Пока в Москве силовики борются с душевными заведениями на Китай-городе, Петербург продолжает радовать открытием прекрасных мест. В начале августа команда Roots United, известная в первую очередь как организатор фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect, открыло собственное пространство «К-30». Запуститься планировали в мае, но из‑за пандемии пришлось сдвинуть сроки на несколько месяцев — что не помешало площадке стать одной из главных культурных точек этого короткого лета.

«Место для отдыха», как называют его создатели, построили в гавани Васильевского острова из 17 огромных грузовых контейнеров: здесь вам и символизм (рядом находится морской порт), и функциональность, и прямо-таки индустриальная эстетика, так хорошо уживающаяся в Петербурге. Архитектурным проектом занималось бюро Rhizome, приложившее руку к бистро «Футура» и отелям «Точка на карте».

Двухъярусная конструкция в центре образует укромный дворик, перекрытый прозрачной крышей. Главное украшение — огромная работа стрит-арт-художника Артема Стефанова, занявшая почти всю стену двора и разлетевшаяся по инстаграмам всяк сюда входящего. В центре двора поставили диджейский пульт и столы для пинг-понга, рядом — концертная площадка с видом на Неву, два бара и уличное кафе, где крутят неплохие гирос. По воскресеньям в качестве гастрономического поп-апа приглашают дружественные петербургские заведения. К оплате принимают только специальные карты, как в развлекательных центрах: берете их на входе, пополняете в автомате и расплачиваетесь.