Сейчас проводить мероприятия на 50 и более человек запрещено и не безопасно. Но близится пора Нового Года, и встречаться в заведениях небольшими компаниями родных, друзей и коллег все еще можно. Только осторожно: тщательно мойте руки и носите маски. А если чувствуете себя неважно, то лучше подождать и собраться там же, пусть и в следующем году.

Lado

В баре на Чистых прудах есть большой круглый стол в отдельной комнате, за которым сможет поместится до 12 человек. Никаких депозитов для больших компаний — только бронь. Возьмите ригатони с тефтелями, салат из лосося, авокадо и рисового вина, а еще жареный камамбер. Кстати, еще из этой комнаты открывается отличный вид на бар с отличной коктейльной картой — вдохновляйтесь и смело дегустируйте.

«Дом культур»

В «ДК» есть большой коммунальный стол на десятерых. Проект задумывали как конструктор комфортной посадки, поэтому можно сдвигать столы и ставить их у скамей вдоль окон. Осенью в «Дом культур» пришли новый шеф-повар Герман Медведев (Bjorn, 15 Kitchen + Bar, «Иностранцы») и Владимир Аринушкин (Mendeleev Bar), а с ними и глобальные изменения в меню и коктейльной карте. Наши фавориты — бриошь с джемом из томатов и жареным халуми, половинка цыпленка на открытом огне с орзо и цитрусовой глазурью, и коктейли — «Кровавая Мэри» с карри и очень нежный «Белый русский».

Eva

В одном из главных открытий года, греческом ресторане Eva, есть огромный стол на 20 человек. Можно как оккупировать его целиком, так и занять лишь часть. Предоплата и согласование меню не нужны. Для того, чтобы «шэрить» блюда между собой, есть много вариантов: дипы, мезе, фирменные лепешки и большая порция греческого салата. Еще недавно в Eva создали одни из самых оригинальных завтраков в городе — в расписной дровяной печи выпекают румяные лепешки, посыпают кунжутом, в середину кладут яйцо пашот, а начинку предлагают выбрать: запеченные артишоки, оливки каламата, фету и тхину, слабосоленый лосось, козий сыр, авокадо и многое другое.

«Северяне»

В «Северянах» есть два больших стола: белый на восемь человек и красный на двенадцать. Точно бронируйте заранее — заведение всегда забито. Стоит заказать тартар из говяжьей вырезки, перловую кашу с белыми грибами и все из раздела «Печь и гриль». Недавно шеф заведения Георгий Троян обновил меню завтраков: рисовая каша с манго, тост с камамбером и трюфелем, шоколадное творожное кольцо, хот-дог с пастрами из печи — все обязательно к дегустации. Про легендарную классику — гречневую кашу с пармезаном и сырники из топленого творога — тоже забывать не стоит.

Smoke BBQ

На двух этажах особняка на Трубной есть два больших стола на 8–10 человек. Если они свободны, посадят без брони и предоплат. Но лучше все-таки бронировать и даже обговорить примерное меню, чтобы персонал понимал примерную загрузку, а гости пришли сразу к накрытому столу. Для компаний от 10 человек есть сбор за обслуживание в 10%. Закажите вителло тонато с кремом из тунца, брискет с огурцами в бурбоне и ростбиф-салат с зелеными листьями.

Touché

В винном баре Touché стоят два круглых стола — один на восемь, другой на десять человек, от вас требуется лишь забронировать. Скоро обещают открыть еще один зал с пятью маленькими столами, которые можно собрать в один большой на десять человек. Предлагают 180 видов вина, а также смешанные напитки. Если любите эксперименты, то обязательно закажите коктейль с хумусом — точно останется в вашей памяти надолго. Из еды попробуйте паштет с фуа-гра, тартар из сибаса с кунжутной заправкой, рубленую котлету с романо и соусом из анчоусов.

Plates

Plates — ресторанчик с еврейской кухней около метро «Раменки». Здесь есть большой коммунальный стол на 12 человек. Бронь и предзаказ желательны, но необязательны. Если позаботитесь заранее, то долго ждать еду точно не придется (в этом случае попросят 10% за обслуживание). Стоит попробовать сабих-питу с жареными баклажанами, марокканский суп, креветки в песто и, конечно же, местный хумус.

Tilda Food & Bar

В крошечной «Тильде» в районе Патриков есть большой стол на 10 человек. Никаких депозитов, только бронирование. Закажите необычные картофельные пончики, очень зеленый салат с орехами и авокадо, пасту качо-э-пепе и новинку — запеченный перец с анчоусами и крем-сыром.

Flør

Flør открылся в октябре в живописном районе Чистых прудов. В середине зала стоит большой стол на 10 человек, а сбоку — длинный диван, к которому можно придвинуть маленькие столики. Пока нужна только бронь, но владельцы думают о том, чтобы ввести депозит: к сожалению, гости часто не приходят и забывают предупреждать об этом. Попробуйте ростбиф, тартар из лосося с авокадо и клубникой, пасту «Каламарата» с моцареллой и вялеными томатами и запивайте вином, среди которых есть интересные позиции русских производителей.

Blau

В бистро с восточной кухней Blau есть овальный стол, за который могут сесть 10–12 человек. Бронируйте и по желанию оформляйте предзаказ блюд с предоплатой. Берите мезе-сет, жареного цыпленка под гранатовым соком, донер с ним же и томленую говядину с чечевицей.

«Парник»

Единственный фуд-корт в этом списке. Но «Парник» самый маленький из них, поэтому можно считать его ресторанчиком. В дальнем зале с зеленой рассадой можно сдвинуть столы и спокойно сесть вдесятером. Тут есть корнеры с бургерами, раменом, коктейлями и вином. Но обязательно стоит попробовать в salad bar салат с жареным сыром.

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