Готовить любимые блюда приятно, а взять их с собой в офис или университет — приятно вдвойне. Афиша Daily поговорила с шефами московских ресторанов и узнала, какую еду хорошо класть в контейнер и как ее приготовить на домашней кухне.
Шеф-повар White Rabbit Family
В контейнер удобно положить самую разную еду. Единственное, что может быть неудобно в дороге, — супы, так как есть вероятность, что жидкость прольется, или сырая рыба, которая быстро теряет свою свежесть.
На мой взгляд, лучший выбор — крупы, особенно рис. Его хорошо съесть горячим, если в офисе есть микроволновка, или комнатной температуры, если собираетесь пообедать в школе или университете. К нему можно добавить курицу и маринованные овощи.
1. Рис, жаренный с грибами и овощами, и курица в маринаде
Ингредиенты:
- Рис круглозерный — 130 г
- Овощи (морковь, сладкий перец), грибы — по 70 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соус терияки — 100 г
- Куриное бедро
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло
- Соус шрирача — 30 г
Как готовить:
Куриное бедро смажьте оливковым маслом и соусом шрирача, добавьте чеснок. Накройте пленкой и оставьте мариноваться на час-полтора в холодильнике.
Поставьте курицу в разогретую духовку на 45 минут — температура 180 градусов.
Отварите рис привычным способом или следуйте указаниям на упаковке.
Нарежьте овощи и грибы небольшими кубиками и обжарьте.
Добавьте готовый рис к обжаренным овощам с грибами, полейте соусом терияки и перемешайте.
2. Отварной рис и маринованные овощи
Ингредиенты:
- Отварной круглозерный рис — 100 г
- Редис, дайкон (или редька), морковь, сельдерей, яблоко
- Рисовый уксус — 100 г
- Тростниковый сахар — 25 г
- Мерин — 100 г
- Перец чили — 3–4 кольца
- Кунжутное масло — 7 г
- Черный перец горошком и лавровый лист по вкусу
Как готовить:
Отварите рис привычным способом или следуйте указаниям на упаковке.
Овощи и яблоко нарежьте крупными брусочками, положите в банку или герметичный контейнер и добавьте рисовый уксус, сахар, мерин, чили, кунжутное масло и специи. Затем перемешайте, закройте крышкой и оставьте на ночь (или на сутки — так овощи промаринуются сильнее) в холодильнике.
Утром рис с овощами уберите в контейнер и возьмите с собой.
Шеф-повар маття-бара Touch of Matcha
Брать еду с собой не стыдно, наоборот — очень удобно. Каждый может подстроить рацион под потребности собственного организма — брать столько, сколько нужно, и именно то, что хотите сегодня.
Боулы просты в приготовлении, при этом наполнение может быть самым разным. Если хотите заготовить обед вечером, не стоит заправлять его сразу, лучше добавить соус перед приемом пищи. Кроме того, блюдо можно завернуть в сухой лист нори и съесть на ходу при необходимости.
Боул с рийетом из лосося
Ингредиенты:
- Листья салата — 50 г
- Томаты розовые — 50 г
- Киноа отварное — 30 г
- Сливочный сыр — 50 г
- Хлеб безглютеновый или тот, который нравится вам, — 30 г
- Базилик свежий — 5 г
- Петрушка свежая — 5 г
Рийет из лосося
- Лосось (филе) — 50 г
- Соль —1 г
- Сыр сливочный — 20 г
Соус зеленый
- Шпинат — 15 г
- Петрушка — 3 г
- Масло растительное — 2 г
- Соль — 1 г
- Перец чили — 1 г
Соус ежевичный
- Ежевика — 50 г
- Кунжутная паста — 10 г
- Соус шрирача — 1 г
- Соль — 1 г
Соус из манго
- Манго — 15 г
- Кунжутная паста — 2 г
- Соус шрирача — 1 г
- Масло оливковое — 3 г
- Базилик — 1 г
Как готовить:
Рийет из лосося
Филе лосося посолите, добавьте специи (паприка, черный перец, кардамон по вкусу), заверните в пленку и готовьте на пару 30 минут — температура 100 градусов.
На медленной скорости смешайте готовый лосось со сливочным сыром в блендере — в получившейся массе должны остаться цельные кусочки лосося.
Зеленый соус
Удалите семечки из перца.
Шпинат и петрушку промойте и высушите (оставить лучше только листья).
Шпинат, петрушку, перец чили, растительное масло и соль поместите в блендер или ступку и измельчите до однородной массы.
Манговый соус
Спелый манго очистите, поместите мякоть в блендер и измельчите.
В пюре из манго вмешайте (венчиком) кунжутную пасту, оливковое масло, соус шрирача и базилик.
Ежевичный соус
Ежевику измельчите в блендере и процедите через мелкое сито.
Добавьте кунжутную пасту, соус шрирача, соль и все перемешайте.
Собирать боул лучше утром, а соусы взять отдельно и добавить перед обедом.