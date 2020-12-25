Фирменные профитроли по старинному рецепту в пекарне Valiko, минутный стек и пряные кебабы в минималистичной Alma, страчателла с тунцом и фейхоа в антуражном «12» и стейки с яйцами на завтрак в Primebeef Academy — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Valiko Свежий хлеб, десерты и кофе на Патриарших

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Что? Пекарня Valiko, известная своими корнерами на фуд-моллах и рынках Москвы, теперь работает на Патриарших в формате кафе. Здесь можно не только взять с собой хлеб, выпечку и десерты, но и посидеть за чашкой кофе ― в кафе есть немного посадочных мест. Интерьер выполнен в фирменном стиле Valiko: светлые тона, высокие деревянные витрины с хлебом, большое зеркало вдоль помещения и панорамное окно. В кафе всего четыре столика, нет wi-fi и розеток, так что поработать за ноутбуком здесь не выйдет. Кто? Как и все предыдущие точки Valiko, кафе на Патриарших принадлежит ресторанному холдингу gt. (Alice, Vani, Insider Bar, Atelier de Tartelettes), владельцами которого являются Галактион и Элина Табидзе. За качество и ассортимент выпечки в Valiko отвечает шеф-пекарь Андрей Огайджан. Хлеб ежедневно выпекается в собственном цехе, а потом его развозят по многочисленным точкам Москвы. Что есть? Меню кафе дублирует ассортимент хлеба, выпечки и десертов всех остальных точек Valiko: серый тартин (180 р.), чиабатта (150 р.), гречишный (290 р.), бородинский (160 р.), а также классический (160 р.), миндальный (200 р.) и шоколадный круассаны (170 р.). Из десертов здесь представлены различные виды печенья (в том числе безглютенового), кексов и пирожных: например, медовик (230 р.), маковый пирог (210 р.) и фирменные профитроли Valiko по старинному грузинскому рецепту. В ближайшее время в кафе начнут выпекать слойки и делать сэндвичи на мини-багетах.

В кафе на Патриарших после 21.00 действует скидка 50% на оставшиеся позиции хлеба и выпечки. Что пить? Из напитков в кафе можно заказать кофейную классику на зерне от Verle Coffee, какао (280 р./290 р.), матча (290 р.), а также авторские напитки: латте «соленая карамель‎»‎ (300 р.), раф «лаванда‎»‎ (300 р.), раф «сгущенное молоко‎»‎ (300 р.) и раф «специи‎»‎ (300 р.). Кроме классического чая есть вариации фруктовых чаев с мятой и медом (260 р.). В кафе также есть выбор альтернативного молока и бесплатная вода, которую можно попросить на баре.

Адрес Большой Козихинский пер., 12/2 Время работы вс-чт 8.00–21.00, пт-сб 8.00–22.00 Средний чек 500 р. Соцсети Instagram

Alma Светлый гастробар во главе с Катей Плотниковой

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Что? На территории бывшего завода «Рассвет» в районе метро «Улица 1905 года» в этом году появилось много новых мест. Одно из последних — Alma — просторный ресторан, спрятанный от случайных прохожих слева от въезда на территорию со Столярного переулка. Его можно узнать по большим окнам в пол, в том числе и на кухне, которая благодаря этому просматривается не только из зала, но и с улицы. Просторное помещение оформлено довольно минималистично, в светлых тонах, а его основной декор — это нарядная барная стойка напротив кухни и элементы черновой отделки помещения, придающие интерьеру индустриальные, промышленные черты. Кто? Alma — первый собственный проект такого масштаба шеф-повара Кати Плотниковой, выпускницей кулинарной школы Ragout. До этого она в разных ролях отвечала за кухню в Moments, Bijou, Yasha, «Цирк». Ее команда на кухне — те, с кем Катя работала в разных местах: су-шеф Максим Солобозов (15 Kitchen+Bar, Bijou, Capito) и Катя Бурова (Ragout, «ЦДЛ», «О Ле»). За бар отвечает Николай Петров (Lumberjack), а винную карту составила сомелье Саша Юферова (Max's Beef for Money). Оформление интерьера — результат работы архитектора Тамары Мурадовой (Archiproba Studios). Что есть? Пока меню не совсем небольшое, поэтому с выбором определиться будет не очень сложно. Оно периодически будет меняться и дополняться. Катя очень любит Израиль и его кухню, поэтому почти все блюда так или иначе — авторское выражение этой любви. Для начала мы советуем заказать побольше закусок в стол: хацилим — обожженный баклажан с тхиной, оливковым маслом и лимоном (300 р.), хумус (300 р.), форшмак (300 р.), брускетты с печеным перцам, мягким сыром и анчоусами (450 р.), тартар из говядины с кремом из баклажана (490 р.). На горячее — пока всего четыре блюда, но, кажется, даже в таком немногочисленном составе они могут удовлетворить любые вкусы. Из мясного — минутный стейк, (850 р.) пряные кебабы из ягненка с хумусом, помидорами и арабским соусом амба (590 р.) и нежная утиная ножка с пюре из сельдерея и горячим виноградом (720 р.). Для тех, кто предпочитает рыбу, — необычное сочетание сочного филе лосося с хрустящей корочкой и пюре из кукурузы со шпинатом (720 р.). По выходным днем действует меню бранчей, которое тоже будет меняться. Пока можно попробовать тосты — с ростбифом и жареным яйцом или с жареным баклажаном, хумусом и израильским салатом. Помимо них — конечно, шакшука и драники с лососем гравлакс и яйцом пашот. Ко всему этому можно выбрать классическое коктейльное сопровождение — Mimosa, French 75 и «Кровавая Мэри» (по 450 р.). Что пить? За баром вам смешают любой классический коктейль с учетом ваших предпочтений или приготовят что‑то из авторской коктейльной карты — например, Spice Boys на текиле с соусом амба, медом, лаймом и мескалем, или Alma Mary на джине с вермутом (по 550 р.). Выбор вина приличный — причем и по бокалам, и по бутылкам.

