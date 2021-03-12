«Афиша Daily» совместно с соосновательницей гида «Кофейная карта» о лучшем кофе в Москве и Санкт-Петербурге Марией Касицыной и соавторкой телеграм-канала «Да бл* би» о местах с хорошим кофе Катей Гущиной составила гид по лучшим местам в городе.

«Антипа» Кофе с видом на храм

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Прошедшим летом в инстаграмах фанатов кофейной культуры можно было увидеть привычное трио: плед, круассан и кофе. Но уже не на газоне в парке Горького, а у желтого храма Антипы Пергамского. Кофейня «Антипа» заработала в бывшей хозяйственной постройке, которую реконструировал архитектор из церковной общины. Такой монастырской кофейни еще не было: высокие арочные окна, много света и столы, украшенные мозаикой. По задумке архитектора, если поставить все рядом, как в классической трапезной, где все едят за общим столом, получится фраза. Узнать смысл надписи можно раз в неделю — по четвергам столы совмещают и проводят беседы с настоятелем храма. Вопреки стереотипам в кофейной карте нет кофе из желудей, зато есть фильтр (190 р.) и цитрусовый раф (260 р.). Вместо пирожков — круассан (100 р.) или коврижка (150 р.), а до часу дня можно успеть позавтракать пшенной кашей с курагой и медом за 260 рублей. Сырники готовят весь день (260 р.), но по понедельникам после 20.00 начинается кинопоказ, и кухня перестает работать.

Адрес Колымажный пер., 8/4, стр. 1 Время работы пн-вс 9.00-21.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (991) 712 67 50

«Эрна» Кофейня от профессиональных бариста

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Кофейня на Полянке с немосковской атмосферой, сервисом и внимательным отношением к напиткам — будто телепорт из Берлина. Открыли место победители многочисленных кофейных чемпионатов и бывшие шеф-бариста «Даблби»: Лиля Гадельшина и Богдан Прокопчук в тандеме с предпринимателями Таней Королевой и Егором Рубцовым. Название выбрали неслучайно — в честь легенды американской кофейной индустрии Эрны Натсен. Кофейня работает на зерне московского обжарщика Silky Drum. В меню есть классические напитки на основе эспрессо, фильтр-кофе (обычно двух видов) и воронка. Если хочется попробовать все лучшее сразу — берите кофейный сет «Три в одном»: эспрессо, капучино и фильтр отдадут за 350 рублей. Обратите внимание на кортадо — небольшой крепкий молочный напиток с равным соотношением молока и кофе — или на позицию «Кения и козий сыр» из раздела «Вкусовой опыт». Без кофе готовят какао, пунши на основе малины или черной смородины и чай маття с молоком на выбор. До 16.00 варят три вида каш: с козьим сыром и сливовым вареньем, с пармезаном и бананом или с арахисовой пастой. Еще есть сытные бутерброды, например, с сыром на гриле и трюфельным маслом (350 р.), круассаны, скандинавские булочки и паштели.

Адрес Б.Полянка, 44 Время работы пн 8.00–19.30, вт-пт 8.00–21.00, сб-вс 9.30–21.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (903) 793 08 10

Eggsellent Фотогеничные завтраки и хороший кофе на Маяковской

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Аккаунт проекта в инстаграме сложно не заметить: яркие розовые и желтые оттенки и много блюд из яиц с привлекательной подачей. Кроме картинок там можно найти простые рецепты блюд от владелиц — Полины и Светы. Например, во время самоизоляции девушки поделились рецептом фирменных пышных панкейков. Кроме разработки рецептов весь карантин Полина и Света делали ремонт в помещении на Маяковской, чтобы идеальные пашоты наконец обрели «домик». Сказывается ли это прошлое соседство с Les на Покровке, где девушки два года делали завтраки по выходным, или собственная уверенность в том, что идеальный завтрак невозможен без хорошего кофе, но на Маяковской очень внимательны к напиткам. К бутерброду с лососем, гуакамоле и двумя яйцами пашот (600 р.) можно взять флэт-уайт (260 р.), а те самые панкейки с карамелью и беконом отлично дополнит терпкий фильтр (200 р). Сладкоежкам стоит попробовать фирменный кофе «Коровка» — капучино с пломбиром, вареной сгущенкой и солью напоминает конфеты из детства.

