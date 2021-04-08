Большой ресторан с видом на Патриаршие пруды, седьмая кофейня Flip в MMOMA, обновленное меню в Ribambelle и много органических продуктов на «Новослободской» — «Афиша Daily» о новых ресторанах столицы.

Суп куриный, 390 р., ванильные сырники, 420 р., домашние пельмени, 480 р., куриная котлета с картофелем фри и картофельным пюре, 580 р., пенне с цыпленком в томатно-сливочном соусе, 480 р.

Ресторан Ribambelle подойдет тем, кто хочет неторопливо пообедать с семьей и детьми. В флагманском ресторане на проспекте Мира два этажа: на первом столики, витрина с десертами, куличами к Пасхе и детскими игрушками; второй отдали в полное распоряжение детей — здесь есть игровые зоны, комната матери и ребенка, мастерские для творчества и зал для проведения праздников. Первый ресторан Ribambelle был открыт девять лет назад, и это первое масштабное обновление меню. Во время пандемии у бренд-шефа сети Михаила Кукленко было много времени, чтобы внести в меню разнообразие.

Что?

Новый ресторан Александра Раппопорта заработал в историческом здании на берегу Патриарших прудов. Вокруг проекта было много шума: с одной стороны, активный протест местных и архитекторов против изменений внешнего вида постройки с открытым письмом к мэру, с другой — часть общественности гадала, что откроют на этом месте. В итоге здание отреставрировали, облик остался прежним.

Кухню ресторана возглавил молодой шеф-повар Евгений Цыганов (Chef’s Table), который готовит исключительно из российских продуктов. В меню много блюд из пресноводной рыбы и водоплавающей птицы.

Что удалось?

Отличное расположение ресторана с красивым видом на пруд. Когда находишься внутри, создается ощущение отдыха на природе, а вовсе не в центре Москвы. В теплое время года заработает отдельная терраса на крыше, а рядом с прудом поставят еще несколько дополнительных столиков.

Внутри много живой зелени, люстры напоминают ракушки, а столовые приборы — кораллы. Роскошный интерьер создало архитектурного бюро Krivtsova & Redina. Даже уборные поражают: благодаря раковинам из оникса, мягким лавочкам, сухоцветам и зеркалам с причудливыми элементами в виде выпуклых сфер там хочется задержаться и сделать пару снимков.

В меню много рыбы: форель из Карелии, осетры с ферм «Русского икорного дома», семга с Дальнего Востока. Евгений Цыганов экспериментирует со вкусами разнообразной рыбы. К примеру, в начинку пельменей со стерлядью (1200 р.) добавляют белые грибы и вешенки, сверху дополняют черной икрой. А жареные караси (940 р.) подают со сладким бататом и нежным луковым кремом. Из карасей мастерски удаляют все косточки, что очень облегчает задачу для гостя.

Достаточно лаконичное меню по сравнению с другими ресторанами Александра Раппопорта, где выбрать из всего многообразия практически невозможно. Помимо рыбы, есть птица, мясо и вегетарианские позиции. На двоих берите утку по-московски с гречневыми блинами и малосольными огурцами (2800 р.). Ее готовят более суток в условиях имитации остывающей печи при 60 градусах, что оставляет мясо сочным и создает особенный пряный аромат. В качестве комплимента принесут свежий хлеб с хрустящей корочкой и тягучим пористым мякишем с рыбным маслом.

Наличие дегустационных сетов — плюс для тех, кто хочет попробовать сразу пять блюд в уменьшенном размере. Всего есть четыре сета: белый (3000 р.), красный (4000 р.), осетр (4500 р.) и берег (3500 р.). Название сета отражает его идею: например, в красном будет семга, форель и раковые шейки, а в белом — омуль, сиг, сазан (карп).

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