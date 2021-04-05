Не все развлечения можно найти в пределах Садового кольца. Не в центральных частях города тоже есть жизнь — от районных кафе и ресторанов до парков и дворцов. Рассказываем, что есть и куда идти вблизи метро «Динамо», «Петровский парк» и «ЦСКА».

Где есть в районе «ЦСКА»?

Monso Кофейня с настоящими французскими круассанами и вкусным кофе

1 из 4 2 из 4 3 из 4 Брускетта с ростбифом, огурцом и вялеными томатами, 380 р.; брускетта с лососем и руколой, 420 р.; брускетта с авокадо, шпинатом и творожным сыром, 350 р. 4 из 4

Что? Небольшую кофейню в ЖК «‎Лица» назвали в честь парка в Париже. Для создательниц Екатерины Барсуковой и Ксении Бабаковой это первый гастрономический проект. Особенность места в том, что круассаны в замороженном виде доставляют сюда каждую неделю из Марселя. Они отменные: тесто мягкое, слоистое, сливочное. Кофейные напитки разработала Ольга Мелик-Каракозова — четырехкратная чемпионка России и один раз Европы среди бариста, была частью первой команды бариста «Кофемании», шеф-бариста сети «Кофеин», совладелицей, обжарщиком и бренд-бариста «Даблби». Сейчас меню в основном состоит из завтраков: четыре вида каш — от классической овсяной до позиции с яблоками в карамели, белым шоколадом и миндалем (250 р.), круассаны со сладкими или солеными начинками и брускетты. Также на прилавке можно купить хлеб, овощные или фруктовые чипсы, сухофрукты и веганские десерты: небольшие тарты, которые удобно съесть на месте, или торты. Из‑за большого количества гостей напитки навынос иногда готовят более десяти минут. Что пробовать? В первую очередь советуем обратить внимание на круассаны: например, сытный с лососем, творожным сыром и руколой (450 р.) или с ягодами и фисташковым кремом на десерт (450 р.). Кроме того, удались сыроедческие тарты «‎Наполеон» (370 р.) или «‎Малина» (370 р.). Они изменят ваше представление о веганских десертах — очень сытные, с насыщенным вкусом. Запить все можно кофе — берите любой, от классики до авторских вариаций.

Адрес Авиаконструктора Сухого, 2, корп. 2 Время работы пн-вс 8.00–22.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 985 258 95 01

Amarena Классика итальянской кухни в круглосуточном ресторане

Баклажаны пармеджано, 580 р. 1 из 7 Фермерская буррата с томатами и руколой, 820 р. 2 из 7 Канноли, 420 р. 3 из 7 Паккери с креветками и брокколи, 960 р. 4 из 7 Паста в сырной головке, 1200 р. 5 из 7 Пицца «4 сыра», 660 р. 6 из 7 7 из 7

Что? Ресторан возглавляет итальянский шеф-повар Маурицио Романьоли. В меню много блюд, приготовленных по его семейным рецептам: традиционный сицилийский десерт канноли, ризотто с белыми грибами или паста фузилли, которую делают сами, с куриным филе. Аудитория — соседи, которые вечером встречаются с друзьями, а утром приходят на классический завтрак, например на омлет с пармой и сыром (390 р.) или сырники (250 р.). К слову, завтраки готовят круглосуточно. Основное меню большое, его поделили на двенадцать разделов, в каждом — более десяти блюд. Исключение составили только бургеры, их всего три: с соусом из корнишонов, с жареной моцареллой или с куриной котлетой. Любой обойдется в 600 рублей. Что пробовать? Начать хорошо с сочных баклажанов пармиджано с итальянским пармезаном (580 р.), пиццы «4 сыра» из тонкого теста и горгонзолой, скаморцей, пармезаном и моцареллой сверху (660 р.) и тальятелле с белыми грибами (510 р.) — приличное количество соуса в сочетании с идеально сваренной пастой. Если вы едите мясо, пробуйте карбонару Italiano (640 р.) по итальянскому рецепту без сливок, а только с сыром пекорино и желтком или любой из трех салатов «Цезарь» с домашним соусом и курицей, креветками или лососем на выбор. Из напитков есть лимончелло (250 р. за 50 мл), который шеф делает лично, и домашние лимонады: апельсин-огурец или облепиха-тархун (300 р. за 300 мл, 790 р. за л).

