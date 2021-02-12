Набор лапши с сычуаньским соусом «Китайский самовар» с 12 февраля будет доступен в «Самокате» и разделе «Есть!» на AliExpress.

«AliExpress Россия» и сервис доставки продуктов «Самокат» разработали стартер-пак для празднования китайского Нового года. Набор из лапши и соуса доступен для заказа в разделе «Есть!» на AliExpress и в приложении «Самоката» с экспресс-доставкой за 30 минут. Такая опция есть у людей из Москвы и Московской области, Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

В наборе лапша и сычуаньский соус. Дегустировать блюдо «Китайского самовара» позвали российскую актрису и режиссерку китайского происхождения Ян Гэ.

За первые три часа лапшу уже заказало более 2000 человек. Главные фанаты лапши получат лимитированные худи с принтом любимого блюда. Вещи отправятся первым пользователям, оформившим заказ на более 10 наборов.