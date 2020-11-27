Бытует мнение, что тесто — это всегда нечто замороченное, сложное и долгое. Действительно существует множество его разновидностей, а также нюансов приготовления, но «Афиша Daily» выпросила универсальный рецепт у основательницы Food Rec. Марии Дмитриевой, который пригодится для разных случаев.

Неаполитанская пицца

Делать это тесто несложно, хотя, как мы знаем, сделать что‑то простое порой сложнее всего . Это универсальное тесто, которое можно использовать не только для пиццы, но и испечь из него, например, чиабатту или просто пшеничный хлеб.

Когда готовишь тесто, лучше всего руководствоваться пекарским процентомСодержание воды, соли и сахара и т. п. — в процентах по отношению к муке.. Вот соотношение ингредиентов для такой пиццы, которое утверждено «Ассоциацией неаполитанской пиццы» и задекларировано как оригинальный рецепт: