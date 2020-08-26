Небольшая уютная бакалея на Верхней Радищевской — уже третийПервый, Veter Shop, находится в пространстве Friends Social Club на Кутузовском проспекте; второй, Veter Shop Home & Vintage, открылся в феврале по соседству с Даниловский рынком. проект семейства Veter Shop, который, в свою очередь, является продолжением медиа Veter Magazine Евгения Донника и Веры Почуевой.

На полочках аккуратно расставлены всевозможные коробочки и баночки с соусами, паштетами, специями и солью, крупами, макаронами, гранолой и арахисовой пастой, сладостями, чаем и кофе. Акцент сделали на небольших российских производителей — их здесь уже больше сорока, ничего (и никого) лишнего: все толковые и замороченные на качестве. В холодильнике стоят разноцветные бутылочки со свежими смузи, растительным молоком, соками холодного отжима и модными биолимонадами. С пятницы по воскресенье на витрину выкладывают свежую выпечку и хлеб из дровяной печи. Отдельное удовольствие — к хрустящей краюшке ремесленного хлеба взять кофе с собой: получится отличный завтрак. Кофе, кстати, хорош — классику и альтернативу варят на зерне петербургских Verle и московских Rockets Roasters и «Кофейного кооператива «Черный».

В ближайшем будущем также здесь можно будет купить вкусное авокадо (которое, как ни странно, найти в Москве не так просто), яйца, соленое масло и фермерское молоко.