Пицца и хрустящие брускетты на «Парке культуры», закуски на итальянский манер в Scampi Trattoria, обновленное меню в «Ладо» и шикарный ресторан при Radisson — рассказываем о новых местах города.

FireLake Grill House & Cocktail Bar Дорогой ресторан с отличной едой при отеле

1 из 6 Гребешок, тыквенное пюре, 750 р. 2 из 6 Курица су-вид, 790 р. 3 из 6 Салат с тунцом, 890 р. 4 из 6 Филе лосося с ризотто, 1800 р. 5 из 6 Филе палтуса, 1650 р. 6 из 6

Что? FireLake работает при отеле Radisson Blu Olympiyskiy недалеко от метро «Проспект Мира». С приходом нового шеф-повара Алексея Семушкина (Vodный) тут полностью изменили меню и нацелились стать популярным локальным местом. Ресторан занимает половину первого этажа — поместятся около 200 человек. Здесь дорого, блюда дешевле семисот рублей можно пересчитать по пальцам одной руки — это гарниры и несколько супов. Что удалось?

В FireLake умело готовят блюда су-вид (долгое томление продукта в вакууме при постоянной температуре 60 градусов). Лосося подают со свекольным ризотто (1800 р.), а кроличью ножку выкладывают на пюре из красной капусты (1300 р.).

К опробованным позициям замечаний нет. Например, ростбиф в салате с руколой получился нежный, а соус из тунца добавил блюду сочности (750 р.). Также удался сладко-соленый обжаренный гребешок, который подают на подушке из тыквенного пюре (750 р.).

В ресторане спокойная атмосфера: помещение просторное, с деревянной отделкой, есть точечная подсветка столов и легкая джазовая музыка на фоне. На что обратить внимание?

Сейчас в FireLake можно попасть только через Radisson — отдельного входа нет. Место не воспринимается как самостоятельное, сейчас это все-таки ресторан при отеле.

Адрес Самарская, 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 3500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 221 76 76

Bardot Ресторан с приятным дизайном и быстрой подачей на Остоженке

1 из 9 Салат с перепелкой, 850 р. 2 из 9 Брокколи, 490 р. 3 из 9 Спагетти с вонголе, 990 р. 4 из 9 Креветки с тыквенным пюре, 750 р. 5 из 9 Тартар из лосося, 690 р. 6 из 9 Карпаччо из свеклы с козьим сыром, 650 р. 7 из 9 Мильфей, 550 р. 8 из 9 Брауни с сорбетом, 450 р. 9 из 9

Что? Небольшой ресторан на Остоженке — проект Евгении Турейкис (Ugolёk) и Анатолия Ляпидевского (Ginza Project). Ресторан занял два этажа: на первом — зона посадки и барная стойка, на цокольном — отдельный зал на 15 персон с открытой кухней. Террасы нет, но в теплое время открывают большие окна — солнечный свет и свежий воздух проникают в помещение. Что удалось?

В меню много блюд из овощей. Один из самых нескучных рецептов: карпаччо из свеклы с козьим сыром, зеленью и вишневым сиропом (650 р.). Свеклу тонко нарезают, добавляют томаты, соус из вишни и сливочный сыр из козьего молока.

Из горячего готовят ароматное густое ризотто с белыми грибами и трюфелем (990 р.) или говяжий язык с цукини и томатами (850 р.) — мясо маринуют в соусе терияки и тонко нарезают перед подачей.

Тут атмосфера небольшого ресторана во Франции, с позолоченными лампами и красивыми столовыми приборами. Официанты очень хорошо ориентируются в меню — смело спрашивайте, какие позиции выбрать.

Закуски и салаты отдают очень быстро, горячее придется подождать немного дольше. На что обратить внимание?

Несмотря на теплую погоду, из открытых окон дует. Некоторым гостям может быть прохладно, берите с собой куртку, чтобы не замерзнуть.

Уборная не имеет никаких опознавательных знаков. Самостоятельно придется долго искать, лучше спросить дорогу у официантов.

Адрес Остоженка, 5 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 925 758 53 53

Scampi Trattoria Итальянское бистро с хорошими закусками на Патриарших

1 из 6 Жареные артишоки с кремом из пармезана, 790 р. 2 из 6 Креветки с чесноком и лимоном, 1190 р. 3 из 6 Салат с кальмаром, 690 р. 4 из 6 Чиккетти с лососем, 180 р.; с рубленой печенью, 190 р.; с пармой и жареным персиком, 250 р.; с тунцом и песто из нута, 340 р. 5 из 6 Тортеллини с куриным бульоном и песто, 490 р. 6 из 6

Что? Ресторан Scampi вновь открыл свои двери для гостей: кроме названия, обновили меню и интерьер. Места внутри немного, через панорамные окна открывается вид на парк. Если сесть за барной стойкой, можно наблюдать за процессом приготовления пищи. Что удалось?

