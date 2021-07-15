В конце июня рядом с Патриаршими заработал новый проект от создателей Buro TSUM Дины Хабировой и Виталия Шиманского, а также шеф-повара Владимира Чистякова. Ограничения, QR-коды и новый режим работы ресторанов поглотили новость об открытии. Наверстываем упущенное и рассказываем, как выглядит бистро, чего ждать от кухни и какие блюда пробовать.

Пространство

Снаружи бистро напоминает ресторан с улочек Парижа: панорамные окна в черных рамах, колонны с узорами, позолоченная вывеска. Смотря на здание с улицы, не ожидаешь, что зал будет таким просторным. Пространство дополнительно расширили небольшим вторым ярусом на 30 посадок и искусственным освещением: кроме люстр-канделябр с тонким каркасом свет добавили на стены, а между диванами встроили небольшие зеркала. Дизайн-проект разработали в NB Studio Натальи Белоноговой («Жирок», Buro, She, Kano). Интерьер не похож на то, что можно представить, услышав слово «бистро», — на диваны кладут мягкие подушки, а после 18.00 основное освещение приглушают и накрывают столы белыми скатертями, превращая место в полноценный ресторан.

Меню

Шеф Владимир Чистяков соединил в меню блюда европейской кухни с ближневосточными соусами и специями. Меню открывает раздел «Под вино и шампанское». Смело берите на двоих хамон из утки с сезонными фруктами (350 р.) — нежное мясо выкладывают на крупно нарезанные сливы и подают с кремом из абрикоса и имбиря. Лабне (450 р.) подают с мухаммарой — пастой из запеченных острых перцев с грецкими орехами. Если нет желания экспериментировать, берите нежный хумус с томатами, кинзой и жареным нутом за 400 рублей — беспроигрышный вариант. Из горячего предлагают сибаса без хвоста и головы на томатах с базиликом и розмарином (1690 р.) или более сытный вариант — ароматную телячью щеку с нутом и специями бахара (1100 р.).

Можно оставить немного места на десерт и попробовать лавандовый ганаш с манго и кусочками киви (350 р.). Украшенный фиалками ярко-фиолетовый крем покрывает оранжевый сорбет из манго и маракуйи — выглядит броско и сразу просится в ленту инстаграма. У десерта насыщенный лавандовый вкус, если вам это не по душе, выбирайте классику. Например, торт «Прага 2.0» с ягодами (750 р.). Знакомый многим классический торт готовят из шоколадного мусса, напоминающего суфле и темных коржей, пропитанных сиропом из личи — любителям шоколада настоятельно рекомендуем.

Коктейльная карта Авторские коктейли разработал шеф-бармен Илья Цаплюк. В жаркую погоду советуем обратить на них особое внимание — не слишком терпкие и достаточно холодные, чтобы освежить и стать отличной парой блюду. Выбирайте по настроению: с экзотическими фруктами, цитрусовыми или сладкими ягодами. Если не хотите выбирать, заказывайте в меру сладкую «Гипнотическую грушу» (750 р.) на основе грушевой водки, с клубникой и бобами тонка. Охладиться также можно безалкогольными лимонадами или просто попросить добавить в кофе лед.

Вердикт Если у вас уже есть QR-код (веранды у места нет) и вы хотите познакомиться с кухней Владимира Чистякова за пределами концепта Buro, смело заходите выпить пару коктейлей и попробовать необычных закусок на дальневосточный лад. Расстояния между столиками небольшие, зато диваны огородили друг от друга деревянными перегородками. Расположение — еще один большой плюс места. При желании можно дойти до прудов и присоединиться к шумным компаниям или, если хочется спокойствия, побродить после ужина по тихим переулкам.