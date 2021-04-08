Большой ресторан с видом на Патриаршие пруды, седьмая кофейня Flip в MMOMA, обновленное меню в Ribambelle и много органических продуктов на «Новослободской» — «Афиша Daily» о новых ресторанах столицы.

Ribambelle

Обновленное меню семейного ресторана

Фермерский творог с липовым медом и грецкими орехами, 390 р.

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Тартин с омлетом и икрой кижуча, 790 р.

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Черная треска с овощами и соусом унаги, 1100 р.

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Что?

Ресторан Ribambelle подойдет тем, кто хочет неторопливо пообедать с семьей и детьми. В флагманском ресторане на проспекте Мира два этажа: на первом столики, витрина с десертами, куличами к Пасхе и детскими игрушками; второй отдали в полное распоряжение детей — здесь есть игровые зоны, комната матери и ребенка, мастерские для творчества и зал для проведения праздников. Первый ресторан Ribambelle был открыт девять лет назад, и это первое масштабное обновление меню. Во время пандемии у бренд-шефа сети Михаила Кукленко было много времени, чтобы внести в меню разнообразие.

Что удалось?


  • В меню добавили много позиций из рыбы и сделали завтраки доступными весь день — порции щедрые. На закуску можно попробовать пряное севиче из тунца с авокадо, дайконом и ароматным томатным соусом (850 р.) или брускетту с крабом, авокадо и томатами (950 р.). В последней сладкого мясистого краба на горячем хлебе отдают со свежими овощами. На горячее берите лосося с яблочным соусом (1200 р.) — нежную рыбу освежают тонко нарезанным яблоком и кейлом.
  • Если хочется плотно поесть, подойдут тигровые креветки в кокосовой панировке с соусом из батата и цедрой лайма (890 р.). К упругому мясу креветки в хрустящей панировке добавляют кисло-сладкий соус с цитрусовым послевкусием. Не менее сытный жареный рис с угрем подают с глазуньей, зелеными соевыми бобами и стручками молодого гороха (980 р.).
  • На десерт можно взять кокосовый «Наполеон» (490 р.) — в меру сладкий торт с кокосовым кремом и воздушными коржами, или шоколадно-ореховый без глютена (420 р.).
  • У ресторана есть подземная парковка, тариф — 100 рублей за час.

Что не удалось?


  • Посадочных мест на первом этаже немного, если не хотите сидеть на втором, где игровая комната и много детей, лучше забронировать стол заранее.
  • Детское меню практически не меняли. Из новинок одна позиция: котлеты из индейки и палтуса с гарниром на выбор — картофельное пюре, картофель фри или паста (580 р.).
  • Ресторан семейный, поэтому шумных детей тут много, если вы планируете деловую встречу или тихий романтический ужин, то лучше выбрать другое место.
Адрес Ботанический пер., 5
Время работы пн-вс 10.00–22.00
Средний чек 1500–2500 р.
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Телефон +7 (495) 104 99 74

«Павильон. Пруд. Патрики»

Люксовый ресторан на Патриарших прудах

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Жареные караси, 940 р.

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Что?

Новый ресторан Александра Раппопорта заработал в историческом здании на берегу Патриарших прудов. Вокруг проекта было много шума: с одной стороны, активный протест местных и архитекторов против изменений внешнего вида постройки с открытым письмом к мэру, с другой — часть общественности гадала, что откроют на этом месте. В итоге здание отреставрировали, облик остался прежним.

Кухню ресторана возглавил молодой шеф-повар Евгений Цыганов (Chef’s Table), который готовит исключительно из российских продуктов. В меню много блюд из пресноводной рыбы и водоплавающей птицы.

Что удалось?


  • Отличное расположение ресторана с красивым видом на пруд. Когда находишься внутри, создается ощущение отдыха на природе, а вовсе не в центре Москвы. В теплое время года заработает отдельная терраса на крыше, а рядом с прудом поставят еще несколько дополнительных столиков.
  • Внутри много живой зелени, люстры напоминают ракушки, а столовые приборы — кораллы. Роскошный интерьер создало архитектурного бюро Krivtsova & Redina. Даже уборные поражают: благодаря раковинам из оникса, мягким лавочкам, сухоцветам и зеркалам с причудливыми элементами в виде выпуклых сфер там хочется задержаться и сделать пару снимков.
  • В меню много рыбы: форель из Карелии, осетры с ферм «Русского икорного дома», семга с Дальнего Востока. Евгений Цыганов экспериментирует со вкусами разнообразной рыбы. К примеру, в начинку пельменей со стерлядью (1200 р.) добавляют белые грибы и вешенки, сверху дополняют черной икрой. А жареные караси (940 р.) подают со сладким бататом и нежным луковым кремом. Из карасей мастерски удаляют все косточки, что очень облегчает задачу для гостя.
  • Достаточно лаконичное меню по сравнению с другими ресторанами Александра Раппопорта, где выбрать из всего многообразия практически невозможно. Помимо рыбы, есть птица, мясо и вегетарианские позиции. На двоих берите утку по-московски с гречневыми блинами и малосольными огурцами (2800 р.). Ее готовят более суток в условиях имитации остывающей печи при 60 градусах, что оставляет мясо сочным и создает особенный пряный аромат. В качестве комплимента принесут свежий хлеб с хрустящей корочкой и тягучим пористым мякишем с рыбным маслом.
  • Наличие дегустационных сетов — плюс для тех, кто хочет попробовать сразу пять блюд в уменьшенном размере. Всего есть четыре сета: белый (3000 р.), красный (4000 р.), осетр (4500 р.) и берег (3500 р.). Название сета отражает его идею: например, в красном будет семга, форель и раковые шейки, а в белом — омуль, сиг, сазан (карп).

