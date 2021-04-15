Пицца и хрустящие брускетты на «Парке культуры», закуски на итальянский манер в Scampi Trattoria, обновленное меню в «Ладо» и шикарный ресторан при Radisson — рассказываем о новых местах города.
FireLake Grill House & Cocktail Bar
Дорогой ресторан с отличной едой при отеле
Гребешок, тыквенное пюре, 750 р.
Курица су-вид, 790 р.
Салат с тунцом, 890 р.
Филе лосося с ризотто, 1800 р.
Филе палтуса, 1650 р.
Что?
FireLake работает при отеле Radisson Blu Olympiyskiy недалеко от метро «Проспект Мира». С приходом нового шеф-повара Алексея Семушкина (Vodный) тут полностью изменили меню и нацелились стать популярным локальным местом. Ресторан занимает половину первого этажа — поместятся около 200 человек. Здесь дорого, блюда дешевле семисот рублей можно пересчитать по пальцам одной руки — это гарниры и несколько супов.
Что удалось?
- В FireLake умело готовят блюда су-вид (долгое томление продукта в вакууме при постоянной температуре 60 градусов). Лосося подают со свекольным ризотто (1800 р.), а кроличью ножку выкладывают на пюре из красной капусты (1300 р.).
- К опробованным позициям замечаний нет. Например, ростбиф в салате с руколой получился нежный, а соус из тунца добавил блюду сочности (750 р.). Также удался сладко-соленый обжаренный гребешок, который подают на подушке из тыквенного пюре (750 р.).
- В ресторане спокойная атмосфера: помещение просторное, с деревянной отделкой, есть точечная подсветка столов и легкая джазовая музыка на фоне.
На что обратить внимание?
- Сейчас в FireLake можно попасть только через Radisson — отдельного входа нет. Место не воспринимается как самостоятельное, сейчас это все-таки ресторан при отеле.
Bardot
Ресторан с приятным дизайном и быстрой подачей на Остоженке
Салат с перепелкой, 850 р.
Брокколи, 490 р.
Спагетти с вонголе, 990 р.
Креветки с тыквенным пюре, 750 р.
Тартар из лосося, 690 р.
Карпаччо из свеклы с козьим сыром, 650 р.
Мильфей, 550 р.
Брауни с сорбетом, 450 р.
Что?
Небольшой ресторан на Остоженке — проект Евгении Турейкис (Ugolёk) и Анатолия Ляпидевского (Ginza Project). Ресторан занял два этажа: на первом — зона посадки и барная стойка, на цокольном — отдельный зал на 15 персон с открытой кухней. Террасы нет, но в теплое время открывают большие окна — солнечный свет и свежий воздух проникают в помещение.
Что удалось?
- В меню много блюд из овощей. Один из самых нескучных рецептов: карпаччо из свеклы с козьим сыром, зеленью и вишневым сиропом (650 р.). Свеклу тонко нарезают, добавляют томаты, соус из вишни и сливочный сыр из козьего молока.
- Из горячего готовят ароматное густое ризотто с белыми грибами и трюфелем (990 р.) или говяжий язык с цукини и томатами (850 р.) — мясо маринуют в соусе терияки и тонко нарезают перед подачей.
- Тут атмосфера небольшого ресторана во Франции, с позолоченными лампами и красивыми столовыми приборами. Официанты очень хорошо ориентируются в меню — смело спрашивайте, какие позиции выбрать.
- Закуски и салаты отдают очень быстро, горячее придется подождать немного дольше.
На что обратить внимание?
- Несмотря на теплую погоду, из открытых окон дует. Некоторым гостям может быть прохладно, берите с собой куртку, чтобы не замерзнуть.
- Уборная не имеет никаких опознавательных знаков. Самостоятельно придется долго искать, лучше спросить дорогу у официантов.
Scampi Trattoria
Итальянское бистро с хорошими закусками на Патриарших
Жареные артишоки с кремом из пармезана, 790 р.
Креветки с чесноком и лимоном, 1190 р.
Салат с кальмаром, 690 р.
Чиккетти с лососем, 180 р.; с рубленой печенью, 190 р.; с пармой и жареным персиком, 250 р.; с тунцом и песто из нута, 340 р.
Тортеллини с куриным бульоном и песто, 490 р.
Что?
Ресторан Scampi вновь открыл свои двери для гостей: кроме названия, обновили меню и интерьер. Места внутри немного, через панорамные окна открывается вид на парк. Если сесть за барной стойкой, можно наблюдать за процессом приготовления пищи.
Что удалось?
