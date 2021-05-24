За последний год хлебопечение стало популярным домашним хобби: почти все научились печь хлеб если не на закваске, то хотя бы на дрожжах. Мы собрали несколько красивых аккаунтов в Инстаграме, в которых можно посмотреть на симпатичные хлеба, но и подглядеть пару идей для экспериментов с выпечкой.

Рисунки мукой и паровые булочки

К тесту хорошо прилипает мука — это общеизвестный факт. Этим можно и нужно пользоваться, чтобы делать на хлебе рисунки, как это делает блогерка Хелен из Китая. Понадобится трафарет, мука и ловкость рук, чтобы мука осталась на своем месте. Правда, эту красоту придется потревожить, чтобы сделать функциональный надрез на буханке. В этом же аккаунте есть румяный хлеб на заварке, пухлые багеты и десерты из желе. А еще — паровые булочки: при их выпечке нужно столько пара, что вода начинает стекать по дверце духовки.

Разноцветный хлеб в форме цветка

Хлеб может быть не только белым, серым и бурым, но и полностью разноцветный — так его готовит блогерка из Сингапура. Или фиолетовым, если добавить порошка из фиолетового ямса. Кстати, тот хлеб, который мы взяли в качестве иллюстрации, интересен не только цветом, но и формой. Чтобы такое повторить, нужно перетянуть хлеб нитками.

Фокачча, багеты и булочки с корицей

Из аккаунта профессионального пекаря из Голландии можно понять, насколько вязким, мягким и текучим должно быть тесто — и насколько смело можно его мять. Обратите внимания на фокаччи: на пузырящееся тесто можно выложить лук, помидоры и оливки, или просто посыпать его листочками розмарина — все равно получится красиво и вкусно. Тут же наглядно видно, как разместить на полотенце багеты для расстойки, насколько может раскрыться хлеб при выпекании и как сделать красивые булочки с корицей одним движением руки.

Рисунок из надрезов

Авторка этого блога начала вести его год назад. Началось все с классического хлеба с одним надрезом для выпуска напряжения, а теперь есть и хлеб и с надписями на арабском, и с колосьями, и с тонкими графичными узорами. Приятно, что чтобы повторить такое, не понадобится ничего, кроме острого ножа — или, может быть, бритвы. Всего лишь год — и вы сможете стать экспертом по узорам из надрезов.

Фокачча в виде листа монстеры, синее тесто и шоколадный хлеб