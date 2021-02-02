«Афиша Daily» продолжает серию материалов о российских марках керамической посуды и людях, которые ее делают. В четвертом выпуске расспросили Соню Чельцову о личных и совместных с сестрой работах, о том, сколько может стоить керамическая тарелка, и как работать за городом, прерываясь лишь на прогулки в лесу.

Начало пути и мастерская Активно заниматься керамикой я начала после поездки в Гаагу к друзьям в керамическую мастерскую при Королевской академии искусств. Продолжила уже в Москве, просматривая множество иностранных видео по теме на ютьюбе. Несмотря на то что увлечение керамикой началось три года назад, только в прошлом году я осмелела и начала продавать свои изделия — от чашек, тарелок и пиал до керамических настольных игр и украшений с различными фарфоровыми амулетами. Сейчас у меня есть возможность работать дома в небольшой студии, где я делаю украшения, или в мастерской за городом — тут я леплю, расписываю и обжигаю изделия. Эту возможность работать в семейном доме в Тарусе дали наши прекрасные родители; это здорово, потому что не всегда есть финансовая возможность арендовать отдельное помещение. Мы с сестрой бессовестно монополизировали детский второй этаж — интересно, что младшие братья и наши частые гости тянутся к процессу и и иногда присоединяются к лепке. В Тарусе мне легче сконцентрироваться и продуктивно работать весь день — я отвлекаюсь только на прогулки в лесу, которые помогают расслабиться и переключиться .

Нежные наборы из фарфора и строгие миски с разноцветными зверьками Мне нравятся простота форм и чистота цветов — люблю маленькие, на первый взгляд неприметные детали, нежные и неброские узоры. Может звучать противоречиво, но при этом работаю только в ручной технике — не использую гипсовую форму.

Мне важно, чтобы каждое изделие было другим, со своими небольшими особенностями: где‑то можно увидеть след от пальца, где‑то — наклон, вмятины или разную толщину бортов.

Сейчас есть несколько серий работ, которые сильно отличаются материалами и оформлением. Коллекцию Zoo Party леплю из серой высокотемпературной глины — изделия достаточно грубые, слегка шершавые, строгие и массивные. Мне всегда хочется придумывать новое и дополнять коллекции разными элементами. Например, раньше в Zoo Party черные контурные животные оживали на сером фоне; затем я решила закрашивать их цветными глазурями — получилось разбавить строгость форм и материала трогательными, забавными и очень гладкими на ощупь зверятами. К слову, заказать можно любой из приглянувшихся вариантов. Еще я регулярно расширяю линейку изделий, например, кроме стаканов, тарелок и плошек появились боулы, рюмки, горшки для домашних цветов и миски для питомцев.

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Предметы из второй основной коллекции делаю из фарфора и дополняю изящным орнаментом — получаются хрупкие, утонченные изделия. Есть чашки, блюдца и пиалы с красными, розовыми, зелеными или голубыми цветами. Иногда мне хочется переключиться и сделать что‑то отличное от посуды, тогда я мастерю керамические игры: фарфоровые шахматы, домино или нарды с тканевым полем, которое я расшиваю важными для клиента символами, что позволяет создать очень личные наборы. Кроме того, люблю собирать уникальные украшения из самых разных камней с вылепленными амулетами из фарфора или цветной глины — с клевером или персонажем. Мне нравится, что можно отвлечься от лепки и поработать с новым материалом, поэкспериментировать с сочетанием цветов и форм камней.

Cheltsoviii — проект с сестрой Варей Наши общие изделия сильно отличаются от того, что я создаю отдельно. С самого начала совместной работы мы строго разграничили обязанности: я леплю, Варя рисует. Мы много обсуждали, советовались и направляли друг друга, но и часто работали обособленно, оставляя место для интуиции и неожиданных сюрпризов ?

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Сначала я леплю тарелки разного размера, чаще — большие блюда или миски; они холст для Вариных рисунков — сказочных героев и разнообразных фантастических тварей.

Варя, напротив, не разделяет моей любви к минимализму, предпочитает насыщенные оттенки, неожиданность решений, яркость. Думаю, поэтому у нас и получаются одновременно аккуратные, ровные и гладкие тарелки с живым, дерзким рисунком. Помимо больших блюд мы планируем создать асимметричные вазы разных форм. Хочется сделать их слегка нелепыми, смешными, но при этом броскими и яркими. Также мы работаем над серией кашпо и горшков для растений.

Цены Наши совместные с Варей тарелки стоят довольно дорого — от €150. Каждая из них уникальна и может быть выполнена только в одном экземпляре. Наш проект пока довольно непостоянная история, которая требует много сил, времени, терпения и любви. Кроме того, мы никогда не знаем, что получится. Иногда, а бывает и часто, ничего не выходит, и мы жутко расстраиваемся. Все-таки керамический «холст» — непредсказуемая поверхность, которая каждый раз удивляет: то тарелка треснет при сушке, то глазурь не проявится, то печь во время обжига отключится. Мы решили попробовать изменить привычное восприятие тарелки как обыденного бытового предмета. На каждой Варя рисует свою историю, рассказывает сказку про фантастических персонажей — получается полноправный объект интерьера, который не нужно прятать на кухонных полках — он может стать важным украшением пространства .

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Мои личные изделия более прикладные и практичные. Шахматный набор с керамической доской обойдется в 510€, а фарфоровый из блюдца и чашечки — в 62€.