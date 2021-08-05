Лето выдалось непростое — часть ягод не выросла, а часть еще не успела дозреть. Но в некоторых лесах земляника все еще встречается. Мы собрали шесть рецептов с этой ягодой. Если в ваших краях землянику уже не найти, попробуйте заменить ее на клубнику, чернику или другую любимую ягоду.
Вареники с творогом и земляникой
«Чайковский»
Шеф-повар кафе «Чайковский»
Идеальные вареники с творогом я вынашивал уже давно, и земляника пришлась очень кстати. А сам результат оказался вполне незаурядным и интересным.
Творог и молочные продукты прекрасно сочетаются с фруктами и ягодами. Я долго искал идеальное сочетание для этих вареников и не добавлял блюдо в меню, потому что мне не нравилось на 100%. И в один прекрасный день из‑за рядовой ошибки у нас в ресторане оказалось большое количество земляники. Я крикнул «эврика» и решился на этот шикарный десерт. Он подается со взбитым сметанным кремом, который готовил по воспоминаниям из детства. В воздушном креме с варениками и земляникой они отражаются особенно ярко.
А еще землянику стоит попробовать в различных сочетаниях с дичью и морепродуктами.
Ингредиенты
Для начинки
— Творог 9%-ный — 225 г
— Творог рассыпчатый зернистый — 225 г
— Ванильный экстракт — 3 г
— Сахарная пудра — 45 г
— Масло сливочное — 25 г (из морозилки)
Для теста
— Мука — 175 г
— Яйцо — 35 г
— Соль — 3 г
— Молоко — 75 г
— Масло растительное — 5 г
— Вода — 10 г (если тесто слишком плотное)
— Мука на подпыл — 10г
Для сметанного крема
— Сметана — 150 г
— Сливочный сыр — 50 г
— Сахар — 15 г
— Земляника свежая или свежемороженая — 40 г для крема и 20 г на подачу
Как готовить
В муке сделайте лунку и добавьте соль. В отдельной емкости смешайте растительное масло, молоко и яйцо. Яйцо нужно добавить именно по весу: разбейте его в миску, перемешайте и возьмите 35 грамм. Соедините сухую и жидкую часть и вымесите тесто. По плотности оно должно быть как мочка уха — если получилось слишком тугое, добавьте 5–10 мл ледяной воды. Уберите тесто в целлофановый пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
Творог протрите через сито, зернистый творог разомните вилкой. Добавьте сахарную пудру или сахар, ванильный экстракт или ванильный сахар. Сливочное масло натрите на мелкой терке. Все хорошо перемешайте.
Для сметанного крема смешайте сметану со сливочным сыром, сахаром и земляникой.
Лепим вареники. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки диаметром 4,5–5 см. Весить один такой кружок должен 6 грамм. Положите на центр 10 грамм начинки и защипните края.
Вскипятите воду, подсластите и посолите ее. Варите вареники 5–7 минут. Положите их в тарелку, смажьте топленым маслом. Сверху выложите крем с земляникой и украсьте оставшимися ягодами и веточкой мяты.
Вареники можно заморозить, тогда отсчитывать 5–7 минут нужно от момента, когда они всплывут.
Земляничная «мартышка»
«Сибирьcибирь»
Шеф-повар ресторана «Сибирьсибирь»
В Якутии есть традиционный рецепт — «мартышка», взбитые сливки с вареньем или с сахаром. Похоже на домашнее эскимо, а почему такое название, никто не знает. Когда летом начался сезон земляники, то первое, что пришло в голову, — сделать этот десерт с ней. А хорошие деревенские сливки всегда хорошо сочетаются с любыми ягодами. Получилось идеальное летнее лакомство.
Ингредиенты
— свежая отборная земляника
— самые густые деревенские сливки (мы покупаем у фермеров)
Хорошо, если есть палочка для эскимо, но если нет — подойдет просто деревянная шпажка.
Как готовить
Землянику превратите в пюре. Можно протереть его через сито, чтобы отделить крошечные косточки, но это необязательно.
Соедините ягодную массу со сливками в пропорции 1:10 и слегка взбейте. Масса должна остаться довольно густой, не как классические взбитые сливки.
