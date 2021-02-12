Набор лапши с сычуаньским соусом «Китайский самовар» с 12 февраля будет доступен в «Самокате» и разделе «Есть!» на AliExpress.
«AliExpress Россия» и сервис доставки продуктов «Самокат» разработали стартер-пак для празднования китайского Нового года. Набор из лапши и соуса доступен для заказа в разделе «Есть!» на AliExpress и в приложении «Самоката» с экспресс-доставкой за 30 минут. Такая опция есть у людей из Москвы и Московской области, Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
В наборе лапша и сычуаньский соус. Дегустировать блюдо «Китайского самовара» позвали российскую актрису и режиссерку китайского происхождения Ян Гэ.
За первые три часа лапшу уже заказало более 2000 человек. Главные фанаты лапши получат лимитированные худи с принтом любимого блюда. Вещи отправятся первым пользователям, оформившим заказ на более 10 наборов.
«Китайский Новый год — праздник любви и семейного счастья. Лапша быстрого приготовления — народное блюдо, которое знакомо каждому в России. Дошик можно любить или ненавидеть, но точно нельзя остаться к нему равнодушным. Поэтому мы вместе с „Самокатом“ решили перепридумать концепт лапши и добавить к ней особенный китайский соус. Мы хотим, чтобы к празднику восточного Нового года присоединилось как можно больше людей, и с нашими сервисами это можно сделать очень быстро», — говорит Инна Булычева, руководитель лайфстайл-коммуникаций «AliExpress Россия».
«Кажется, вкусы этой лапши не меняются годами, как остаются неизменными концепция продукта и его популярность у россиян. Вкусно, быстро, доступно, а теперь и неповторимо. Вместе с партнерами из „AliExpress Россия“ мы решились на необычный эксперимент и в канун китайского Нового года добавили любимой лапше новых красок и яркий вкус азиатской кухни. Пользователи „Самоката“ смогут не только заказать уникальный стартер-пак для празднования восточного Нового года, но и поучаствовать в розыгрыше лимитированной коллекции дизайнерских худи», — сообщает Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса экспресс-доставки «Самокат».