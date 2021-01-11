Винная культура в Москве продолжает развиваться семимильными шагами, радуя новыми заведениями с сильной и интересной винной картой: хотя, казалось бы, чем еще можно удивить? Оказывается, много чем. Алкогольный эксперт «Афиши Daily» Антон Обрезчиков рассказывает о 8 важных открытиях года.

«Тот еще гусь» Демократичное гастрокафе на «Добрынинской»

Проект от команды, подарившей городу сразу несколько культовых винных мест — «Пятнашку» (винный бар «Номер 15». — Прим. ред.) и «Вино в большом городе». Лучший пример того, что винный бар на самом деле и не бар, и не ресторан, а полноценное третье. Кухня получилась с отсылками к лионской и с акцентами на субпродукты. Основная ее задача — оттенить вина и дать возможность почувствовать все их нюансы. К воскресным бранчам запекают гуся, готовят классический луковый суп, но так уж выходит, что вся эта еда без вина бессмысленна, именно поэтому мы с чистой совестью записываем «Гуся» в винные бары. Карта дробно разбита по стилям, что удобно для подготовленного пользователя. Для начинающих же есть раздел с винами «на каждый день», где цена за бутылку начинается примерно от 1000 рублей. Отчасти карта сделана так, чтобы идеально подходить к дичи и субпродуктам (пино-нуар, гаме, бароло, Долина Роны, Сицилия, Приорат), но не только — и бордо, и похожие на него в ней тоже присутствуют. Оранжевые, натуральные и прочие «странные» собраны в блок с говорящим названием «То еще вино». Отдельного упоминания заслуживает раздел дижестивов, где портвейны, хересы, амаро, коньяки и арманьяки. Как минимум тридцать позиций разливаются по бокалам, и цена за них складывается по принципу части от целого, то есть 150 мл будут посчитаны как одна пятая часть от бутылки.

Brodo Стильный бар на Петровке с открытой кухней и отличной картой вин

Бар назван в честь пионера графического дизайна российского происхождения Алексея Бродовича, устроен по принципу «все и сразу» — коктейли, вино, креативная кухня Олега Кусова (Delicatessen). Тем не менее винная карта, собранная сомелье-энтузиастом и винным консультантом, Сергеем Пановым, оказалась самодостаточной, и мы точно знаем, что есть люди, которые ходят в «Бродо» именно за вином. Карта небольшая, штучная, все позиции в ней разбиты прежде всего по ассоциативным категориям: «Воздух» (легкость и тонкость), «Вода» (освежающие, кислотные), «Огонь» (яркие ароматы), «Земля» (насыщенные и полнотелые). Есть немного оранжей и розовых, один петнат. Цены начинаются от 1690 рублей за бутылку приличного русского вина и от 300–400 рублей за бокал. Из игристых есть розовая кава от 350 рублей за бокал. В плане винных стилей — все про интересные и недооцененные регионы и сорта, то есть в итоге про хорошее соотношение цены и качества. Петровские ворота — место с особой энергетикой, но с вином тут как‑то не складывалось. Теперь сложилось.

ToTo Модное место с интересным вином и простой едой во дворе Столешникова переулка

Приросший вином и кухней коллаб создателей «Энтузиаста» и «Человека и парохода» также устроен по принципу «все и сразу», и это место явно не для винных пуристов и фанатов подзависнуть над бокалом. Благодаря открытой кухне ароматов в зале столько, что с идеей вдумчивого распития придется распрощаться, так что просто пейте и ешьте. Подборка вин выдержана как раз в таком ключе: натуральное, петнаты, карбоническая мацерация, животные тона, оксидативный стиль выдержки — одним словом, все то, что не подразумевает изысканности в привычном винном понимании, но хорошо подходит к еде. Бессерное гаме из Моргона и куриный шницель в панировке — они же созданы друг для друга (при условии если вы любите и то и другое). Карты в физическом смысле нет, но есть официанты, которые знают, что за вино предлагают. Любую бутылку можно открыть по бокалам, основная масса которых выйдет в диапазоне 400–600 рублей за бокал.

