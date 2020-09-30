9 продуктов и фуди-новинок месяца

Красивый фартук для настоящих эстетов, копченая соль, натуральные тоники от московских барменов, посуда, выполненная руками известной модели и диджея, а также много продуктов с кокосом — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться настоящим фуди в ближайшее время.