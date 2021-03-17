Гастрономия — искусство находить продукты, которые до этого было сложно представить вместе, и готовить их так, как никто до этого не догадывался. Специально для «Афиши Daily» московские шеф-повара рассказали о неочевидных сочетаниях: салате с луком и виноградом, бурбоне на мозговых костях и других удивительных блюдах.

Тартар с пармезаном и красной икрой

Герман Медведев Шеф-повар «Дома культур»

«Я не придерживаюсь каких‑то конкретных правил. В путешествиях я много работал с разными шеф-поварами и локальными продуктами, это расширило кругозор. Убежден, что границ нет и мы еще много будем удивляться необычным решениям и сочетаниям в местных заведениях. Сложно выделить какое‑то определенное сочетание, которое мне нравится. Все-таки со временем вкусы меняются, и это происходит даже в рамках одного сезона. Например, мне нравится есть шоколад вместе с сыром с плесенью, соль с шоколадом, масло черной смородины с морепродуктами, ягоды с мясом. В 70-х годах появился тренд Surf & Turf, сочетание красного мяса и морепродуктов, — люблю эту технику. В ДК в этом стиле готовим тартар из костреца — это говядина из верхней части бедра задней ноги — с красной икрой и устричным соусом». Ингредиенты для тартара — Говяжий бавет — 55 г

— Лук-шалот — 10 г

— Каперсы — 15 г

— Лук зеленый — 3 г

— Масло оливковое — 8 мл

— Соль — 1 г

— Пармезан — 13 г

— Икра красная — 7 г

— Крутоны из хлеба — 8 г

— Соус устричный — 17 г Для устричного соуса — 1 желток

— Масло растительное — 50 мл

— Масло оливковое — 25 г

— Соус ворчестер — 8 г

— Уксус рисовый — 4 мл

— Горчица дижонская — 5 г

— Чеснок — 2 г Для хлебных крутонов — Хлеб льняной — 25 г

— Масло сливочное — 15 г

— Чеснок — 4 г

01 Говядину нарезать мелкими кубиками. 02 Мелко нарезать лук-шалот и каперсы. Добавить к говядине. 03 Приправить оливковым маслом и все тщательно перемешать. 04 Для устричного соуса смешать желток, растительное и оливковое масла, ворчестерский соус (он же вустерский. — Прим. ред.), рисовый уксус, дижонскую горчицу и чеснок. 05 Натереть хлеб чесноком и нарезать на мелкие кубики. Быстро обжарить на сливочном масле. 06 На дно тарелки выложить устричный соус, затем — микс говядины. Посыпать тертым пармезаном и украсить хлебными крутонами и красной икрой.

Яблочный тарт с кровяной колбасой

Юлия Артамонова Хозяйка 6 am Bread Kitchen

«Главное — креатив и мастерство. К примеру, тунец сашими на страчателле — это очень вкусно, хотя сырая рыба и молочка кажутся несочетаемыми. Мы такое любим. Например, в меню 6 am Bread Kitchen был яблочный тарт с кровяной колбасой, которая не распространена у нас, скажем, как во Франции. Найти точно такую же boudin (в переводе с французского „кровяная колбаса“. — Прим. ред.) не получилось. Я делала запросы небольшим производствам, но никто не хотел с этим связываться. Пришлось ограничиться фермерской с рынка. Она, конечно, не совсем похожа на французскую, но с яблоками получается отлично». Ингредиенты для теста — Мука — 227 г

— Сахар — 55 г

— Холодное сливочное масло — 100 г

— Белый винный уксус — 2 ч. л.

— Холодная вода — 60 мл Для начинки — Яблоки «Гренни Смит» — 3 шт

— Кровяная колбаса — 300 г

— Сливки — 150 мл

— Молоко — 150 мл

— Яйца — 150 г (3–4 яйца. — Прим. ред.)

— Соль — 5 г

— Перец — по вкусу

— Тимьян — 1 веточка

01 Смешать муку, сахар, масло, уксус и воду до однородности и поставить в холодильник на 20–30 минут. 02 Раскатать тесто до толщины 3–4 мм. Поместить в смазанную маслом форму со съемным дном. 03 Кровяную колбасу и яблоки нарезать кубиками. Выложить на тесто. 04 Смешать сливки, молоко, яйца, соль и перец до однородности. Залить крем в форму. 05 Выложить сверху веточку тимьяна. 06 Запекать 35–40 минут при температуре 180 градусов.

