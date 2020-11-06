Рамены и суши в Satoshi, сезонное меню в «Охотке» и утреннее — в Lotus Room, антиквариат и вино в Pharmacie, шестьдесят корнеров на Тишинке — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Satoshi Суши, рамен и вино на Патриках

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Что? Satoshi — маленькое бистро с японскими закусками, салатами, горячими блюдами и супами. Внутри приглушенный свет, несколько панно с гейшами, самураями и бамбуком; винные полки гармонируют с темным деревом и красными кирпичными стенами, а сидя за барной стойкой можно наблюдать за работой на открытой кухне. Кто? Satoshi открыл Александр Шикин (Coin Hall, Brix). Шеф-повар — Виталий Сон («Недальний Восток», «Эноки»). Что есть? В меню 13 видов роллов и суши: среди классических вариантов с лососем (320 р.) и угрем есть необычные роллы с кожей лосося (480 р.). На закуску предлагают татаки из тунца (480 р.) или говядины (470 р.) и гедза со свининой (450 р.) или креветкой (480 р.). Также готовят рамен с курицей (460 р.) и мисо-суп (320 р.). А на десерт — японское мороженое моти (360 р.) или чизкейк с маття (390 р.), который больше похож на суфле. В целом меню подходит для плотного перекуса, обеда или ужина, но сверхожиданий строить не стоит. Что пить? Для винного бистро в Satoshi скромная винная карта, но если оценивать ее с позиции обычного заведения с японской кухней, то выбор неплохой: 15 позиций по бокалам (от 320 р.) и примерно в два раза больше — по бутылкам (от 2440 р.). Также есть японское вино и саке.

Адрес М.Козихинский пер., 10/1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram

«Охотка» Гонады гребешка в соусе блю-чиз, цукини-паста с морепродуктами, кальмар унаги ‎и другие сезонные новинки

Гонады гребешка с соусом блю-чиз, 450 р. 1 из 3 2 из 3 Домашняя шарлотка, 250 р. 3 из 3

Что? В «‎Охотке», которая открылась только этим летом, уже обновления. На место летних блюд пришло девять сезонных позиций, большинство из которых дополнили раздел «‎Рыба»‎. Свежие морепродукты и рыбу в ресторан каждые два дня неизменно поставляет компания «‎Тихрыбком». Кто? Обновлением меню занимался концепт-шеф ресторана Николай Бакунов. Он учел сезонность, поэтому в меню добавили много овощных позиций. Что есть? В меню появился суп с корнеплодами и пастернаком (390 р.), а также пара новых салатов: салат из киноа с помидорами (290 р.) и салат с кальмарами и помидорами (350 р.). В разделе с рыбой сразу три новые позиции: кальмар унаги (330 р.), цукини-паста с морепродуктами (450 р.) и гонады гребешка в соусе блю-чиз (450 р.). Гонады — это внутренности моллюсков (икра, желудок и печень), которые «‎Тихрыбком»‎ эксклюзивно поставляет для «‎Охотки». В ресторане также изменилось десертное меню: количество позиций сократилось до трех: к тирамису (210 р.) и фондану (210 р.) присоединилась домашняя шарлотка (250 р.).

Адрес Маросейка, 6/8, стр. 1 Время работы пн-чт 11.00–23.00, пт 11.00–0.00, сб-вс 12.00–0.00 Средний чек 700–1500 р. Соцсети Instagram