Большой ложкой сформируйте котлетки, вставьте палочку и быстро заморозьте. У нас в ресторане используют шокер, но домашняя морозилка сработает не хуже.
Земляничный сауэр
Lesnoy
Бар-менеджер ресторана Lesnoy
Ресторан Lesnoy сделан в лесной тематике, поэтому для создания барной карты мы брали ягоды, которые можно найти в лесу. В нашем летнем меню главная ягода — земляника. Кроме земляничного сауэра мы готовим земляничный шприц и лимонад с земляникой и черникой.
Эта ягода хорошо сочетается не только с водкой, но и с ромом, игристыми и розовыми винами. Сочетать ее лучше с черникой, малиной, морошкой, костянкой и ежевикой — с другими ягодами земляника ведет себя капризно. В напитках важно, чтобы она попадала на рецепторы первой и оставляла после себя легкую горчинку.
Ингредиенты
— Свежая земляника — 50 г
— Водка, настоянная на ежевике или другая фруктовая водка — 50 мл
— Апельсиновый ликер — 30 мл
— Белок — 1 шт.
— Лимонный сок — 30 мл
— Сахарный сироп — 30 мл
Как готовить
Все ингредиенты перемешайте в шейкере.
Перелейте напиток в стакан и украсьте земляникой.
Конопляная каша с земляникой
Charlie
Шеф-повар, бренд-шеф и идеолог Charlie
Сочетание любой сладкой каши с ягодами — классический сытный завтрак. Но тут привычный вкус раскрывается с новой стороны. За основу блюда было взято все, что нельзя назвать банальным. Сама конопляная каша на кокосовом молоке с земляникой и маком — уже особенное сочетание. А греческий йогурт дает блюду традиционное и беспроигрышное сочетание молочного вкуса и сочной ягоды с кислинкой.
При варке конопляной каши необходимо обязательно размешивать кашу венчиком, так как она быстро подгорает. Кокосовый йогурт можно заменить на греческий или любой другой по желанию. Кашу можно украсить живыми цветами: красиво и не калорийно.
Ингредиенты
— Конопляная каша — 40 г
— Мак — 5 г
— Кокосовое молоко — 50 г
— Вода — 250 мл
— Земляника — 15 г
— Кокосовый йогурт — 20 г (по желанию)
— Мята — 1 г
— Мед — 10 г
— Сахар — 6 г
— Соль — 1 г
Как готовить
В сотейнике смешайте кокосовое молоко, мак, воду, мед и конопляную кашу.
Сотейник поставьте на средний огонь, постоянно помешивая венчиком в течение 4–6 минут до загустения. Не отвлекайтесь: конопляная каша легко подгорает.
Выложите кашу в тарелку, сверху украсьте земляникой и мятой.
Добавьте кокосовый йогурт, чтобы получить более сливочный вкус.
Земляника в клубничном кули
«Черетто море»
Шеф-повар «Черетто море»
Лето — это ягоды, а летняя жара — это мороженое. Земляника в клубничном кули (кули — пюре из фруктов с загустителем, получается похоже на джем — Прим. ред.) напоминает холодный ягодный суп. Клубника и земляника очень схожи, поэтому хорошо сочетаются. Клубничный кули обладает довольно нейтральным вкусом, а свежая и ароматная земляника сверху только усиливает его вкус и хорошо дополняет. Шарик домашнего ванильного мороженого делает десерт завершенным и связывает все ингредиенты воедино. Это сочетание прекрасно своей легкостью, приятным и совсем не приторным вкусом.
Ингредиенты на 4 порции
— Клубника — 1,5 кг
— Сахарный песок — 200 г
— Земляника — 100 г
— Ванильное мороженое — 200 г
— Мята — 4 листика
Как готовить
Клубнику промойте, удалите плодоножки, нарежьте. Засыпьте сахаром, накройте пищевой пленкой и поставьте на водяную баню до появления сока и растворения сахара.
Снимите клубнику с огня, процедите через марлю.
Землянику переберите.
В глубокую клубнику налейте кули, выложите землянику и шарик ванильного мороженого. Украсьте карамельным чипсом или листочком мяты.