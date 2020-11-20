Low carb ролл и маньтао с уткой в «Соли», свежий хлеб и блюда на гриле в новом Dizengoff, безалкогольные коктейли в Metropoliten Gourmet — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
«Соль»
Гастрономичная паназия на Солянке
Что?
Ресторан паназиатской кухни, расположившийся на двух этажах в доходном доме Московского купеческого общества и заменивший на своем месте вьетнамское кафе «Ханоев Ковчег». Для тех, кто ни разу не бывал — место найти не так то просто, потому что такси упрямо ведет на вход во двор через улицу Забелина, поэтому будьте внимательнее, и ищите пивной бар «Экспромт» с вывеской Salt по соседству.
Интерьером занимался Гоша Айгунян (в прошлом — КБ Стрелка). В двухэтажном пространстве от первоначального интерьера сохранилось многое — фактура стен, гигантские окна в пол, входная группа с массивными, величественными дверями и дореволюценными ручками на них. В самом центре первого этажа расположилась длинная, серовато-белая барная стойка, за которой чуть поодаль прячется небольшая открытая кухня.
На втором этаже — более гранжовый и уютный mid-century, о чем говорят низкие стулья с креслами, аккуратные серванты и осовремененные торшеры с тегами графитчиков. Обратите внимание, как обманчиво блестит пол — это все эпоксидная смола, в которой причудливо отражается свет от неоновой фигуры на потолке. Помимо огромного количества зелени в горшках и вазах, на полу и стенах хаотично расположились картины, — это сменяемая экспозиция современных художников. На данный момент представлены Тир Мелконян и Михаил Жигульский.
Что есть?
За кухню отвечает Ольга Суздалкина, известная по работе сначала в московской, а после — сочинской версией ресторана White Rabbit Family — Chicha.
Меню достаточно большое, чтобы попробовать множество блюд паназиасткой кухни. Все начинается с раздела японских закусок: советуем взять в стол все, они небольшие и разные, а особо внимание обратить на суши с лососем и глазурью с сакэ (165 р.). Из «Raw» берите мясистое и мраморное брюшко лосося в соусе юдзу и с ломтиками яблока сверху для текстуры (655 р.). Роллов всего четыре вида, можно попробовать сочный, экспериментальный low carb с лососем, тунцом, авокадо и понзу (770 р.), который подается без риса. Далее — закуски, и знакомая паровая булочка, но не бао, а маньтао, что родом из Северного Китая. Выбор за вами: мясная версия с нежной уткой по-пекински или же вегетарианская — с баклажаном кальби и зеленым луком (330 р.).
Самый яркий и большой раздел — это блюда, приготовленные на тепане. Здесь лучше взять мясное — например, фермерскую говядину в тайском соусе нам-прикСоус на базе красного перца и чеснока, которую режут на кусочки, чтобы показать красивый градиент от прожарки, и подают с подкопченым и воздушным картофельным муссом.
Что касается десертов, то из‑за насыщенности вкусов основных блюд, от них хочется не много. Две конфеты с соленой карамелью и белым шоколадом, обсыпанные солью — отличный пример баланса сладости и текстуры.
Что пить?
В пару к такой еде лучше всего подходит холодное и деликатное саке. Его вам принесут в керамическом графине и разольют по симпатичным чашкам с орнаментом. Также в «Соли» сильная и гастрономичная коктейльная карта, которую придумал Максим Юркин (Gazgolder, Mendeleev). В ней — азиатские твисты на классику. Попробуйте Umami Old Fashioned с виски на грибах шиитаке (550 р.), или же немного пряный Cardamon Drop (550 р.), который готовят на джине с малиной и кардамоном.
Dizengoff
Хорошо знакомый хумус и фалафель около «Красносельской»
Что?
Новый Dizengoff99 открылся на территории лофт-пространства «Красная Стрела». Он находится в небольшом одноэтажном здании с окнами в пол и крышей, на которой весной и летом планируют проводить вечеринки и кинопоказы. Внутри есть колонна, которую раскладывают в витрину для свежей выпечки, а также вдоль одной из стен растет зелень на гидропонике — ее срывают и тут же добавляют в блюда и напитки.