- Есть хорошие закуски к пиву, например, небольшие рисовые шарики аранчини в хрустящей панировке с моцареллой и томатным джемом (250 р.) или чиккетти — венецианские бутерброды на один укус с хрустящим хлебом. Начинки самые разные: острые с лососем и соусом из хрена (180 р.), с тунцом и песто из нута (340 р.) или с паштетом, джемом из инжира и грецкими орехами (190 р.).
- Сладкие перцы, фаршированные маринованной телятиной, с соусом из тунца — очень сытные. Сверху блюдо украшают тертым пармезаном, зеленью и заправляют соусом понзу (780 р.). Равиоли с рикоттой с апельсиновым соком и томленой говядиной (890 р.) также не оставят голодным.
- Из легкого есть запеченная тыква с козьим сыром, киноа, шпинатом и малиновым соусом (690 р.) или минестроне с песто (490 р.). В суп из овощей добавляют песто, что делает вкус более насыщенным.
На что обратить внимание?
- Пространство небольшое, разместятся 35 человек. Лучше бронировать столик заранее и просить место с диваном — столы со стульями расположили слишком близко друг к другу.
- Музыка громкая, для деловых встреч место не подойдет.
«Ладо»
Новый шеф-повар и большое обновление меню
Креветочные кейки, 580 р.
Хрустящий хашбраун с горчичным кремом, 370 р.
Тунец, гуакамоле, пряный понзу, 590 р.
Осьминог, томат, картофель, травы, 1200 р.
Фаршированные перцы, 580 р.
Батат фри, пекорино, 490 р.
Что?
Изменения произошли вместе с приходом нового шефа Артема Хижнякова (в прошлом бренд-шеф True Cost). Теперь в основном меню есть раздел «сырое» — в нем несколько видов тартаров, а также цельный стейк тунца с авокадо, яблоками и водорослями (760 р.).
Что удалось?
- Мясоедам лучше не проходить мимо томленых говяжьих щек с картофельным кремом — за увесистую порцию нежного мяса просят 860 рублей.
- Есть небольшой раздел с яркими по вкусу, но в меру жирными снеками: вместо картошки фри отдают батат с сыром пекорино (490 р.), делают хрустящие креветочные шарики (580 р.) или брокколи в панировке с ореховым соусом (450 р).
- В разделе завтраков тоже много новинок. Их удобно разделили на три части: «сладкое», «несладкое» и блюда с яйцами. Есть кукурузная каша с сосиской (650 р.), бриошь с тунцом (460 р.) или чизкейк с голубикой (350 р.). Завтраки доступны к заказу до 16.00 ежедневно.
На что обратить внимание?
- К сожалению, не любая позиция из меню окажется удачной. Лучше брать проверенные блюда или настойчиво просить совета официантов. При заказе вслепую шансы 50 на 50.
Frammento
Сочная пицца у метро «Парк культуры»
Пицца с шампиньонами и вешенками, 590 р.
Цитрусовый раф, 320 р.
Пицца с пармой и руколой, 790 р.
Что?
Новую пиццерию в Хамовниках открыли создатели сети кулинарий «Брусника». Двухэтажное помещение на Зубовском бульваре делят оба проекта владельцев — пиццерию расположили наверху. Большие панорамные окна освещают небольшой зал с минималистичным интерьером и яркими диванами изумрудного цвета.
Что удалось?
- Пиццу готовят на тонком тесте, начинки много — томатной пасты и тягучей моцареллы не пожалели. Если хотите пиццу с мясом, берите «Капричоза» с ветчиной, шампиньонами и артишоками (690 р.). Для вегетарианцев есть с баклажанами, цукини и руколой (790 р.), с грушей и горгонзолой (690 р.) или классическая «Маргарита» (450 р.).
- Для ланча подойдет брускетта — порция большая, хлеб пышный, с запеченной корочкой. В начинках найдете много овощей и сыров: страчателлу, горгонзолу, фету. В варианте с печеными баклажанами, цукини, перцами и сыром фета (320 р.) овощи оставляют сочными, а хлеб смазывают ароматным песто.
- Есть отличный чай с мякотью клубники и травяным ароматом. Рафинированного сахара нет — сладкий вкус получился благодаря ягодам.
- В ресторане демократичные цены на все позиции меню и на алкоголь. Самый дешевый бокал белого игристого обойдется в 290 рублей, а бутылка — в 1790.
На что обратить внимание?
- Диваны в ресторане мягкие, но низкие: человеку невысокого роста может быть неудобно сидеть за столом.