Лето выдалось непростое — часть ягод не выросла, а часть еще не успела дозреть. Но в некоторых лесах земляника все еще встречается. Мы собрали шесть рецептов с этой ягодой. Если в ваших краях землянику уже не найти, попробуйте заменить ее на клубнику, чернику или другую любимую ягоду.

Идеальные вареники с творогом я вынашивал уже давно, и земляника пришлась очень кстати. А сам результат оказался вполне незаурядным и интересным.

Творог и молочные продукты прекрасно сочетаются с фруктами и ягодами. Я долго искал идеальное сочетание для этих вареников и не добавлял блюдо в меню, потому что мне не нравилось на 100%. И в один прекрасный день из‑за рядовой ошибки у нас в ресторане оказалось большое количество земляники. Я крикнул «эврика» и решился на этот шикарный десерт. Он подается со взбитым сметанным кремом, который готовил по воспоминаниям из детства. В воздушном креме с варениками и земляникой они отражаются особенно ярко.

А еще землянику стоит попробовать в различных сочетаниях с дичью и морепродуктами.

Ингредиенты

Для начинки

— Творог 9%-ный — 225 г

— Творог рассыпчатый зернистый — 225 г

— Ванильный экстракт — 3 г

— Сахарная пудра — 45 г

— Масло сливочное — 25 г (из морозилки)



Для теста

— Мука — 175 г

— Яйцо — 35 г

— Соль — 3 г

— Молоко — 75 г

— Масло растительное — 5 г

— Вода — 10 г (если тесто слишком плотное)

— Мука на подпыл — 10г

Для сметанного крема

— Сметана — 150 г

— Сливочный сыр — 50 г

— Сахар — 15 г

— Земляника свежая или свежемороженая — 40 г для крема и 20 г на подачу