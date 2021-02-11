Близится тот самый день, когда стол в ресторане забронировать стол практически невозможно. Но и на этом трудности не заканчиваются — выбирать еду на свиданиях — это всегда особенный челлендж. Мы собрали список блюд, которые лучше обойти стороной, ведь их может быть неудобно или сложновато есть.