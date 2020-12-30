За плечами католическое Рождество, а впереди — Новый год. Пока стоите в пробке за подарками, пройдите тест, чтобы узнать, какие же блюда дополняют праздничный зимний стол в разных уголках мира.
В какой стране на Новый год едят пудинг из говяжьего сала, хлебных крошек, сухофруктов, орехов и муки?
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Где курочка из KFC — национальное блюдо на Новый год?
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В какой стране к новогоднему столу готовят сладкие гренки с кучей корицы?
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В какой стране на праздничный стол накрывают то, что наколядовали дети?
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Как в Германии называют рождественский кекс?
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Что едят в Италии на Рождество?
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Где на новогодние и рождественские праздники едят треску, несколько дней вымоченную в щелочи?
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Главное рождественское блюдо в Канаде — пирог туртьер. Какая у него начинка?
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Во Франции на Рождество принято готовить «рождественское полено». Это как?
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Финальный вопрос. Где едят Porkkanalaatikko?
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