Адрес Ходынский б-р, 2 Время работы круглосуточно Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 963 666 65 63

Ryba International Лучшие суши и роллы в округе

Ролл «Калифорния» с угрем, 590 р. 1 из 4 Ролл «Канада», 690 р. 2 из 4 Унанимиста-суши, 170 р. 3 из 4 Хенд-роллы, от 250 р. 4 из 4

Что? На Ходынке совсем недавно открылась еще одна точка сети Ryba International. Меню идентично корнеру на Даниловском рынке — готовят суши, роллы, хенд-роллы, пару салатов, например чукку с древесными грибами (260 р.) и мисо-суп с грибами или лососем на выбор. Еду можно взять с собой, или разместиться за столиками, или заказать доставку через сайт или приложение. Успех места прост — в приготовлении роллов, гунканов, суши и хенд-роллов используют качественный рис и свежую рыбу. Крупу выбрали сорта Calrose от американского бренда Botan — клейкий, в меру мягкий рис. Рыбу и морепродукты везут напрямую из Шри-Ланки, Японии, с Фарерских островов, Дальнего Востока и из Вьетнама. Что пробовать? Из авторских позиций запомнились ролл «Зеленый дракон» с угрем, авокадо и сливочным сыром (520 р.) и ролл «Магуро» с тунцом, сливочным сыром и огурцом (750 р.). Также есть классика, от «Калифорнии» с лососем или угрем на выбор до суши с лососем (150 р.), с осьминогом (170 р.) или с гребешком (190 р.). Гунканы и хенд-роллы можно смело брать по настроению и предпочтениям в рыбе — все достойные.

Адрес Ходынский б-р, 20а, ЖК «Лайнер», корпус «Запад» Время работы пн-вс 10.00–22.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон + 7 (915) 148 02 70

Винный бар Pharmacie Старинный интерьер и большой выбор вина

Что? В ресторане на «Ходынском поле» воссоздали атмосферу старинной французской аптеки с множеством антикварных предметов XIX–XX веков с европейских барахолок и блошиных рынков. История этого места началась с антикварного шкафа для лекарств, который совладелец заведения привез из Англии. Помещение разделили на четыре зоны: открытая кухня, отдельный бар, мезонин и винная комната. Повсюду стоят предметы, которым минимум сто лет, — вероятно, что вы зайдете не на час или бокальчик. Тут стоит задержаться подольше и внимательно рассмотреть печатные машинки, различные колбочки и тары или уголок со старинными шкатулками, флакончиками духов и украшениями. Что пробовать? В таком антураже приятно выпить бокал или несколько и съесть пару закусок. Вино есть в бутылках или по бокалам: Старый и Новый Свет и Россия — с выбором поможет определиться сомелье или официант. Если не хотите алкогольные позиции, предложат кофе, китайские чаи или домашние лимонады с манго и карри или малиной и алоэ. Из еды можно заказать бабагануш (590 р.) с ароматом обожженных на мангале баклажанов, печеный батат с муссом из горгонзолы (480 р.) и ромовую бабу на десерт (780 р.). К вину берите быстрые закуски: мясо, сыры или антипасти. По будням с 12 до 17 на все меню действует скидка 20%.

Адрес Ходынский б-р, 20а, ЖК «Лайнер», корпус «Запад» Время работы пн-ср, вс 12.00–0.00, чт-пт 12.00–1.00, сб 10.00–1.00 Средний чек 3500 р. Соцсети Instagram Телефон + 7 (499) 995 07 51

ТЦ «Авиапарк» Несколько хороших кафе в торговом центре с большим цилиндрическим аквариумом

Манты в Kebab Lab, 69 р. за шт. 1 из 4 Плов «Чайханский» в Kebab Lab, 199 р. 2 из 4 Кебаб-дог с шаурмой в Kebab Lab, 199 р. 3 из 4 Ассорти эклеров в Maison d’éclair, 240 р. за шт. 4 из 4

Что пробовать?

Mr. Falafel . Кафе левантийской кухни, где готовят фалафель, шаурму, хумус, мутабаль, бабагануш и кофе по-арабски с кардамоном. Кроме классических вариантов из меню можно собрать шаурму или салат, как конструктор, попросив поменять или дополнить ингредиенты: хлеб заменить на питу, добавить соус или убрать конкретную специю.

. Кафе левантийской кухни, где готовят фалафель, шаурму, хумус, мутабаль, бабагануш и кофе по-арабски с кардамоном. Кроме классических вариантов из меню можно собрать шаурму или салат, как конструктор, попросив поменять или дополнить ингредиенты: хлеб заменить на питу, добавить соус или убрать конкретную специю. Kebab Lab . Кафе от владельца сети «‎Чайхона № 1» Тимура Ланского. В меню жаренные на мангале шашлыки и кебабы из баранины, курицы и телятины, шаурма, плов, наваристый борщ и узбекский суп шурпа с жирным насыщенным бульоном, кебаб-дог (тот же хот-дог, только с кебабом вместо сосиски), выпечка и картофель фри.