Pharmacie Винный бар с уникальным интерьером на Ходынском поле

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Что? Бар с вином, едой и коктейлями находится на первом этаже ЖК «Лайнер». Открывая дверь с улицы, совершенно не ожидаешь увидеть за ней помещение, напоминающее не то старинную аптеку, не то библиотеку. В интерьере множество деталей — книги, старые вывески, мебель, лампы, картины, газеты и многое другое. Чтобы изучить все, прийти придется несколько десятков раз, не меньше. Кто? Pharmacie открыли Антон и Ирина Барановы после того, как вдохновились покупкой старинными аптекарскими предметами мебели на аукционе в Европе. Что есть? В меню нет явного акцента на какой‑то определенной кухне: в закусках и тартары, и паштет (470 р.), и антипасти (1200 р.). Обратить внимание стоит на печеный батат с муссом из горгонзолы (390 р.): блюдо не самое фотогеничное, но умело приготовленное и сытное. Зеленый салат (620 р.) подозрительно похож на своего тезку из другого московского ресторана, а остальные готовят с томатами (510 р.), ростбифом (570 р.), тунцом (690 р.) или крабом с лососем. Есть целый раздел с ризотто и пастой, а среди основных блюд в основном классические мясные: утиная ножка конфи (820 р.), цыпленок (560 р.), бургер (690 р.), беф-бургиньон (890 р.) и говядина веллингтон (790 р.). Что пить? В винной карте около 120 бутылок и большое количество позиций по бокалам от 420 рублей. Особая радость для любителей шампанского — здесь его тоже наливают по бокалам за 780 рублей. Помимо вина готовят коктейли (600 р.), но барная карта оформлена под стать интерьеру и не легка для восприятия. Если вы не готовы изучать, попросите пригласить бармена — он поможет определиться с выбором, расспросив о предпочтениях. Вместе с коктейлем приносят «аптечный рецепт», где написано название напитка и ингредиентов, — приятная деталь.

Адрес Ходынский б-р, 20а Время работы пн-ср 12.00–0.00, чт-пт 12.00–1.00, сб 9.00–1.00, вс 9.00–0.00 Средний чек 1500–2000 р. Соцсети Instagram

Lotus Большое меню завтраков в азиатской «комнате» на Патриарших

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Что есть? Рестораны на Патриарших активно зазавтракали с раннего утра: крохотный Lotus, например, с 9.00 запустил обширное меню завтраков из 20 позиций. День начать предлагают с боула с лососем, пюре из авокадо и яйцом пашот, цельность которого не без удовольствия рушится уголком лепешки роти (590 р.). В продолжении темы яиц — горячий пашот с мясом краба и красной икрой (650 р.) отлично друг друга дополняют и даже оказывают антипохмельный эффект. На десерт — горка воздушных японских панкейков, с кленовым сиропом и голубикой (490 р.), которая явно стоит ожидания в двадцать минут. Если хочется чего‑то совсем основательного, то есть супы и горячие блюда, такие как, например, приличная порция жареного риса с овощами и омлетом (420 р.) и дим-самы с крабом (550 р.).

Адрес М.Бронная, 21/13 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Средний чек 1500–2000 р. Соцсети Instagram

Гастрохолл «Тишинка» Шестьдесят молодых концепций под крышей ТРК

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Что есть? В гастрохолле — целых шестьдесят корнеров с ресторанными концепциями, где 90 процентов — эксклюзивные стартапы, пробующие себя впервые. Например, Kosyak, классический суши-бар от шеф-повара Семена Сина (Ryba. Sushi. Oysters, Sumosan), где к качеству рыбы и сваренного риса действительно сложно придраться. Стоит начать с классики и попробовать суши с упругим хамати (210 р.) и ярким тунцом блюфин (250 р.) или гунканы — со спайси-гребешком (180 р.) и крабом (200 р.). Среди роллов есть и знакомые позиции — пять итераций «Калифорнии» (430–680 р.), — и авторские: хотатэ с гребешком (550 р.). Еще советуем найти уголок с пельменями «I Love Pelьmen», заказать морские пельмени с гребешком и креветкой (580 р.) или экспериментальные аньолотти с хумусом и крабом (520 р.) в соусе с приятной кислинкой. Только не уходите далеко от корнера, а оставайтесь медитативно наблюдать за приготовлением. Что пить? Скрасить ожидание еды можно также вином из Degustore. Выбор большой: примерно двести пятьдесят разных видов, русские вина Краснодарского края, Крыма и Грузии — в особом приоритете, ровно как и произведенные органическим способом. А еще…. По вечерам в пятницу здесь устраивают джазовые концерты или играют приглашенные диджеи.