Адрес Б.Садовая, 5, корп. 1 Время работы пн-вс 8.00–18.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (926) 754 75 89

Mátes Кафе для друзей с хорошим кофе и едой на каждый день

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В конце января в павильоне «Октагон» на Красной Пресне открылся второй проект Mátes после флагмана на Патриарших прудах. Идея принадлежит трем друзьям-предпринимателям: Доминику Раманаускасу, Мите Маркову и Семену Шимичеву. Внутри восьмигранного павильона небольшая кофейная стойка и такая же открытая кухня, ультрамариновые стены и яркая мебель. Помещение рассчитано на 18 посадок, поэтому удобнее брать напитки на вынос. За гастрономическую часть проекта отвечает бренд-шеф Сэбби Кеньон (Les Artists, Steak it Easy и «Воронеж»). Здесь можно полноценно позавтракать омлетом с пастрами (550 р.) или круассаном с мортаделой и глазуньей (530 р.) или легко пообедать салатом с креветками и апельсином (570 р). Зерна, как и в первой кофейне, берут от Михаила Лихтаря. В эспрессо — Танзания, сорта под фильтр меняются ежедневно. Альтернативных методов приготовления нет. Цены на кофе средние для Москвы: фильтр от 190 рублей, капучино от 190 рублей, за флэт-уайт заплатите 200 рублей. Есть чаи от проекта «Нитка» и пара видов фруктовых пуншей, маття-латте и маття-лимонад, какао.

Адрес Мантулинская, 5, стр. 11 Время работы пн-пт 8.00-22.00, сб-вс 10.00-22.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (916) 579 59 69

Stim Петербургские сырники покоряют Москву

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В декабре в Москве открылся филиал петербургской кофейни Stim. Московскую версию практически не отличить от флагмана за исключением цен: их подняли почти на треть. В остальном все традиции соблюли: в меню те же сырники, которые назвали в честь героев сериалов, серьезное отношение к кофейной карте (зерно берут у «Дружбы народов»), а кластер «Басманный двор», где работает место, открыли собственники петербургской локации — «Бертгольд Центра». В меню есть и классический авокадо-тост, и боул с красной рыбой, но идут сюда все равно за сырниками. Погружение в Петербург стоит начать с «Барни», с грушей и горгондзоллой (360 р.) или «Фиби» или вегетарианской версией из тофу, бананов и сиропа топинамбура (360 р) — сырники готовят весь день. Из напитков лучше всего дополнит этот завтрак, обед или ужин фильтр-кофе за 150 р. Второй фильтр обойдется всего в 100 р.

Адрес Спартаковская пл., 16/15, стр. 4 Время работы пн-вс 9.00–21.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram

«Аэроплан» Завтраки и скандинавский минимализм на Пятницкой

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«Аэроплан» расположили в доходном доме Владимира Смирнова, построенном в начале прошлого века. Интерьер по-скандинавски минималистичный и спокойный, потолки высокие, вывески нет. Вся команда места одета в фирменные бежевые комбинезоны — не спутаешь с гостями. Столики на двоих разместили вдоль окон, а для фрилансеров есть отдельная зона посадки с настольными лампами и розетками для гаджетов. Команда увлеченных бариста во главе с Кириллом Семиным ездила по странам произрастания кофе, изучала и привозила зерно. При этом снобизма со стороны работников не чувствуется — найдут общий язык с гостем любого уровня погруженности в кофейную культуру. Акцент делают на черный кофе альтернативного способа приготовления, но и классические напитки на основе эспрессо на высоте. В последнем два вида зерна: Бразилия Ягуара собственной обжарки и гостевое — например, Колумбия от Roasting Brew или Руанда от The Welder Catherine. Оборудование, на котором варят кофе радует: топовые кофемолки и кофемашина Sanremo. Цены на напитки выше среднего: эспрессо — 250 рублей, альтернатива и все позиции с молоком — 350. К слову, за растительное доплату не просят. Кондитеры Yumbaker каждый день готовят десерты и выпечку: кексы, меренги и пироги. К выходным добавляют «десерт дня»: пончики с кремом или тирамису. В меню есть три вида завтраков: датский, шведский и французский, а также гранола, яичница с поджаренными перцами, томатами и зеленью, бейглы с начинками и суп из молодого гороха. Весной команда «Аэроплана» открывает второе место на Садовнической набережной. Обещают такую же широкую кофейную карту, много завтраков и вид на реку, который особенно хорош в теплое время.

