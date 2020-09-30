9 продуктов и фуди-новинок месяца

Красивый фартук для настоящих эстетов, копченая соль, натуральные тоники от московских барменов, посуда, выполненная руками известной модели и диджея, а также много продуктов с кокосом — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться настоящим фуди в ближайшее время.

Фартук Statera

Красивые минималистичные фартуки из качественного плотного хлопка и переработанных материалов. Маст-хэв на эстетской кухне.

Цена по запросу
Чай с черной смородиной Chabo

Идеальный осенний напиток на основе кенийского черного чая с ягодами и листьями смородины с легкой кислинкой и приятным ароматом.

Цена 400 р.
Керамическая тарелка с леопардами ручной работы

Увлечение диджея и модели Даши Малыгиной керамикой переросло в симпатичный проект с милой посудой, которую украшают мини-леопарды.

Цена по запросу
Тоник классический Rawish

Проект барменов Антона Камилова и Дмитрия Перетятько: приятные тоники, лимонады и комбучи — натуральный состав и необычные вкусы.

Цена 130 р.
Копченая соль Salt Lab

Соль, копченная над древесиной ольхи. Сделает копченым все что угодно, от мяса и рыбы до салата и мороженого.

Цена 350 р.
Шоколадный кокосовый йогурт «Город-сад»

Новый вкус лучшего кокосового йогурта российского производства — самодостаточный десерт для тех, кто не ест сахар.

Цена 190 р.
Бутылка Eva Solo 0,5 литра

Незаменимая вещь — плоская и очень легкая бутылка для воды из качественного пластика. Такая точно поместится почти в любую сумку.

Цена 2600 р.
Кокосовый джем Quezon’s Best

Необычный джем из кокосового молока и сиропа из соцветий кокосовой пальмы: намажьте на хлеб или ешьте ложкой вприкуску с чаем.

Цена 490 р.
Батончик протеиновый «R.A.W. Life Protein — Пинаколада»

Веганский протеиновый батончик со вкусом любимого многими коктейля: кокос, ананас и лайм.

Цена 175 р.
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