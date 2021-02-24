Нужно залить виноградное сусло в большие металлические резервуары, добавить дрожжи и сахар и создать сильное давление. При таком методе появятся пузырьки, после чего напиток быстро разливают по бутылкам.

Из собранного винограда готовят базовое тихое вино, которое смешивают с вином прошлогодних урожаев. К полученной смеси добавляют сахар и дрожжи для начала брожения в бутылке. Закупоренную бутылку оставляют выдерживаться сначала в горизонтальном положении, а потом постепенно наклоняют горлышком вниз, чтобы сместить осадок к горлышку. После осадок удаляют, и получается знаменитое игристое вино.