Адрес Пятницкая, 65/10 Время работы ежедневно 8.00-20.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (499) 130 65 10

Скворец Бюджетная кофейня на Пушкинской

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В «Скворце» с интерьером в духе Уэса Андерсона — качественный кофе и приличный выбор позиций для полноценного ужина. Обжарку выбрали от Сергея Степанчука: проработали классику и добавили авторские напитки, не ограничивая себя кофейными. Здесь и чай с перцем и ежевикой (350 р.), и пряный раф с апельсином (330 р.), и чай со смородиной и тимьяном (350 р.), и раф с базиликой и клубникой (330 р). Обладателям однокоренных названию фамилий — Скворцов, Скворецкий, Скворцевич, — бокал рислинга принесут бесплатно. Главное — не забыть паспорт. С птичьей фамилией или без, безлимитный черный кофе к завтраку за 350 рублей нальют каждому. К кофе хорошо заказать панкейки с маття (370 р.) или яичница с пармезаном (380 р). Цены для района весьма низкие, поэтому гостей тут много, особенно по выходным. Чтобы точно не ждать в очереди, стол лучше забронировать заранее. А если вам все-таки не хватило места, можно скрасить ожидание, почитав действительно смешной инстаграм «Скворца» с историями про упорхнувшие предметы искусства или чечеточника, который приходил устраиваться в кофейню.

Адрес Малая Бронная, 4 Время работы пн-чт 9.00-22.00, пт 9.00-23.00, сб 10.00-23.00, вс 10.00-22.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (916) 578 77 09

Lila Pastry Интересные авторские позиции и много десертов

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Кроме, дорогих муссовых десертов и выпечки, есть отдельное меню на страницу с салатами, закусками и основными блюдами. Пространство располагает задержаться подольше и съесть горячий завтрак с друзьями: есть удобные диваны и большой стол на 6 человек. До или после кофе и десерта, можно подняться на второй этаж в ресторан паназиатской кухни тех же владельцев или выпить коктейль в баре-лаборатории Insider. Кофейную карту разработала бренд-бариста холдинга Виктория Ровенская. В первую очередь стоит обратить внимание на авторские позиции с сезонными ягодами и фруктами: латте с фейхоа и лаймом или с лепестками желтой розы и мандарином, раф с манго и чили или с сиропом из липы и шоколадом — все по 450 рублей. Кроме того, есть классические кофейные напитки (зерно используют от «Сварщицы Екатерины»), свежевыжатые соки, какао, маття, сидр и несколько винных позиций.

Адрес Сретенка, 22/, стр. 1 Время работы ежедневно 08.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 607 10 01

6 am Bread Kitchen Семейное кафе с выдающейся выпечкой и десертами

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В небольшое семейное кафе на Садовнической улице в выходные на завтрак съезжается половина Москвы. Места бронируйте через мессенджер. Хозяйка Юлия Артамонова с раннего утра выпекает ремесленный хлеб, булочки «Бастарды» с корицей, круассаны на новозеландском масле и разнообразные киши. Юлия оставила работу в крупной компании, освоила кондитерское мастерство в школе Алена Дюкасса во Франции и открыла с супругом Константином собственное кафе. Меню меняют ежедневно в зависимости от сезона и настроения — актуальное публикуют в соцсетях. С кофе тоже порядок — его варят в ярко-желтой кофемашине La Marzocco на зерне The Welder Catherine — желтые пачки под стать самому гаджету. В меню фильтр-кофе двух видов, чаи от проекта Nitka, какао и пара сезонных напитков. Вот несколько позиций из меню: хлеб с маслом и ферментированным чесноком (150 р.), скрембл с гренками, микрозеленью и мортаделлой (500 р.), клафутти (пирог) с ежевикой (350 р.), круассан (120 р.), медовивик с маття (350 р.), фильтр-кофе (170 р.), капучино стандартный или большой (200/250 р).

Адрес Садовническая, 80 Время работы вт-пт 8.00-20.00, сб-вс 10.00-18.00, пн выходной Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (903) 509 99 19

«Борис Сонный» Воронка и киши с разными начинками в гараже

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Раньше кофейня занимала двухметровое пространство у метро Чеховская. Сейчас место работает в гараже на Селезневской — тут заметно просторнее. Кажется, что новое помещение обставили тем же, что нашли после бывшего владельца: неоновые лампы, советская мебель, цветы в горшках и старый проектор. После переезда кофейня сохранила постоянных гостей и уже обзавелась новыми. С дня открытия «Бориса» будила череда вечеринок по выходным. Затем по средам стали показывать динамичные фильмы про Кунг-фу — их обещают крутить 36 недель подряд. Перенять секреты древних мастеров можно за воронкой (200 р.) или фильтром (150 р).

