Как все начиналось

— Что значит «тальятелла» относительно барной культуры?

Артем Перук: До пандемии нас очень часто куда‑то приглашали, а три года назад мы путешествовали прям везде — пять-шесть стран за месяц, в их числе была и Италия. У нас там было много разных гестов, и в какой‑то момент мы с Игорем ЗерновымИгорь Зернов — один из трех создателей бара El copitas. оказались в местечке Бассано-дель-Граппа. В нашем прочтении это какая‑то деревушка, но по итальянским меркам это такой современный клевый город. В этой деревушке производят граппу, национальный виноградный дистиллят. Мы оказались на одном из производств и увидели при нем маленький барчик, где можно купить местную продукцию. Там таких много. В нем мы и столкнулись с термином «тальятелла»: вообще это «лоскут», «обрезок», а в местном прочтении — «опивка» . Много веков подряд в барах под бочки с алкоголем вешали маленькое ведерко, в котором под конец дня собирались капли амаро и вермутов. В конце дня содержимое сливали в общую чашу, а получившимся напитком угощали бродячих артистов и бедных людей. Жители подвешивали эту тальятеллу, как кофе. При мне покупали две тальятеллы со словами «пусть повисит, пусть кто‑то выпьет».

Я с этим столкнулся в первый раз, а потом стал выискивать такие же культурные феномены в разных алкогольных регионах. В штатах это all sorts wine — вино всех сортов, all beer — в Германии и Бельгии. То есть эти опивки — это вообще процедура довольно расхожая, просто мы еще с таким не сталкивались. Плюс это еще и обрезки ткани, из которых шьют наряды арлекинов в комедии дель арте — итальянского уличного театра. То есть, когда начали узнавать, что такое лоскуты, мы поняли, что это те самые обрывочные знания, впечатления о разных традициях и что, в принципе, тальятелла — прародитель итальянской версии коктейля. В Америке есть свое понимание смешанных напитков, и у северных и южных штатов они разные. А у итальянцев, получается, вот такое: все, что есть, то и смешали, все, что характеризует термин kilometre zero, то и есть в бокале.

— Изначально вы делали гестбартендинги Tagliatella, сейчас открываете стационарную точку, а следом — новоорлеанский бар в Андреевском дворе. Не боитесь, что масштабирование приведет к тому, что что‑то будет не так работать? Всем свою харизму и образ мысли не раздашь.

Артем: Открывая El copitas Bar, мы понимали, что когда‑нибудь мы будем расширять нашу команду, нашу сферу влияния, что это будет не только Мексика. После полугода работы было желание открыть женеверную с селедкой, русский бар, новоореланский бар. Мы коктейльные чуваки, мы очень много путешествуем и видим разные аперитивные места. Но это же и Испания, и Греция, и Германия, и Америка, и Азия, да и Россия — у всех разное восприятие аперитивов. Мы хотели все это реализовать в одном большом месте про аперитивы вообще, про лоскутные взаимодействия ингредиентов и наших впечатлений. Но мы не открывались, потому что не было людей, которые это направление смогли возглавить, а мы — расслабиться. И мы просто проводили гестбартендинги Tagliatella в дружественных заведениях — Italy, Forno Bravo Centrale.