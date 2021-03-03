Готовить любимые блюда приятно, а взять их с собой в офис или университет — приятно вдвойне. Афиша Daily поговорила с шефами московских ресторанов и узнала, какую еду хорошо класть в контейнер и как ее приготовить на домашней кухне.

В контейнер удобно положить самую разную еду. Единственное, что может быть неудобно в дороге, — супы, так как есть вероятность, что жидкость прольется, или сырая рыба, которая быстро теряет свою свежесть.