Адрес Селезневская, 32 (гараж во дворе) Время работы ежедневно 8.30-21.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (915) 109 84 23

«Тото» Кофе и вино во дворах Столешникова

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«Тото» — совместный проект «Энтузиаста» и «Человека и парохода». Название расшифровывать просто: в «Тото» есть и вино, и кофе — и то, и то. Днем это кофейня, куда можно придти на деловую встречу или просто поработать за компьютером пару часов. Вечером фрилансеров теснят шумные компании, выбирающие красностопИмеется в виду вино из сорта винограда «Красностоп золотовский». Это донской технический сорт винограда, то есть чаще его используют не для изготовления вина, а в качестве пищевого ингредиента. Название такое, потому что в старину этот сорт давили ногами, и ноги у людей становились красными. и доупы — розе из Бургенланд с нотами граната, черники и спелых томатов. Это довольно редкое вино: сомелье «Тото» заказывают его из Австрии, его быстро разбирают, а в Россию его возят редко. Со сменой времени суток меняется и меню: например, тостом с тунцом (360 р.) уже не сможете дополнить ваш вечерний бокал вина. Вечную дилемму «американо или фильтр-кофе» здесь решили своеобразно: американо (250 р.) отдают с юдзу и карамельным сиропом, а фильтр (150 р.) заваривают c помощью дрип-пакетов Kopi cat. Их можно купить в «Человеке и пароходе» и повторить фокус дома. Соевое молоко здесь делают сами и очень им гордятся, это отдельный пункт в меню. И пока кто‑то в соцсетях ругается на круассан с колбасой и сыром за 390 рублей, остальные восхищаются невероятной красоты посудой для напитков: она из Гжели.

Адрес Столешников, 7, стр. 5 Время работы ежедневно 9.00-0.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (915) 090 33 29

Cappuccino Kids Приятный глазу дизайн и отличный кофе

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Сеть кофеен на каждый день от ресторатора Александра Сысоева и основателя компании по обжарке кофе Rockets Roasters Егора Невейкина. Работают кофейни соответственно на зерне Rockets: готовят эталонные молочные напитки, небанальные авторские и фильтр-кофе. Сейчас сеть насчитывает шесть точек и все они существуют в разном формате. Меню с напитками единое для всей сети: батч-брю (фильтр) стоит от 100 рублей, капучино — от 150, а флет уайт — 200 рублей. Все авторские напитки: «Крекер» с печеньем или сезонный латте с каштаном — обойдутся в 250 рублей. К кофе можно взять классическую выпечку и кексы. В кафе в Port Plaza до полудня готовят завтрак за 450 рублей: блюдо из меню на выбор, кофе или чай и свежевыжатый сок, а в Cappuccino Kids на Валовой хорошо обедать в будни. Суп дня, основное блюдо и кофе или чай отдают за 550 рублей. Меню обоих кафе довольно широкие: каши, блюда из яиц, сырники, салаты и супы, паста и ризотто, вок и поке. Также здесь можно купить домой свежеобжаренный кофе — в зернах или молотый.

Адрес Тишинская пл., 1, стр. 1, «Тишинка гастро-холл» Время работы пн-чт 11.00-23.00, пт-вс 11.00-2.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram

Кутята Кофейня с семейными рецептами

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Еще одно проявление силы в эти кризисные времена — открытие второй кофейни у «Кутят». В декабре «Кутята» расширились, и к кофейне на Таганской добавили место на Новослободской. В новом помещении готовят завтраки: разные варианты вафель, большинство — несладкие. Есть картофельная с яйцом пашот и лососем (490 р.), с беконом (290 р.), со шпинатом (420 р.) и бургер с вафлями вместо хлебной булки (490 р). В меню есть вся кофейная классика. Владельцы Карен и Лиза сами обжаривают зерно и выпускают свои дрипы, но в инстаграме упорно продвигают мысль, что лучший кофе — заваренный в кружке. Здесь дружелюбная обстановка, владельцев всегда с радостью подробно расскажут о любой позиции. У некоторых интересная история: например, в раф «Шоколадная черноплодка» (280 р.) добавляют ягоды, которые своими руками собрал дедушка владелицы.

