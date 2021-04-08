Большой ресторан с видом на Патриаршие пруды, седьмая кофейня Flip в MMOMA, обновленное меню в Ribambelle и много органических продуктов на «Новослободской» — «Афиша Daily» о новых ресторанах столицы.
Ribambelle
Обновленное меню семейного ресторана
Фермерский творог с липовым медом и грецкими орехами, 390 р.
Тартин с омлетом и икрой кижуча, 790 р.
Салат с баклажаном и страчателлой, 690 р.
Тофу в пряной соевой заправке, 690 р.
Жареный рис с угрем унаги, 980 р.
Буррата с карпаччо из томатов и пастой тапенада, 960 р.
Печеный баклажан с томатами, нутом и кремом авокадо, 720 р.
Ломтики дальневосточного гребешка с манго и зеленым перцем чили, 950 р.
Суп куриный, 390 р., ванильные сырники, 420 р., домашние пельмени, 480 р., куриная котлета с картофелем фри и картофельным пюре, 580 р., пенне с цыпленком в томатно-сливочном соусе, 480 р.
Лингвини с крабом, 1200 р.
Черная треска с овощами и соусом унаги, 1100 р.
Что?
Ресторан Ribambelle подойдет тем, кто хочет неторопливо пообедать с семьей и детьми. В флагманском ресторане на проспекте Мира два этажа: на первом столики, витрина с десертами, куличами к Пасхе и детскими игрушками; второй отдали в полное распоряжение детей — здесь есть игровые зоны, комната матери и ребенка, мастерские для творчества и зал для проведения праздников. Первый ресторан Ribambelle был открыт девять лет назад, и это первое масштабное обновление меню. Во время пандемии у бренд-шефа сети Михаила Кукленко было много времени, чтобы внести в меню разнообразие.
Что удалось?
- В меню добавили много позиций из рыбы и сделали завтраки доступными весь день — порции щедрые. На закуску можно попробовать пряное севиче из тунца с авокадо, дайконом и ароматным томатным соусом (850 р.) или брускетту с крабом, авокадо и томатами (950 р.). В последней сладкого мясистого краба на горячем хлебе отдают со свежими овощами. На горячее берите лосося с яблочным соусом (1200 р.) — нежную рыбу освежают тонко нарезанным яблоком и кейлом.
- Если хочется плотно поесть, подойдут тигровые креветки в кокосовой панировке с соусом из батата и цедрой лайма (890 р.). К упругому мясу креветки в хрустящей панировке добавляют кисло-сладкий соус с цитрусовым послевкусием. Не менее сытный жареный рис с угрем подают с глазуньей, зелеными соевыми бобами и стручками молодого гороха (980 р.).
- На десерт можно взять кокосовый «Наполеон» (490 р.) — в меру сладкий торт с кокосовым кремом и воздушными коржами, или шоколадно-ореховый без глютена (420 р.).
- У ресторана есть подземная парковка, тариф — 100 рублей за час.
Что не удалось?
- Посадочных мест на первом этаже немного, если не хотите сидеть на втором, где игровая комната и много детей, лучше забронировать стол заранее.
- Детское меню практически не меняли. Из новинок одна позиция: котлеты из индейки и палтуса с гарниром на выбор — картофельное пюре, картофель фри или паста (580 р.).
- Ресторан семейный, поэтому шумных детей тут много, если вы планируете деловую встречу или тихий романтический ужин, то лучше выбрать другое место.
«Павильон. Пруд. Патрики»
Люксовый ресторан на Патриарших прудах
Апельсиновое крем-брюле, 650 р.
Мороженое из топинамбура, 500 р.
Жареные караси, 940 р.
Что?
Новый ресторан Александра Раппопорта заработал в историческом здании на берегу Патриарших прудов. Вокруг проекта было много шума: с одной стороны, активный протест местных и архитекторов против изменений внешнего вида постройки с открытым письмом к мэру, с другой — часть общественности гадала, что откроют на этом месте. В итоге здание отреставрировали, облик остался прежним.
Кухню ресторана возглавил молодой шеф-повар Евгений Цыганов (Chef’s Table), который готовит исключительно из российских продуктов. В меню много блюд из пресноводной рыбы и водоплавающей птицы.
Что удалось?
- Отличное расположение ресторана с красивым видом на пруд. Когда находишься внутри, создается ощущение отдыха на природе, а вовсе не в центре Москвы. В теплое время года заработает отдельная терраса на крыше, а рядом с прудом поставят еще несколько дополнительных столиков.
- Внутри много живой зелени, люстры напоминают ракушки, а столовые приборы — кораллы. Роскошный интерьер создало архитектурного бюро Krivtsova & Redina. Даже уборные поражают: благодаря раковинам из оникса, мягким лавочкам, сухоцветам и зеркалам с причудливыми элементами в виде выпуклых сфер там хочется задержаться и сделать пару снимков.
- В меню много рыбы: форель из Карелии, осетры с ферм «Русского икорного дома», семга с Дальнего Востока. Евгений Цыганов экспериментирует со вкусами разнообразной рыбы. К примеру, в начинку пельменей со стерлядью (1200 р.) добавляют белые грибы и вешенки, сверху дополняют черной икрой. А жареные караси (940 р.) подают со сладким бататом и нежным луковым кремом. Из карасей мастерски удаляют все косточки, что очень облегчает задачу для гостя.
- Достаточно лаконичное меню по сравнению с другими ресторанами Александра Раппопорта, где выбрать из всего многообразия практически невозможно. Помимо рыбы, есть птица, мясо и вегетарианские позиции. На двоих берите утку по-московски с гречневыми блинами и малосольными огурцами (2800 р.). Ее готовят более суток в условиях имитации остывающей печи при 60 градусах, что оставляет мясо сочным и создает особенный пряный аромат. В качестве комплимента принесут свежий хлеб с хрустящей корочкой и тягучим пористым мякишем с рыбным маслом.
