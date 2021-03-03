Готовить любимые блюда приятно, а взять их с собой в офис или университет — приятно вдвойне. Афиша Daily поговорила с шефами московских ресторанов и узнала, какую еду хорошо класть в контейнер и как ее приготовить на домашней кухне.

Алексей Когай

Шеф-повар White Rabbit Family

В контейнер удобно положить самую разную еду. Единственное, что может быть неудобно в дороге, — супы, так как есть вероятность, что жидкость прольется, или сырая рыба, которая быстро теряет свою свежесть.

На мой взгляд, лучший выбор — крупы, особенно рис. Его хорошо съесть горячим, если в офисе есть микроволновка, или комнатной температуры, если собираетесь пообедать в школе или университете. К нему можно добавить курицу и маринованные овощи.

1. Рис, жаренный с грибами и овощами, и курица в маринаде

Ингредиенты:

  • Рис круглозерный — 130 г 
  • Овощи (морковь, сладкий перец), грибы — по 70 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соус терияки — 100 г
  • Куриное бедро
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло
  • Соус шрирача — 30 г

Как готовить:

01

Куриное бедро смажьте оливковым маслом и соусом шрирача, добавьте чеснок. Накройте пленкой и оставьте мариноваться на час-полтора в холодильнике.

02

Поставьте курицу в разогретую духовку на 45 минут — температура 180 градусов.

03

Отварите рис привычным способом или следуйте указаниям на упаковке.

04

Нарежьте овощи и грибы небольшими кубиками и обжарьте.

05

Добавьте готовый рис к обжаренным овощам с грибами, полейте соусом терияки и перемешайте.

2. Отварной рис и маринованные овощи

Ингредиенты:

  • Отварной круглозерный рис — 100 г
  • Редис, дайкон (или редька), морковь, сельдерей, яблоко
  • Рисовый уксус — 100 г
  • Тростниковый сахар — 25 г
  • Мерин — 100 г
  • Перец чили — 3–4 кольца
  • Кунжутное масло — 7 г
  • Черный перец горошком и лавровый лист по вкусу

Как готовить:

01

Отварите рис привычным способом или следуйте указаниям на упаковке.

02

Овощи и яблоко нарежьте крупными брусочками, положите в банку или герметичный контейнер и добавьте рисовый уксус, сахар, мерин, чили, кунжутное масло и специи. Затем перемешайте, закройте крышкой и оставьте на ночь (или на сутки — так овощи промаринуются сильнее) в холодильнике.

03

Утром рис с овощами уберите в контейнер и возьмите с собой.

Егор Рудольский

Шеф-повар маття-бара Touch of Matcha

Брать еду с собой не стыдно, наоборот — очень удобно. Каждый может подстроить рацион под потребности собственного организма — брать столько, сколько нужно, и именно то, что хотите сегодня.

Боулы просты в приготовлении, при этом наполнение может быть самым разным. Если хотите заготовить обед вечером, не стоит заправлять его сразу, лучше добавить соус перед приемом пищи. Кроме того, блюдо можно завернуть в сухой лист нори и съесть на ходу при необходимости.

Боул с рийетом из лосося

Ингредиенты:

  • Листья салата — 50 г
  • Томаты розовые — 50 г
  • Киноа отварное — 30 г
  • Сливочный сыр — 50 г
  • Хлеб безглютеновый или тот, который нравится вам, — 30 г
  • Базилик свежий — 5 г
  • Петрушка свежая — 5 г

Рийет из лосося


  • Лосось (филе) — 50 г
  • Соль —1 г
  • Сыр сливочный — 20 г

Соус зеленый


  • Шпинат — 15 г
  • Петрушка — 3 г
  • Масло растительное — 2 г
  • Соль — 1 г
  • Перец чили — 1 г

Соус ежевичный


  • Ежевика — 50 г
  • Кунжутная паста — 10 г
  • Соус шрирача — 1 г
  • Соль — 1 г

Соус из манго


  • Манго — 15 г
  • Кунжутная паста — 2 г
  • Соус шрирача — 1 г
  • Масло оливковое — 3 г
  • Базилик — 1 г

Как готовить:

Рийет из лосося

01

Филе лосося посолите, добавьте специи (паприка, черный перец, кардамон по вкусу), заверните в пленку и готовьте на пару 30 минут — температура 100 градусов.

02

На медленной скорости смешайте готовый лосось со сливочным сыром в блендере — в получившейся массе должны остаться цельные кусочки лосося.

Зеленый соус

01

Удалите семечки из перца.

02

Шпинат и петрушку промойте и высушите (оставить лучше только листья).

03

Шпинат, петрушку, перец чили, растительное масло и соль поместите в блендер или ступку и измельчите до однородной массы.

Манговый соус

01

Спелый манго очистите, поместите мякоть в блендер и измельчите.

02

В пюре из манго вмешайте (венчиком) кунжутную пасту, оливковое масло, соус шрирача и базилик.

Ежевичный соус

01

Ежевику измельчите в блендере и процедите через мелкое сито.

02

Добавьте кунжутную пасту, соус шрирача, соль и все перемешайте.

Собирать боул лучше утром, а соусы взять отдельно и добавить перед обедом.