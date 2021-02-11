Близится тот самый день, когда стол в ресторане забронировать стол практически невозможно. Но и на этом трудности не заканчиваются — выбирать еду на свиданиях — это всегда особенный челлендж. Мы собрали список блюд, которые лучше обойти стороной, ведь их может быть неудобно или сложновато есть.

Считается, что самое важное в поедании хинкали — это вовремя выпивать бульон внутри, причмокивая. Для этого нужна определенная сноровка, и если вы не уверены в своей, закажите лучше другие подобные блюда, которые можно аккуратно есть с помощью ножа и вилки, — равиоли, пельмени, вареники, дим-самы.

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Как известно, лучший способ есть куриные крылья — взявшись за них обеими руками. Если в этот момент заиграет какая‑то душевная песня, под которую тут же хочется взяться за руки, желание имеет все шансы не сбыться.

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Как и хот-дог, бургер хочется жадно поедать, а не деликатно откусывать каждую составляющую — хлеб, котлеты, соус и так далее. Если бургер достойный, сделать это изящно, скорее всего, не получится.

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