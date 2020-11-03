Совсем небольшой ресторан спрятался во дворе одного из домов в районе Чистых прудов еще летом, но заработал в полную силу только этой осенью. «Афиша Daily» провела там вечер, поговорила с одним из создателей места, Константином Самариным, и рассказала, зачем стоит туда идти.

Почему без официантов? Вполне возможно, что при входе вас встретит один из основателей, идеолог проекта — Константин Самарин. FlØr он открыл вместе со своими партнерами по предыдущему проекту — кафе Untitled (ранее One Teaspoon) — Ириной Качеровой и ее мужем Антоном Пятиным. Всем троим в новом месте было важно создать особую атмосферу для «своих», поэтому и локацию для него специально выбрали подходящую — помещение в глубине двора, где только вход отметили скандинавской буквой Ø.

«Мы хотели создать место, куда люди бы приходили специально и возвращались за эмоциями, которые можно получить только здесь», — объясняет Самарин.



Также создатели стремились максимально сблизить место и гостя, объединить их в один образ и сократить количество промежуточных этапов между кухней, баром и гостем. Поэтому и отказались от официантов, сделав так, чтобы в зале с гостями общались сами повара, бармены и учредители. Это и правда придает месту шарма и трогательности. Да и кому не понравится, когда еду приносит повар, который ее только что приготовил, и рассказывает о ней с упоением, а «еще один бокал» наливает человек, который это место и придумал? Название FlØr имеет множество смыслов, которые создатели ассоциируют со своим рестораном: это и «флирт» с норвежского, и «персонал» на сленге заведений Туманного Альбиона, а еще fleur — это «цветок» в переводе с французского.

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Подобный принцип работы важен не только для гостя, но и для команды ресторана. Когда ребята сами относят блюда в зал, общаются с гостями, спрашивают обратную связь — это меняет подход в целом. «Повара у нас точно чувствуют больше ответственности и влияния на впечатления гостей, ведь здесь отсутствует привычное звено между ними и гостями. Так устроена психология людей: чем ближе мы к результату во всех смыслах, тем больше у нас мотивации , — рассказывает Константин. — Когда наблюдаешь за процессами на кухне, кажется, что для ребят нет границы их работы и какой‑то другой». У персонала нет никаких рамок — одеваются как хотят, всегда могут делать свои предложения по обновлению меню, экспериментировать, придумывать новое, подменять друг друга.

Ремонт во FlØr начали делать еще год назад, поэтому у владельцев было достаточно времени для самоопределения: это место гораздо больше про гастрономию, чем про вино. Последнее скорее дополняет образы блюд и времени, которое проводится здесь. Акцент на еду становится явным при последовательном прочтении меню и винной карты. Первое — замысловатое, пробуждающее любопытство, живое . Винная карта же, составленная Ириной Качеровой, пока только послушно вторит ему: в ней не так много, но достаточно вариантов, чтобы выбрать даже искушенному гостю. Цены на него более демократичные, чем на еду, и большую часть позиций можно заказать по бокалам. По этой части здесь все подвижно, и, как заверяют создатели, этот вариант совсем карты не последний.

Ростбиф, 550 р. 1 из 6 Паста каламарата, 520 р. 2 из 6 Стейк мясника, 1200 р. 3 из 6 Тартар из лосося, 750 р. 4 из 6 Тартар из говядины, 690 р. 5 из 6 Сезонный тарт, 370 р. 6 из 6

Помещение FlØr совсем небольшое, поэтому важно было не перегрузить его деталями. Эклектичный, но сдержанный интерьер создала Юлия Еськова (Vi-Ju Interior Design Studio) при участии создателей места.

«Я очень хочу, чтобы наши гости были полностью в моменте и отдавали 100% своего внимания друг другу и нашей еде, а не интерьеру»

