Бар на первой линии ГУМа, фуд-маркет с салат-баром и коктейлями, чайные напитки от Pims — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Barbosco Бар с эффектным интерьером и видом на Красную площадь

Стейк из тунца с томатами 1 из 7 Подкопченная капуста и бонито 2 из 7 Крудо из сладкой креветки 3 из 7 Тирадито из тунца с хрустящей рисовой лапшой 4 из 7 Green Field Smash 5 из 7 Palomita 6 из 7 Tsar cannon 7 из 7

Что? Представитель третьего поколения гастрономических проектов Bosco открылся на первой линии ГУМа. До этого здесь был симпатичный Mishka Арама Мнацаканова («Пробка»), а еще раньше — Bosco Fresh Bar. Интерьер выглядит нарочито театрально: высокие шторы и потолки, темные стены, арочные переходы из зала в зал, повторяющие форму окон c ламповой подсветкой. Кто? На этот раз Михаил Куснирович пригласил себе в партнеры Тахира Холикбердиева, известного своими мясными местами («Скотина», Peqlo Barbecue). Шеф-поваром стал Павел Анн (КМ20, Happy End, Simple Wine & Bar), а бар-менеджером — Никита Хлопянов (City Space, High). Что есть? Меню не ориентировано на какую‑то определенную кухню, но ярко прослеживаются азиатские мотивы, например, в тирадито из тунца с причудливой хрустящей рисовой лапшой (700 р.), или в романо на гриле с мисо-айоли, пармезаном и орехами (650 р.). А любителям мяса стоит обратить внимание на говяжье ребро с чимичури и кейлом (1250 р.). Чуть позже появятся разделы с элементами национальных гастрокультур России. Что пить? В коктейльной карте, как и в меню еды лейтмотивом идет локальность и сезонность — напитки будут меняться в зависимости от времени года. Для осени Никита выбрал вкусы щавеля, клюквы, брусники, инжира и кваса. Все коктейли стоят 800 р., и из них однозначно стоит выпить хайбол Pear Belfry с дымным шотландским виски, копченой грушей, кленовым сиропом и содовой с яблочным уксусом или же Red Square gimlet с клюквой, джином, эссенцией из лепестков розы, апельсиновым ликером и горечавкой.

Адрес Красная пл., 3 Время работы пн-чт, вс 10.00–00.00, пт-сб 10.00–03.00 Средний чек 2000 рублей Соцсети Instagram

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Pims Яркое кафе с чайными напитками

Что? Новое место на Патриарших с напитками на основе чая в инстаграбельных стаканах. Интерьер чайной не менее симпатичен, чем сам продукт: поликарбонат, металл и неон сочетаются со скамейками-бревнами, сухоцветами и прозрачной плиткой с застывшими в ней цветами. Что пить? Всего в меню около 20 позиций, шейков и чистого чая, которые делятся на пять категорий напитков: «Full Pims» — легкие, фруктовые, с pims cream (воздушный сырный «крем» на основе тофу) , «Tea & Fruits» — на нетрадиционном чае с яркими ягодными топингами, «Milky & Tapioka» — с шариками тапиоки, «Tea & Cream» — на традиционном китайском чае также с добавлением крема, и «Pure Tea» с классическими вкусами. Любой напиток можно заказать в двух объемах — 330 и 500 мл, цены варьируются от 200 р. до 400 р. Если попросить «с собой», то дадут прозрачную сумку или же поставят в специальную переноску. Мы попробовали сладкий «Peachlichee» с персиком, личи, жасмином и кремом, а также «Berries X Berries» с клубникой, голубикой и да хун пао — он менее приторный, если не любите сладкое, выбирайте его. И еще… Пока попиваете «пимс» можно присмотреть себе классный мерч в виде кепки, свитшота или сумки.

Адрес М. Бронная д, 15б Время работы пн-вс, 9.00-23.00 Средний чек 700 рублей Соцсети Instagram

«Парник» Фудмаркет со свежей зеленью, которую здесь же и выращивают

1 из 6 2 из 6 Салат-паста с тунцом, 400 р.,

суп с морепродуктами, 390 р. 3 из 6 Салат с жареным сыром, 350 р. 4 из 6 Салат с печёной свеклой и мягким сыром, 300 р.,

салат с морепродуктами, 400 р. 5 из 6 6 из 6

Что? «Парник» открыли вместо фудмаркета Food Store на Кузнецком мосту. Изменений много: новые резиденты, появился салат-бар с португальским шефом, посветлело пространство. Но главное, что бросается в глаза, — похожие на аквариум экофермы с зеленью, которые висят вокруг окон. Выращивают микрозелень, базилик, редис, зеленую горчицу, рукколу, мелиссу, перец и экспериментируют с овощами покрупнее. Все это зреет в тепличных условиях — под светодиодными лампами, со сложной системой орошения, которая тянется по всему периметру фудмаркета. Из‑за обилия свежей зелени в «Парнике» просто приятно дышать. Кто? Вдохновитель проекта — Евгения Шассаньяр, которая до этого три года руководила баром Untitled. За фермерскую часть отвечает Владислав Терехов. Что есть? В «Парнике» есть разные корнеры: готовят бургер, рамен, бразильские стейки, вегетарианские блюда — везде добавляют зелень, выращенную в фудмаркете. Сама Евгения запустила алкогольный и салат-бар. В последнем, например, готовят салат с медом, гранатом и жареным адыгейским сыром (350 р.), брускетту с печеными овощами (150 р.) или тунцом, песто и помидорами черри (200 р.). Песто, кстати, тоже делают из свежесорванного базилика. Что пить? Коктейли (500 р.) «Парника» в тренде — не используют трубочки, все готовят на заменителе белка, альтернативных сливках и молоке и, конечно, используют собственную зелень. Например, в коктейль на джине добавляют базилик или заваривают чай на ромашке. Наливают в основном органическое вино, бокал которого в среднем стоит 400 р., а бутылка — 2000 р. Еще в барной карте есть настойки и дистилляты по 300-400 р. за 40 мл.