Салат из винограда с зеленым луком

Олег Кусов Шеф-повар Brodo

«Самые гибкие блюда — это десерты. В них легче всего совместить несовместимое, потому что сахар объединяет все. У нас, например, есть чизкейк с голубым сыром и гречкой. А недавно придумал новое блюдо: сом с маком и унаги-соусом, который мы варим на пиве. К нему мы добавляем холодный салат и запеченный батат с горчицей — очень необычное сочетание. Если говорить о более простых рецептах необычных блюд, то дома я часто готовлю салат из винограда и зеленого лука с уксусной заправкой». Ингредиенты — Виноград кишмиш, лучше красный — 200 г

— Черный перец — по вкусу

— Соль — по вкусу

— Зеленый лук — 20 г

— Уксус (подойдет любой) — 5–10 мл

— Оливковое масло — 20 мл

01 Нарезать виноград кольцами или пополам. 02 Обильно посыпать черным перцем и нарезанным зеленым луком. Посолить. 03 Заправить оливковым маслом и уксусом. Обычно я использую эстрагоновый, но подойдет любой.

Мидии с карамелизированной грушей и фондю из пармезана

Джанмария Сапия Шеф-повар Mollusca

«Я люблю „играть“ со вкусами: мешать сладкое и соленое или рыбу и мясо. Из‑за такой свободы я и стал шеф-поваром. Как только в моей работе появятся ограничения и правила, я уйду из профессии. Что касается личных вкусов, то меня вообще ничем не удивить. Готов съесть даже змею в шоколаде. (Смеется.) Одно из моих любимых сочетаний — это мидии с карамелизированной грушей и фондю из пармезана. В этом рецепте здорово переплетается умами, легкая соленость мидий и пармезана, сладость и текстура груши. Отличное сочетание!» Ингредиенты — Сыр пармезан — 250 г

— Сливки — 280 г

— Груша — 1 шт

— Сливочное масло — 30 г

— Сахар — 1 ч. л.

— Мидии — 500 г

— Вода — 500 мл

01 Карамелизировать грушу на сливочном масле с сахаром: растопить в сковороде масло, выложить нарезанную средними кубиками грушу, посыпать сахаром и держать на медленном огне 10 минут. 02 Натереть мелкой стружкой пармезан. Смешать его со сливками до слегка густой консистенции. 03 Добавить сыр к груше и готовить все в течение 30–40 минут, пока соус не станет сладко-соленым. 04 В это время приготовить мидии. В кипящую воду высыпать мидии и 5 минут варить на медленном огне. Перед закипанием в воду можно добавить немного сладкого лука и оливкового масла. 05 Когда мидии раскроются, добавить в них соус из груши и пармезана. Перемешать все в течение пары минут.

Батат с песто из вяленых томатов и апельсиновым йогуртом

Роман Слободян Шеф-повар Wip

«Уже никого не удивишь сочетанием сладкого и соленого, но если умело подойти к приготовлению и уместить в блюде несколько текстур, то результат может стать неожиданным даже для тех, кто пробовал много сложносочиненных блюд. Если говорить про мое меню, то одно из самых интересных и в то же время простых сочетаний — сладкая медовая хурма, сливочный козий сыр и копченая соль. Но я хочу поделиться другим рецептом: запеченный сладкий батат с песто из вяленых томатов, апельсиновым йогуртом с петрушкой и цедрой лайма и ярким пекорино-романо». Ингредиенты — Батат — 400–500 г

— Оливковое масло — 1 ч. л.

— Соль — 5 г

— Вяленые томаты — 100 г

— Чеснок — 20 г

— Кедровые орехи — 30 г

— Пармезан — 30 г

— Апельсиновый (ананасовый) йогурт — 150 мл

— Лайм — ½ шт

— Петрушка — 10 г

— Пекорино-романо — 50 г

— Тимьян — 1 веточка

01 Батат разрезать пополам, сбрызнуть оливковым маслом, натереть солью и сложить обратно, положив между половинками тимьян и чеснок. 02 Обернуть в фольгу и запекать до мягкости при 200 градусах примерно 30 минут. 03 Смешать томаты с чесноком, кедровыми орехами и пармезаном. Залить маслом, в котором хранились томаты, и пробить блендером. 04 Смешать апельсиновый или ананасовый йогурт с нарезанной петрушкой и цедрой лайма. 05 Готовый батат обильно смазать песто и полить получившимся соусом из йогурта. 06 Натереть пекорино-романо и посыпать им блюдо.

Бурбон на мозговой кости

Сергей Пушкин Старший бармен Delicatessen

«Единственный критерий работы за барной стойкой — вкус напитка. Можно настаивать водку на черной икре и сусальном золоте, если это соответствует твоему тонкому видению. Можно использовать значительно более доступные для понимания ингредиенты и получить не менее ошеломительный результат. Но главное — вкус. Правильный подход к делу и некоторая фантазия — вот и все границы. Есть классное сочетание с неожиданным результатом: бурбон, настоянный на костном мозге. Мы варим запеченную мозговую кость в бурбоне, замораживаем и убираем лишний жир. Костный мозг совсем не дает мясного вкуса, зато обеспечивает коктейлям плотную текстуру и сливочно-пломбирное послевкусие». Ингредиенты — Мозговая кость — 250 г

— Бурбон — 0,7 л