Wine Depo Винный бар и бутик от создателей Grand Cru

От винного бара и бутика, созданного виноторговой компанией, ждешь корпоративного однообразия и «зеркала» портфеля компании-учредителя. По счастью, тут все не так, и подбор вин получился действительно интересным — главным образом в бутике, где собрано достаточное количество модного: оранжи, петнаты, натуральные вина, новые русские винодельни. Много игристого, и, если постараться, в принципе можно найти и базовую бургундию за те же 2000–3000 рублей. Цены в баре начинаются от 360–370 рублей за бокал (150 мл) кавы, винью-верде или аргентинского каберне. Примерно в этом же диапазоне вы можете найти риоху категории crianzaВина с минимальным сроком выдержки 2 года, из которых полгода — в дубовых бочках, а потом — в бутылках., отечественный рислинг, пряный южноафриканский пинотаж. Если уж вдруг оказались в «Депо», стоит начать именно отсюда — так будет гораздо веселее.

Сквот «Солянка» Винный бар из Петербурга с хорошей едой в подвале на Солянке

Место, которые многие считают московским филиалом петербургского синдиката «ОПГ добрых дел», на самом деле является плодом коллаборации одного из его создателей, Евгения Литвяка, и сети «Буше». Собственно, в подвале последнего бар и расположен. Идейная близость к «На вина» (Литвяк также один из его создателей. — Прим. ред.) добавляет немного путаницы: разумеется, в карте здесь также есть «натуральное», но самоцелью похода оно не является. А помимо раздела «Революция» есть и раздел «Эволюция», в котором измученные петнатами найдут более привычные для себя вещи. В целом речь идет просто об интересных и нестандартных винах: регионы, сорта, форматы, часть собственного импорта. Чтобы понять, насколько нестандартен подход, попробуйте белое божоле из десятилитровых «бэгинбоксов». Полное ярких и прямых вкусов меню оставляет разруливание непростого процесса на усмотрение сомелье, Евгения Усачева (Hamlet + Jacks), а также диктует акцент на вина новой волны. В итоге парой к бутеру с килькой на ржаном хлебе, который по размеру скорее тапас, может успешно выступить мутное розовое из Ардеша с изрядным уровнем остаточного сахара.

Pipndrop Приличный винный бар на территории Товарищества Рябовской мануфактуры с инновационной системой налива

Заведение, которое нужно отметить хотя бы за то, что оно добавило на карту винной Москвы Холодильный переулок и Рябовскую мануфактуру. Хотя, по большому счету, это тот случай, когда место делает честь локации, а не наоборот. Согласно местной легенде, «пипендропы — это винные духи, живущие в пустых бутылках», также создатели утверждают, что «пипендропа можно увидеть в отражении винного бокала». Большая карта, все можно попробовать по бокалам, 20 вин стоят на розлив в специальном автомате, который наливает по депозиту на карте, выданной каждому посетителю, порции — дегустационная в 15 мл, полбокала — 60 мл, полный бокал — 120 мл. Аппарат — мечта интроверта, но в Москве пока такая практика не очень приживалась, потому что, во-первых, за техникой нужно ухаживать, а во-вторых, необходимо подобрать ассортимент, который был бы хорош именно в таком формате, — и у здешнего сомелье, Анны Давидович, вроде бы все получилось. В принципе если нет чего‑то подходящего у робота на разливе, любую бутылку можно попросить открыть по бокалам. Цены — от 300 рублей за бокал, а выбор вина — в современном изящном стиле.

ZB Винный бар и бутик от одноименного бренда крымских вин

Сеть магазинов и баров, которая принадлежит производителю игристых и тихих вин из Крыма. Наверное, сегодня это лучшее место для того, чтобы, ни о чем особенно не задумываясь, опрокинуть бокал на бегу что на «Белоруской», что на «Бауманской». Цены начинаются от 150 рублей за порцию ординарного белого, красного или игристого. Выдержанные сухие вина, сделанные одним из лучших отечественных виноделов, Олегом Репиным, идут по 645 рублей за бокал, и особенного внимания заслуживают шардоне и пино нуар. Учитывая, что бутылка того же вина обойдется в 1995 рублей (при цене 1259 рублей в известных гипермаркетах), лучше, разумеется, сразу брать бутылку. Идти сюда стоит ради того, чтобы перехватить бокал-другой, а затем отправиться дальше, но уже в гарантированно хорошем настроении. В бутике, несмотря на кажущуюся монобрендовость, хороший выбор бутиковых крымских виноделен новой волны.

Riesling Boyz Рислинговая мекка на Сретенке