Адрес Столярный пер., 3, к. 13 Время работы ср-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram

«12» Кафе в Российском Фонде Культуры

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Что? Кафе «12» работает на первом этаже Российского Фонда Культуры в тестовом режиме. Пока гости могут сесть в двух небольших залах слева от входа, а позже еще и в большом зимнем саду в глубине здания. Внешне кафе напоминает тихий театральный кафетерий или клуб кинематографистов, на стенах которого висят фотопортреты зарубежных и российских артистов — их подарил фотограф Сергей Берменьев. Кто? Идейный вдохновитель — Никита Михалков. За кухню отвечает молодой шеф-повар Ярослав Балень, который работал в Jamie’s Italian и Twins Garden. Что есть? Небольшое меню в стиле comfort food: страчателла с тунцом и фейхоа (760 р.), карпаччо из цукини с муссом из пармезана (650 р.), томатный суп с морепродуктами (690 р.), паста с тунцом, оливками и томатами (820 р.), утиное филе с хрустящим баклажаном-темпура (950 р.). На завтрак до 14:00 здесь подают творожные ньокки в сметанном соусе с клубникой (590 р.), которые в лучшем смысле напоминают мягкие ленивые вареники. Что пить? Сейчас доступны только безалкогольные напитки: кофейная классика, чай (390 р.), свежевыжатые соки (280 р.) и лимонады — тропический, с малиной и маракуйей или с грушей и имбирем (350 р./750 р.). До того, как «12» получит алкогольную лицензию, сюда можно со своей бутылкой вина или чем‑то покрепче.

Адрес Гоголевский бульвар, 6 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек 1500–2000 р. Соцсети Instagram

Primebeef Academy Теперь не только мясная академия, но еще и гастробистро

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Что? Спустя два года существования в формате образовательного центра, Primebeef Academy расширила спектр своей деятельности, добавила полноценное меню и витрину с со стейками и мясными деликатессами. Обустройством пространства занималась Наталья Маслова. Янтарная кожа, стены и стулья глубокого зеленого оттенка, и латунные элементы — получилось органично и симпатично. Говорят, что барная стойка изначально должна была быть бетонной, но результате получилась из мрамора, дерева и латуни, что ей только «на руку». Вдоль стены расположились кожаные банкетки с небольшими столиками с мраморными столешницами, а параллельно с ним — стол из целикового куска дерева работы Дениса Милованова для большой компании. Из любой точки заведения открывается идеальный вид — на открытую кухню, где жарится мясо и гигантский гриль с открытым огнем. Кто? За концепцию, меню, формат ужинов и мастер-классов отвечает Илья Ниценко, совладелец Primebeef. Что есть? Очевидно, что мясо в больших количествах и в разных ипостасях. У Ильи — американский бэкграунд, что явно транслируется и в меню, но практически без клише: если бургер, то с кимчи (650 р.), если сэндвичи — то скорее на круассане (идеальном, пористом и глянцевым от Layerz Bakery) со скрэмблом, шпинатом и «шорт рибз» (мясо, которое располагается поверх ребер, готовится лоскутами и имеет нежную и сочную текстуру без жилок) или тост с мягкой и пряной пастрами и скрэмблом (500 р.). Из закусок можно смело брать тартар из говядины, если любите классическую заправку (малосольные огурцы, каперсы и горчица) и нарезку — он здесь отличный. Для большой компании есть мясная нарезка (450 гр./1250 р.), куда входит говяжий бекон, сало, ростбиф, бретонский паштет, сервелат и пастрами. Все эти деликатесы можно взять отдельно — обойдется в 300 р. за 100 гр. Помимо основного меню существует еще отдельное, мясное, в котором стейки поделены на блоки в зависимости от степени жирности и имеют приписку «for 2», если это характерно для определенного вида отруба. Ценами стрались не пугать, так как основной посыл заключается в том, чтобы пристрастить людей к качественной говядине и познакомить с редкими ее вариациями за адекватные деньги — бейсбол (300 гр./ 840 р.), флэт-айрон (350 гр./1280 р.), рибай на кости (400 гр. /5040 р.). Завтраки здесь готовят целый день, пропагандируя философию «steak&eggs». Рамп, бейсболл или спайдер стейк (650-700 р.) вам подадут с глазуньей, которую при желании можно заменить на омлет или скрэмбл на выбор. Что пить? Кофе на зернах от Rockets (180-250 р.), которое могут сделать на растительном молоке. И никуда без вина к мясу — сейчас представлена вся классика, а со временем карту будут расширять и добавлять разные интересные бутылки. Для любителей пива целых девять разных позиций — от темного эля до модной ипы (360-530 р.)