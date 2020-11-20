Low carb ролл и маньтао с уткой в «Соли», свежий хлеб и блюда на гриле в новом Dizengoff, безалкогольные коктейли в Metropoliten Gourmet — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

Ресторан паназиатской кухни, расположившийся на двух этажах в доходном доме Московского купеческого общества и заменивший на своем месте вьетнамское кафе «Ханоев Ковчег». Для тех, кто ни разу не бывал — место найти не так то просто, потому что такси упрямо ведет на вход во двор через улицу Забелина, поэтому будьте внимательнее, и ищите пивной бар «Экспромт» с вывеской Salt по соседству.

Интерьером занимался Гоша Айгунян (в прошлом — КБ Стрелка). В двухэтажном пространстве от первоначального интерьера сохранилось многое — фактура стен, гигантские окна в пол, входная группа с массивными, величественными дверями и дореволюценными ручками на них. В самом центре первого этажа расположилась длинная, серовато-белая барная стойка, за которой чуть поодаль прячется небольшая открытая кухня.

На втором этаже — более гранжовый и уютный mid-century, о чем говорят низкие стулья с креслами, аккуратные серванты и осовремененные торшеры с тегами графитчиков. Обратите внимание, как обманчиво блестит пол — это все эпоксидная смола, в которой причудливо отражается свет от неоновой фигуры на потолке. Помимо огромного количества зелени в горшках и вазах, на полу и стенах хаотично расположились картины, — это сменяемая экспозиция современных художников. На данный момент представлены Тир Мелконян и Михаил Жигульский.

Что есть?

За кухню отвечает Ольга Суздалкина, известная по работе сначала в московской, а после — сочинской версией ресторана White Rabbit Family — Chicha.

Меню достаточно большое, чтобы попробовать множество блюд паназиасткой кухни. Все начинается с раздела японских закусок: советуем взять в стол все, они небольшие и разные, а особо внимание обратить на суши с лососем и глазурью с сакэ (165 р.). Из «Raw» берите мясистое и мраморное брюшко лосося в соусе юдзу и с ломтиками яблока сверху для текстуры (655 р.). Роллов всего четыре вида, можно попробовать сочный, экспериментальный low carb с лососем, тунцом, авокадо и понзу (770 р.), который подается без риса. Далее — закуски, и знакомая паровая булочка, но не бао, а маньтао, что родом из Северного Китая. Выбор за вами: мясная версия с нежной уткой по-пекински или же вегетарианская — с баклажаном кальби и зеленым луком (330 р.).

Самый яркий и большой раздел — это блюда, приготовленные на тепане. Здесь лучше взять мясное — например, фермерскую говядину в тайском соусе нам-прикСоус на базе красного перца и чеснока, которую режут на кусочки, чтобы показать красивый градиент от прожарки, и подают с подкопченым и воздушным картофельным муссом.

Что касается десертов, то из‑за насыщенности вкусов основных блюд, от них хочется не много. Две конфеты с соленой карамелью и белым шоколадом, обсыпанные солью — отличный пример баланса сладости и текстуры.

Что пить?

В пару к такой еде лучше всего подходит холодное и деликатное саке. Его вам принесут в керамическом графине и разольют по симпатичным чашкам с орнаментом. Также в «Соли» сильная и гастрономичная коктейльная карта, которую придумал Максим Юркин (Gazgolder, Mendeleev). В ней — азиатские твисты на классику. Попробуйте Umami Old Fashioned с виски на грибах шиитаке (550 р.), или же немного пряный Cardamon Drop (550 р.), который готовят на джине с малиной и кардамоном.