Кто?
Проектом Diz99 уже пять лет занимаются Евгений Цюпко и Галина Николаева («Едим Стоя»): сначала они открыли израильское кафе на «Таганской», потом переехали на Покровку, а теперь запустили вторую точку на «Красносельской». Со свежей выпечкой им помогает Максим Бабич (Futura).
Что есть?
В новый Dizengoff поставили гриль, и с ним в меню появились шашлычки из морепродуктов с кимчи (450 р.) и люля из ягненка с томатами (450 р.), баклажан на углях с чимичури-сальсой, гранатом и тхиной (480 р.) или, например, запеченный батат с кокосовым лабне (450 р.). Еще из нового — свежая выпечка: ромовая баба, шоколадная бабка, а питы и свежий хлеб будут продавать с витрины у входа. Конечно, в меню остался хумус (255 р.), фалафель (380 р.) израильский завтрак (580 р.). Кроме новой выпечки, на десерт берите кнафе с фисташками (лучше дозаказать, когда разделаетесь с основными блюдами, а то в одиночку можно не справиться) или баклаву — оба блюда по 450 р.
В целом, меню в Dizengoff очень большое, разнообразное и одновременно подходит для вегетарианцев и любителей мяса.
Что пить?
Из алкоголя есть израильское вино, авторские коктейли (к примеру, Pink Milk на роме, ликере, клюкве и сливках за 490 р.) и настойки, сет из которых стоит 990 рублей. Если не пьете алкоголь, можете взять лимонады, смузи, чай или кофейную классику.
Metropoliten Gourmet
Яркий бар безалкогольными коктейлями и продуктовой лавкой
Что?
Место, заявленное как «первый полностью безалкогольный бар в Москве», открылось на Зубовском бульваре еще в феврале, но из‑за карантина в полную силу заработало только летом. В интерьере — изобилие ярких цветов, бархата и зелени.
Кто?
Имена создателей не раскрывают, но обилие армянских специалитетов на полках продуктовой лавки и «толма со станции «Ереванская» в меню намекают на дружественные связи с Арменией.
Что есть?
Разнообразие стилей в меню поражает — здесь и восточный бабагануш с лепешкой (470 р.), и армянская толма (440 р.), и семга с лимонным ризотто (680 р.). Такой список блюд наводит на мысли, что создатели пока сами не определились, какая еда будет актуальна для их заведения. Говорят, что старались сделать акцент на полезных ингредиентах и щадящих способах приготовления, но и это еще дорабатывают.
Вполне возможно, что меню поменяют, но когда — неизвестно. Надеемся, что толма в нем останется в любом случае.
Помимо основного есть меню завтраков, которое действует весь день. В нем каши, сырники и другие классические блюда.
Что пить?
Тренд на снижение потребления алкоголя или вовсе отказ от него стремительно набирает обороты на Западе, но в Москве пока только зарождается и едва заметен широкой публике. В этом смысле кажется, что Metropoliten немного опережает время: это sober bar, и это означает, что здесь вообще нет алкоголя.
В коктейльной карте — с десяток безалкогольных коктейлей, часть их них готовят с использованием безалкогольных дистиллятов, привезенных из Великобритании. Все напитки стараются подавать максимально эффектно: фирменный красный «Метрополитен» (640 р.) насыщают пищевыми блестками для нарядности, а десертный розовый коктейль «Кокаин» (340 р.) подают в огромном бокале с пакетиком белого порошка на прищепке, недвусмысленно обыгрывая название. На вкус он, кстати, один в один ягодный молочный коктейль с мороженым.
Помимо коктейлей из «безалкогольного алкоголя» — несколько видов вина (от 270 р. за бокал) и пива. Все их можно купить с собой или заказать доставку онлайн, цена будет одинаковая.
И еще…
По пятницам вечером устраивают джазовые вечера с живой музыкой.