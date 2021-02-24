В прошлом году 31 отечественное вино получило медали на Decanter World Wine Awards. Но многие по-прежнему с осторожностью относятся к напиткам местных производителей. Вместе с «Шоколадницей» мы сделали тест, с помощью которого можно проверить свои знания о российском виноделии и получить приятный бонус.
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Когда в России было открыто первое училище виноградарства?
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Где находится самая северная винодельческая зона России?
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Какой сорт винограда выращивают в винодельне «Мысхако» рядом с Новороссийском?
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Какое из перечисленных утверждений не относится к понятию «кюве»?
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В России в XIX веке было много французских специалистов по выращиванию винограда и производству вина. Они привезли с собой классический метод шампанизации. В чем он заключается?
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Что такое Blanc de Noirs?
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Что изображено на фото?
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Ниже приведены утверждения о винограде «вионье», и только одно из них верное. Выберите его.
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Виноград «ркацители» может расти в России, или для него подходит климат только на родине в Грузии?
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Какой из перечисленных ниже автохтонных, коренных для России, сортов является красным?
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