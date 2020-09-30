9 продуктов и фуди-новинок месяца

Красивый фартук для настоящих эстетов, копченая соль, натуральные тоники от московских барменов, посуда, выполненная руками известной модели и диджея, а также много продуктов с кокосом — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться настоящим фуди в ближайшее время.
Красивые минималистичные фартуки из качественного плотного хлопка и переработанных материалов. Маст-хэв на эстетской кухне.
Идеальный осенний напиток на основе кенийского черного чая с ягодами и листьями смородины с легкой кислинкой и приятным ароматом.
Увлечение диджея и модели Даши Малыгиной керамикой переросло в симпатичный проект с милой посудой, которую украшают мини-леопарды.
Проект барменов Антона Камилова и Дмитрия Перетятько: приятные тоники, лимонады и комбучи — натуральный состав и необычные вкусы.
Соль, копченная над древесиной ольхи. Сделает копченым все что угодно, от мяса и рыбы до салата и мороженого.
Новый вкус лучшего кокосового йогурта российского производства — самодостаточный десерт для тех, кто не ест сахар.
Незаменимая вещь — плоская и очень легкая бутылка для воды из качественного пластика. Такая точно поместится почти в любую сумку.
Необычный джем из кокосового молока и сиропа из соцветий кокосовой пальмы: намажьте на хлеб или ешьте ложкой вприкуску с чаем.
Веганский протеиновый батончик со вкусом любимого многими коктейля: кокос, ананас и лайм.