Адрес Весковский пер., 3 Время работы пн-пт 7.00–22.00, сб-вс 11.00–2.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (999) 970 70 54

Flip Экологичная сеть кофеен от создателей «Даблби»

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В январе прошлого года после ухода из «Даблби» Анна Цфасман открыла первую кофейню в Милютинском переулке. Сейчас сеть насчитывает шесть точек. Самую просторную расположили в Новодевичьем проезде, для деловой встречи подойдет филиал в «Сити», а на Пятницкой улице Flip соседствует с винотекой. Во всех кофейнях отказались от пластика: упаковку для кофе и чая берут из алюминия, а еду и десерты продают в стеклянных банках, которые затем используют повторно. Под эспрессо (160 р.) здесь предлагают два вида зерна: натуральную Эфиопию и постферментированную с цейлонской корицей, которую идеально взять с молоком. Рамиль Рзаев, чемпион России в категории «Кофе и алкоголь», ведет все кофейное направление, включая выбор зерна и обжарку, а также разрабатывает авторские и сезонные напитки. Кофе в зернах «Эспрессо с миндальной вишней» и «Кофе с индийскими специями» — его рук дело. Помимо классических напитков в меню есть фильтр-кофе и альтернатива, а также широкий выбор молока: коровье молоко А2, безлактозное и растительное. Пуровер стоит от 220 до 260 р. в зависимости от сорта кофе, капучино — 240–285 р., классический флэт-уайт — 260 р., а с фиником и кокосом — 310 р. Чаю уделили внимания не меньше: есть несколько видов маття, который разбавляют кипятком или делают молочные напитки. Маття латте (340 р.), маття-фисташка (330 р.) и холодный маття-алое (300 р). В кофейнях Flip к напиткам предлагают десерты и выпечку своего производства: кексы (160–245 р.), круассаны (классический 160 р., миндальный 220 р.) и канеле (95–160 р.) — всю еду отдают в стеклянных банках. В меню три вида хумуса (240 р.), тосты с яйцом (240 р.), тунцом (320 р.) или лососем (390 р.), парфе из куриной печени (300 р.). Получается сытный конструктор: к каждой банке дают хлеб на выбор, который выпекают сами — цельнозерновой с чиа, бородинский, луковый или бриошь. Кроме этого, в кофейнях можно найти фермерский творог, сырники, страчателлу, буррату, а также кефир и йогурт в стеклянных бутылках. В сезон на витрине появляются свежие овощи — их всегда можно попросить дополнить бурратой и перекусить в кофейне. Время от времени по выходным в кофейне в Новодевичем проводят полноценные бранчи — за расписанием можно следить в соцсетях Flip.

Адрес Милютинский пер., 3 Время работы пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (968) 468 67 86

Angel Cakes Кондитерская из Волгограда с десертами без сахара и муки

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Angel Cakes — проект Алины и Дмитрия Тютьковых из Волгограда. Полтора года назад они открыли первую кондитерскую в родном городе, следом в Краснодаре, а прошлым летом в Москве — и сразу на Патриарших прудах. Место популярно у жителей района: здесь делают акцент на десерты без белого сахара и муки, веганские блюда и качественный кофе. Кроме того, здесь сортируют отходы, отказались от пластика и поддерживают местных производителей: мебель, цветы, полы и другие детали интерьера привезли из Волгограда. Интерьер кафе получился спокойным: светлое пространство с обилием зелени, на витрине инстаграмные многослойные торты, безупречные «Павловы» (390 р.) и тарталетки. Кусочек торта (размером с хороший обед) стоит 550 рублей, а пирожные — от 170. В качестве подсластил используют сироп топинамбура или кокосовый сахар, муку — рисовую или ореховую, а молоко из кешью и кокоса или миндаля делают сами. Помимо десертов есть двенадцать блюд, в том числе свекольный хумус (440 р.) или сырники из миндальной рикотты (490 р). Кофе варят на зерне от «Кооператива Черный». Цены начинаются от 200 рублей за эспрессо; фильтр, воронка и маленький кофе с молоком стоят 290 рублей. Авторские напитки получились с уклоном в суперфуды: маття и куркума латте, гречишный раф, малиново-свекольный латте. На полках стоят модные журналы Heim и Kinfolk и симпатичные аксессуары для дома: керамические кружки ручной работы и подставки для десертов.

Адрес Б.Козихинский пер., 15 Время работы пн-вс 8.30–22.30 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (985) 265 10 10

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