. Кафе от владельца сети «‎Чайхона № 1» Тимура Ланского. В меню жаренные на мангале шашлыки и кебабы из баранины, курицы и телятины, шаурма, плов, наваристый борщ и узбекский суп шурпа с жирным насыщенным бульоном, кебаб-дог (тот же хот-дог, только с кебабом вместо сосиски), выпечка и картофель фри. Greco . Пока Европа закрыта на карантин, приятно ощутить вкус аутентичных греческих блюд, приготовленных по традиционным рецептам, — от греческого салата до мусаки.

. Пока Европа закрыта на карантин, приятно ощутить вкус аутентичных греческих блюд, приготовленных по традиционным рецептам, — от греческого салата до мусаки. Maison d’éclair. Хороший кофе можно дополнить французским десертом на выбор: эклером, макароном, тартом, безе или муссом. Из интересного есть кекс с голубым сыром или пирожное клубника-базилик. Кроме разнообразия начинок, радует вид изделий — их покрывают глянцевой глазурью и добавляют украшения. В дополнение предлагают молочные коктейли с горкой из сладостей, кофе или чай.

Адрес Ходынский б-р, 4 Время работы пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 644 45 44

Где гулять в районе «ЦСКА»? До или после еды можно пройтись в парке «‎Ходынское поле». Его открыли не так давно, в День города в 2018 году. На территории бывшего летного поля есть все блага современной цивилизации: пруд, зеркальный лабиринт, велодорожки, скейт-парк, спортивные площадки, фонтаны, качели, а современная архитектура соседствует с еще невысокими деревьями. В самом парке кафе или киосков нет.

Где есть в районе «Динамо»?

Jacky Jacky Ресторан в глубине района с большим выбором еды и алкоголя

1 из 4 Паста с морепродуктами и биском, 950 р. 2 из 4 Сырники со сметаной, 280 р. 3 из 4 4 из 4

Что? Одно из немногих заведений в районе, куда хорошо сходить и на завтрак, и на обед, и на ужин. Здесь много гостей, которые живут по соседству или работают поблизости, например на радиостанции «Серебряный дождь». При просмотре меню сразу притягивают внимание позиции, которые приятно найти в ресторане за ТТК, например палак-панир (640 р.), рыбные тако с копчеными томатами (680 р.) или ризотто с кроликом и репой (910 р). Здесь можно позавтракать до 14.00 или поразмышлять над тем, какой коктейль выбрать сегодня: «Реджи» на ликере из бузины и джине и с базиликом и лемонграссом (570 р.) или «Роса моря» на джине на розмарине и грушевом ликере с белком и соком лайма (540 р.). Вина есть от 2600 до 11 530 рублей за бутылку, по бокалам тоже наливают. Что пробовать? Рекомендуют заказывать в меру острый том-ям с мясистыми креветками и ароматным бульоном (610 р.), бургер с сочной котлетой из оленя и тягучим камамбером (870 р.) или хрустящие баклажаны (520 р.).

Адрес Верх.Масловка, 20, стр. 1 Время работы пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–1.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 925 741 97 97

Hamster Ресторан в парке с уютным интерьером и отличной кухней

Запеченный баклажан с мисо и сыром, 670 р. 1 из 5 Паста с трюфельно-ореховым соусом, 780 р. 2 из 5 Тартар из гребешка с огурцом, 690 р. 3 из 5 Голубцы с говядиной и сморчками, 780 р. 4 из 5 Hamster-бифштекс, 1350 р. 5 из 5

Что? С одной стороны из ресторана можно увидеть Ленинградский проспект, с другой — Петровский парк и стадион. Дизайн располагает к неторопливым ужинам или медленным завтракам по выходным. В интерьере теплые оттенки, панорамные окна, много дерева и мебель, обитая войлоком. Что пробовать? Любителям морепродуктов и рыбы рекомендуют тартар из нежного гребешка с огурцом (690 р.), который подают в большой ракушке, или приличную порцию палтуса с киноа и эдамаме (1200 р.); мясоедам — голубцы с сочным фаршем говядины и сморчками в листьях кейла (780 р.). На десерт хорошо взять «Хлопковый чизкейк» с творожной текстурой и умеренной сладостью (350 р.). Помимо классического алкоголя и вина, здесь готовят интересные коктейли — например, Sicilian Sour на настойке из красных апельсинов и апельсинового ликера (600 р.) или Pornstar Martini на ванильной водке, игристом вине, пюре и ликере маракуйи (650 р.).

Адрес Ленинградский просп., 36, стр. 28 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 985 533 36 02

Рестораны в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park Promenade Lounge Спокойное место при отеле для работы, встреч и быстрых перекусов

Что пробовать? Здесь можно разместиться в любое время суток: поработать за ноутбуком за чашкой хорошего кофе или отдохнуть вечером с друзьями — других круглосуточных заведений поблизости не найти. Из еды есть блюда международной кухни: суши или роллы, бургеры, фиш-энд-чипс, паста или пельмени. В меню сделали удобные обозначения для тех, кто следит за своим питанием: указали наличие в блюдах глютена, орехов, моллюсков, сои, сельдерея или арахиса. Кроме того, есть отдельные кошерные и вегетарианские позиции.

