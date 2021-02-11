Близится тот самый день, когда стол в ресторане забронировать стол практически невозможно. Но и на этом трудности не заканчиваются — выбирать еду на свиданиях — это всегда особенный челлендж. Мы собрали список блюд, которые лучше обойти стороной, ведь их может быть неудобно или сложновато есть.
Считается, что самое важное в поедании хинкали — это вовремя выпивать бульон внутри, причмокивая. Для этого нужна определенная сноровка, и если вы не уверены в своей, закажите лучше другие подобные блюда, которые можно аккуратно есть с помощью ножа и вилки, — равиоли, пельмени, вареники, дим-самы.
Как известно, лучший способ есть куриные крылья — взявшись за них обеими руками. Если в этот момент заиграет какая‑то душевная песня, под которую тут же хочется взяться за руки, желание имеет все шансы не сбыться.
Во-первых, опасно для праздничного наряда, а во-вторых, может быть неловко его есть на первом свидании. Лучше приберегите встречу с ним до того часа, когда будете в одиночестве и очень голодны.
Здесь пояснения излишни. Просто будьте бдительны и следите за количеством исчезающих колец.
Самое неприятное в поедании кукурузы в початках — назойливые шкурки от ее семян, которые так и норовят застрять между зубов.
Освободить мясо приготовленных мидий от раковин вилкой и ножом практически невозможно, поэтому, если не хотите пачкать руки, закажите лучше гребешка или осьминога.
Супы с длинной лапшой, каковыми являются фо-бо и рамен, всегда следует есть с осторожностью: недаром во многих ресторанах выдают специальные фартуки. Чтобы гарантированно остаться в опрятном виде и не забрызгать бульоном спутника, сделайте выбор в пользу, например, том-яма или биска.
Существует больше тридцати видов пасты, но самый неудобный для употребления — длинные спагетти. То и дело придется отвлекаться от разговоров, чтобы накрутить очередную порцию на вилку.
Несмотря на то что это один из самых удобных видов уличной еды, в хорошем тако всегда много сока, который так и норовит убежать в рукава. Дабы избежать конфузов с запачканной рубашкой, прибегните к помощи ножа и вилки, а если считаете это неприемлемым в поедании тако — устройте мексиканскую вечеринку на следующих выходных.
Как и хот-дог, бургер хочется жадно поедать, а не деликатно откусывать каждую составляющую — хлеб, котлеты, соус и так далее. Если бургер достойный, сделать это изящно, скорее всего, не получится.