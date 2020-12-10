Международная сеть кофеен Cofix присоединилась к Guide Dog Friendly — проекту доступной среды для незрячих людей с собаками-поводырями. В скором времени на дверях большинства кофеен в Москве и Санкт-Петербурге появятся наклейки «Вход с собаками-поводырями разрешен».
При содействии «Агентства стратегических инициатив» Cofix включила в программу обучения сотрудников специальный раздел, посвященный правилам обслуживания незрячих гостей с четвероногими помощниками. В декабре в кофейнях появятся специальные экземпляры меню со шрифтом Брайля, в которых будет отражен постоянный ассортимент блюд и напитков, а также сезонные новинки.
Проект Guide Dog Friendly создан благотворительным центром «Собаки-помощники инвалидов» и призван сделать городскую среду дружелюбнее и комфортнее для незрячих людей. Участники проекта — организации, сотрудники которых готовы к встрече гостей с собаками-поводырями, умеют правильно обращаться с незрячими людьми и их помощниками и рады предложить им помощь.
директор по маркетинговым коммуникациям компании Cofix
«Когда организаторы проекта Guide Dog Friendly обратились к нам с предложением поучаствовать в проекте, мы согласились охотно и сразу. Ведь для нас слоган «Каждый имеет право на хороший кофе» это не просто слова, мы действительно в это верим. Мы будем рады видеть гостей с собаками-поводырями в российских кофейнях Cofix и в дальнейшем планируем распространить эту практику на кофейни в Израиле, Бразилии, Польше и Беларуси».
заместитель генерального директора АСИ
Доступность среды: транспорта, кафе, кинотеатров, магазинов для посетителей с различными особенностями — это не только физическая безбарьерная среда. Это и сами люди вокруг, которые готовы протянуть руку и помочь тем, кому сложнее преодолеть пространство и завести разговор, получить билет на концерт, открыть дверь, не испугаться яркого света в кинозале после окончания сеанса, различить маленький шрифт в указателях, понять экскурсию и купить свой любимый кофе.
Инклюзивное общество — именно про это. Очень здорово, что все больше организаций начинают внедрять инклюзию на практике. Если сотрудник знает об особенностях общения с незрячими людьми и их четвероногими помощниками — эти простые шаги сделают опыт посещения многих мест более комфортным. Наше отношение решает все!
руководитель проекта Guide Dog Friendly
Более 17 лет мы обучаем собак-поводырей и бесплатно передаем их незрячим и слабовидящим людям по всей стране. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя свободно и независимо, могли самостоятельно передвигаться по городу, даже если они не видят. В этом им помогают обученные нами собаки.
Свобода человека — это ценность, которую мы поддерживаем и развиваем. Свобода — это зайти попить кофе, когда появилось такое настроение, сделать покупки, отвести ребенка в школу, делать все самые обычные дела, даже если по городу ты передвигаешься не один, а с собакой-поводырем. Мы очень рады тому, что ситуация с развитием доступной среды с каждым годом меняется к лучшему. Это не происходит просто так, все это большая работа и вовлеченность, в том числе социально ответственных брендов.