Что не удалось?


  • В ресторане нет меню завтраков. Несмотря на то, что «Павильон» открывается только в 12 дня, в Москве много людей, привыкших завтракать в обед. Есть в качестве первого приема пищи муксуна или битые огурцы захочется не всем.
  • Порции небольшие, а цены достаточно высокие. Для полноценного обеда или ужина придется заказать несколько позиций из меню и прилично потратиться.
Адрес Б.Патриарший пер., 7, стр. 1
Время работы пн-вс 12.00–0.00
Средний чек 3500 р.
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Телефон +7 916 000 50 00

Carrots and Beans

Магазин с органическими продуктами на «Новослободской»

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Гречишный чай от Nature’s Own Factory, 670 р.

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Что?


  • В пяти минутах ходьбы от метро «Новослободская» заработал магазин со свежим хлебом, крупами без глютена, растительным молоком и веганскими десертами от Era. Также тут можно взять кофе или маття навынос, съесть салат или купить приятные вещи для дома — свечи из натурального воска или многоразовую авоську.

Что удалось?


  • В одном месте собрали множество продуктов для деликатного питания, от печенья с миндалем и вишней без рафинированного сахара Trawa до травяных сборов в минималистичных стеклянных тарах с пробковой крышкой Thé Thérapie.
  • Картофель, гречка и свежеиспеченный хлеб от пекарни «Печорин» здесь гармонично соседствуют с растительным молоком без сахара, наборами специй для мяса, овощей и рыбы и салатами, которые удобно съесть на ходу от кафе «Без рецепта». К слову, позиция с диким рисом, айсбергом и слабосоленым лососем (350 р.) очень сытная, заменит полноценный завтрак или обед.
  • Здесь удобно собрать подарок для близких, например, к гречишному чаю (670 р.) добавить несколько десертов с витрины, которые подойдут и веганам и положить все в многоразовую сумку за 300 рублей.

Что не удалось?


  • Пространство совсем маленькое. Одновременно в магазине будет удобно находиться двум-трем покупателям. В случае большого скопления гостей к витрине будет не подойти: проходы узкие.
  • Сейчас присесть можно только за один столик на две персоны. Если он будет занят, все напитки, десерты и закуски можно будет взять только навынос.
  • Пока выбор свежих овощей и фруктов совсем небольшой. Сюда скорее нужно идти за крупами, специями, чаем, кофе и десертами. К лету обещают добавить сезонных фруктов и ягод.
Адрес Долгоруковская, 35
Время работы пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 10.00–20.00
Средний чек 1500 р.
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Flip

Тосты и кофе в Музее современного искусства

Чай маття, 1000 р.

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Чай Lemon Pie, 1250 р.

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Миндальный круассан, 220 р.

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Что?

На Петровке открылась седьмая кофейня Flip. Сеть принадлежит Анне Цфасман — основательнице «Даблби» и «Кофеина». Из Московского музея современного искусства можно попасть прямо в небольшую светлую кофейню. Помещение соединяет между собой музей и сувенирную лавку.

Что удалось?


  • Меню во всех кофейнях сети одинаковое, любимый напиток можно найти и на Петровке. Во Flip представлены разные линейки чая и кофе. Virgin — вкусы без добавок, например несколько видов эспрессо (160 р.), маття (240 р.) и чая (260–340 р.). Все кофейные зерна и чайные листья из авторских линеек выдерживают в пряностях и сиропах до обжарки и сушки, чтобы вкус был насыщенный без использования пищевых добавок. Можно попробовать пряный кофе с имбирем, гвоздикой и кардамоном (455 р. за 120 г) или чай Lemon Pie (1250 р. за 150 г) с лемонграссом и жасмином.
  • В кафе сети 1-го числа каждого месяца добавляют новую позицию. В апреле, например, в меню появился чайный грог (360 р.): китайский красный чай дянь-хун выдерживают с сушеной клубникой, корицей и сиропом из топинамбура.
  • Всю продукцию отдают в стеклянных баночках, которые после использования можно сдать в любую кофейню сети. Зерновой хлеб с хрустящей корочкой подают отдельно, выпекают его сами. На десерт можно попробовать канеле (95 р. без начинки, 180 р. с лимонным кремом или кремом с маття) — запеченная карамельная корочка и мокрое тесто внутри. Для веганов подойдет брауни с арахисовой пастой за 390 рублей.
  • Во Flip заботятся об экологичности всех процессов. Создатели тщательно выбирают поставщиков, посещают плантации, чтобы удостовериться, что их деятельность не приводят к обезлесению. Все отходы сортируют и по возможности перерабатывают. Алюминиевые баночки, в которых продают кофейные зерна и чайные листья, можно вернуть для вторичной переработки. Еще предлагают купить авоську, чтобы не пользоваться пластиковыми и бумажными пакетами. От одноразовых стаканчиков пока не отказались, но за них надо доплатить 10 рублей, лучше приносите свою тару.

Что не удалось?


  • Кофейню непросто отыскать, вывески и указатели пока не согласовали с музеем.
  • Пространство небольшое, разместиться смогут максимум пятнадцать человек.
  • Посетители музея проходят через кофейню в сувенирную лавку, поэтому спокойно посидеть за чашечкой кофе не удастся, советуем брать все навынос.
Адрес Петровка, 25
Время работы пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 9.00–23.00
Средний чек 1500 р.
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Телефон +7 968 468 67 86