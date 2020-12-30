В какой стране на праздничный стол накрывают то, что наколядовали дети?

Лихтенштейн. За три дня до Рождества жители Лихтенштейна отправляют своих отпрысков петь рождественские песни и получать от соседей вкусные подарки, которые затем попадут на рождественский стол

Индонезия. Дети в Индонезии любят петь и танцевать, а их родители — видеть в этом не только веселое, но и полезное

В Новой Зеландии. У новозеландцев принято, чтобы на столе были блюда от соседей, не то год будет неудачный. Но получать еду бесплатно — не к добру, поэтому они снаряжают детей петь рождественские песни в дома неподалеку