Адрес Ленинградский просп., 36/33 Время работы круглосуточно Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 479 12 17

Heritage Сытные отельные завтраки

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Что? Тут привычная для отеля система — шведский стол с огромным выбором еды. Готовят блюда из яиц, блины, вафли, творог, овощи, йогурты, гранолу, хлопья, сыры и колбасы, каши и смузи. Особенно удались сырники — творожные, однородные по текстуре, в меру сладкие и поджаренные, идеальной формы. Выбор еды действительно приличный, и даже за несколько походов все перепробовать сложно. Стоимость завтрака фиксированная — 2100 рублей на человека. Детям от 6 до 12 лет делают скидку 50%, а если ваш ребенок младше, платить вовсе не придется.

Адрес Ленинградский просп., 36/33 Время работы пн-пт 7.00–10.30, сб-вс 7.00–11.00 Средний чек 2000 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 479 12 30

Oriental Вечерний бар с красивым видом и коктейлями

1 из 6 Лосось с пак-чой, 900 р. 2 из 6 Тунец татаки, 1200 р. 3 из 6 Филе миньон, 1600 р. 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Что пробовать? На 14-м этаже отеля в баре с метровыми окнами и панорамой на Москву можно выпить авторский коктейль и перекусить блюдами паназиатской кухни, порции небольшие. В еду добавляют различные специи, отдают аутентичные азиатские напитки и вручную приготовленные настойки и ликеры. Авторские коктейли можно посмотреть в интерактивном меню. Сначала нужно выбрать желаемое настроение, например открытость или раздражение, дальше решить, хотите ли вы усилить или ослабить эту эмоцию. Если не хотите выбирать в меню, расскажите о ваших пожеланиях бармену, он приготовит уникальный коктейль специально для вас. К коктейлям хорошо подойдет сырая рыба, например татаки из лосося (900 р.) или тартар из тунца (1200 р.). Из горячего берите нежное филе палтуса со шпинатом (900 р.); на десерт — крем-брюле с маття (450 р.) с выраженным вкусом японского чая.

Адрес Ленинградский просп., 36/33 Время работы пн-вс 17.00–2.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 479 12 31

ТЦ «Арена Плаза» Торговый центр под стадионом со спортивными магазинами и едой

Куриные крылышки в Burger Heroes, 320 р. 1 из 6 Батат в Burger Heroes, 200 р. 2 из 6 Бургер «Черная мамба» в Burger Heroes, 450 р. 3 из 6 Пирог къячи с мясом и курзе с картофелем в «Дагестанской лавке», 220 р. 4 из 6 Курзе с творогом в «Дагестанской лавке», 220 р. 5 из 6 Курзе с творогом в «Дагестанской лавке», 220 р. 6 из 6

Что пробовать?

Burger Heroes . Про бургер «Черная мамба» с беконом и вишней слышали многие. Кроме него тут готовят еще 8 видов, от «Ким Ки Дука» с креветками, чуккой и соусом с кимчи до «Нобеля» с брусникой и маринованным укропом — мясную котлету в любом можно заменить альтернативой из нута. На гарнир есть картофель фри, батат фри, салат коулсло или сырные палочки.

. Про бургер «Черная мамба» с беконом и вишней слышали многие. Кроме него тут готовят еще 8 видов, от «Ким Ки Дука» с креветками, чуккой и соусом с кимчи до «Нобеля» с брусникой и маринованным укропом — мясную котлету в любом можно заменить альтернативой из нута. На гарнир есть картофель фри, батат фри, салат коулсло или сырные палочки. «Дагестанская лавка» . Из названия следует, что здесь отдают блюда определенного региона Кавказа. Есть чуду (лепешки с различными начинками), хинкалы (вареные в мясном бульоне кусочки теста, подаваемые с бульоном, отварным мясом и соусом), къячи (пирог с мясной начинкой из баранины), курзе (дагестанские пельмени ручной лепки) и десерты, например пахлава или пирог с курагой.

. Из названия следует, что здесь отдают блюда определенного региона Кавказа. Есть чуду (лепешки с различными начинками), хинкалы (вареные в мясном бульоне кусочки теста, подаваемые с бульоном, отварным мясом и соусом), къячи (пирог с мясной начинкой из баранины), курзе (дагестанские пельмени ручной лепки) и десерты, например пахлава или пирог с курагой. «Serb & Я». В кафе сербской кухни найдете настоящие балканские угощения: колбаски чевапчичи в лепешке, плескавицу (котлету из рубленого мяса говядины и свинины на гриле), айвар (икру из перца), шопский салат из овощей и сыра или фасолевый суп с копченостями.