Есть хорошие закуски к пиву, например, небольшие рисовые шарики аранчини в хрустящей панировке с моцареллой и томатным джемом (250 р.) или чиккетти — венецианские бутерброды на один укус с хрустящим хлебом. Начинки самые разные: острые с лососем и соусом из хрена (180 р.), с тунцом и песто из нута (340 р.) или с паштетом, джемом из инжира и грецкими орехами (190 р.).

Сладкие перцы, фаршированные маринованной телятиной, с соусом из тунца — очень сытные. Сверху блюдо украшают тертым пармезаном, зеленью и заправляют соусом понзу (780 р.). Равиоли с рикоттой с апельсиновым соком и томленой говядиной (890 р.) также не оставят голодным.

Из легкого есть запеченная тыква с козьим сыром, киноа, шпинатом и малиновым соусом (690 р.) или минестроне с песто (490 р.). В суп из овощей добавляют песто, что делает вкус более насыщенным. На что обратить внимание?

Пространство небольшое, разместятся 35 человек. Лучше бронировать столик заранее и просить место с диваном — столы со стульями расположили слишком близко друг к другу.

Музыка громкая, для деловых встреч место не подойдет.

Адрес Малый Патриарший пер., 5, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 181 46 04

«Ладо» Новый шеф-повар и большое обновление меню

Креветочные кейки, 580 р. 1 из 6 Хрустящий хашбраун с горчичным кремом, 370 р. 2 из 6 Тунец, гуакамоле, пряный понзу, 590 р. 3 из 6 Осьминог, томат, картофель, травы, 1200 р. 4 из 6 Фаршированные перцы, 580 р. 5 из 6 Батат фри, пекорино, 490 р. 6 из 6

Что? Изменения произошли вместе с приходом нового шефа Артема Хижнякова (в прошлом бренд-шеф True Cost). Теперь в основном меню есть раздел «сырое» — в нем несколько видов тартаров, а также цельный стейк тунца с авокадо, яблоками и водорослями (760 р.). Что удалось?

Мясоедам лучше не проходить мимо томленых говяжьих щек с картофельным кремом — за увесистую порцию нежного мяса просят 860 рублей.

Есть небольшой раздел с яркими по вкусу, но в меру жирными снеками: вместо картошки фри отдают батат с сыром пекорино (490 р.), делают хрустящие креветочные шарики (580 р.) или брокколи в панировке с ореховым соусом (450 р).

В разделе завтраков тоже много новинок. Их удобно разделили на три части: «сладкое», «несладкое» и блюда с яйцами. Есть кукурузная каша с сосиской (650 р.), бриошь с тунцом (460 р.) или чизкейк с голубикой (350 р.). Завтраки доступны к заказу до 16.00 ежедневно. На что обратить внимание?

К сожалению, не любая позиция из меню окажется удачной. Лучше брать проверенные блюда или настойчиво просить совета официантов. При заказе вслепую шансы 50 на 50.

Адрес Кривоколенный пер., 9, стр. 2 Время работы пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 12.00–2.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 784 82 26

Frammento Сочная пицца у метро «Парк культуры»

1 из 5 2 из 5 Пицца с шампиньонами и вешенками, 590 р. 3 из 5 Цитрусовый раф, 320 р. 4 из 5 Пицца с пармой и руколой, 790 р. 5 из 5

Что? Новую пиццерию в Хамовниках открыли создатели сети кулинарий «Брусника». Двухэтажное помещение на Зубовском бульваре делят оба проекта владельцев — пиццерию расположили наверху. Большие панорамные окна освещают небольшой зал с минималистичным интерьером и яркими диванами изумрудного цвета. Что удалось?

Пиццу готовят на тонком тесте, начинки много — томатной пасты и тягучей моцареллы не пожалели. Если хотите пиццу с мясом, берите «Капричоза» с ветчиной, шампиньонами и артишоками (690 р.). Для вегетарианцев есть с баклажанами, цукини и руколой (790 р.), с грушей и горгонзолой (690 р.) или классическая «Маргарита» (450 р.).

Для ланча подойдет брускетта — порция большая, хлеб пышный, с запеченной корочкой. В начинках найдете много овощей и сыров: страчателлу, горгонзолу, фету. В варианте с печеными баклажанами, цукини, перцами и сыром фета (320 р.) овощи оставляют сочными, а хлеб смазывают ароматным песто.

Есть отличный чай с мякотью клубники и травяным ароматом. Рафинированного сахара нет — сладкий вкус получился благодаря ягодам.

В ресторане демократичные цены на все позиции меню и на алкоголь. Самый дешевый бокал белого игристого обойдется в 290 рублей, а бутылка — в 1790. На что обратить внимание?

Диваны в ресторане мягкие, но низкие: человеку невысокого роста может быть неудобно сидеть за столом.

Адрес Зубовский б-р, 29 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 133 61 82