовке. И вот…