- Наличие дегустационных сетов — плюс для тех, кто хочет попробовать сразу пять блюд в уменьшенном размере. Всего есть четыре сета: белый (3000 р.), красный (4000 р.), осетр (4500 р.) и берег (3500 р.). Название сета отражает его идею: например, в красном будет семга, форель и раковые шейки, а в белом — омуль, сиг, сазан (карп).
Что не удалось?
- В ресторане нет меню завтраков. Несмотря на то, что «Павильон» открывается только в 12 дня, в Москве много людей, привыкших завтракать в обед. Есть в качестве первого приема пищи муксуна или битые огурцы захочется не всем.
- Порции небольшие, а цены достаточно высокие. Для полноценного обеда или ужина придется заказать несколько позиций из меню и прилично потратиться.
Carrots and Beans
Магазин с органическими продуктами на «Новослободской»
Тыквенное масло от Trawa, 600 р.
Варенье в ассортименте, 390 р.
Гречишный чай от Nature’s Own Factory, 670 р.
Что?
- В пяти минутах ходьбы от метро «Новослободская» заработал магазин со свежим хлебом, крупами без глютена, растительным молоком и веганскими десертами от Era. Также тут можно взять кофе или маття навынос, съесть салат или купить приятные вещи для дома — свечи из натурального воска или многоразовую авоську.
Что удалось?
- В одном месте собрали множество продуктов для деликатного питания, от печенья с миндалем и вишней без рафинированного сахара Trawa до травяных сборов в минималистичных стеклянных тарах с пробковой крышкой Thé Thérapie.
- Картофель, гречка и свежеиспеченный хлеб от пекарни «Печорин» здесь гармонично соседствуют с растительным молоком без сахара, наборами специй для мяса, овощей и рыбы и салатами, которые удобно съесть на ходу от кафе «Без рецепта». К слову, позиция с диким рисом, айсбергом и слабосоленым лососем (350 р.) очень сытная, заменит полноценный завтрак или обед.
- Здесь удобно собрать подарок для близких, например, к гречишному чаю (670 р.) добавить несколько десертов с витрины, которые подойдут и веганам и положить все в многоразовую сумку за 300 рублей.
Что не удалось?
- Пространство совсем маленькое. Одновременно в магазине будет удобно находиться двум-трем покупателям. В случае большого скопления гостей к витрине будет не подойти: проходы узкие.
- Сейчас присесть можно только за один столик на две персоны. Если он будет занят, все напитки, десерты и закуски можно будет взять только навынос.
- Пока выбор свежих овощей и фруктов совсем небольшой. Сюда скорее нужно идти за крупами, специями, чаем, кофе и десертами. К лету обещают добавить сезонных фруктов и ягод.
Flip
Тосты и кофе в Музее современного искусства
Чай маття, 1000 р.
Чай Lemon Pie, 1250 р.
Чай Spicy Tea, 1250 р.
Эспрессо, 546 р., кофе с индийскими специями, 549 р.
Оливье, 285 р., капрезе, 340 р., винегрет, 240 р.
Миндальный круассан, 220 р.
Что?
На Петровке открылась седьмая кофейня Flip. Сеть принадлежит Анне Цфасман — основательнице «Даблби» и «Кофеина». Из Московского музея современного искусства можно попасть прямо в небольшую светлую кофейню. Помещение соединяет между собой музей и сувенирную лавку.
Что удалось?
- Меню во всех кофейнях сети одинаковое, любимый напиток можно найти и на Петровке. Во Flip представлены разные линейки чая и кофе. Virgin — вкусы без добавок, например несколько видов эспрессо (160 р.), маття (240 р.) и чая (260–340 р.). Все кофейные зерна и чайные листья из авторских линеек выдерживают в пряностях и сиропах до обжарки и сушки, чтобы вкус был насыщенный без использования пищевых добавок. Можно попробовать пряный кофе с имбирем, гвоздикой и кардамоном (455 р. за 120 г) или чай Lemon Pie (1250 р. за 150 г) с лемонграссом и жасмином.
- В кафе сети 1-го числа каждого месяца добавляют новую позицию. В апреле, например, в меню появился чайный грог (360 р.): китайский красный чай дянь-хун выдерживают с сушеной клубникой, корицей и сиропом из топинамбура.
- Всю продукцию отдают в стеклянных баночках, которые после использования можно сдать в любую кофейню сети. Зерновой хлеб с хрустящей корочкой подают отдельно, выпекают его сами. На десерт можно попробовать канеле (95 р. без начинки, 180 р. с лимонным кремом или кремом с маття) — запеченная карамельная корочка и мокрое тесто внутри. Для веганов подойдет брауни с арахисовой пастой за 390 рублей.
- Во Flip заботятся об экологичности всех процессов. Создатели тщательно выбирают поставщиков, посещают плантации, чтобы удостовериться, что их деятельность не приводят к обезлесению. Все отходы сортируют и по возможности перерабатывают. Алюминиевые баночки, в которых продают кофейные зерна и чайные листья, можно вернуть для вторичной переработки. Еще предлагают купить авоську, чтобы не пользоваться пластиковыми и бумажными пакетами. От одноразовых стаканчиков пока не отказались, но за них надо доплатить 10 рублей, лучше приносите свою тару.
Что не удалось?
- Кофейню непросто отыскать, вывески и указатели пока не согласовали с музеем.
- Пространство небольшое, разместиться смогут максимум пятнадцать человек.
- Посетители музея проходят через кофейню в сувенирную лавку, поэтому спокойно посидеть за чашечкой кофе не удастся, советуем брать все навынос.