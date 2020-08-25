Винная спряталась в «подвале» «Буше» на Солянке: чтобы попасть в нее, нужно пройти вглубь пекарни, спуститься по витиеватой желтой лестнице и идти на звуки музыки (играют, кстати, с винила). Внизу вас ждет довольно большое модное пространство с приглушенным светом, обилием зелени и бетонными стенами, которые украшают от руки написанные большими буквами «Свобода» и «Неважно, кто ты. Главное, про что ты». «Сквот» — дружественная коллаборация «винников» и «хлебников»: сети «Буше», Жени Литвяка, Жени Усачева и Саши Решетиной. Последние трое крепко приложили руку к открытию петербургских (и уже частично московских) винных проектов — «На вина!» , Hamlet + Jacks и «Винный шкаф». Открыться планировали сильно раньше, но пандемия решила иначе — об этом не жалеют: говорят, что зато получилось доработать многие моменты и открыть уже с умом.

Один из девизов места (а их много — все они написаны на стенах) — «Пей, что нравится». В коллекторе и на полках больше двух сотен винных бутылок, по бокалам разливают чуть больше тридцати. В основном это натуральные и биодинамические вина из небольших хозяйств, большой акцент сделали также на локальные сорта, малые и возрождающиеся регионы и необычные новаторские позиции. В общем, здесь много интересного: петнаты, оранжи, шененыВина из сорта винограда «шенен-блан»., «гаме»Сорт черного винограда., шампань от рекольтановПроизводители-виноградари, которые делают вино из собственного винограда: 95% сырья должно происходить из собственных виноградников — это закреплено законодательно.. Такие шампанские вина обладают важным преимуществом — способностью выражать исключительность терруара) и так далее. Для тех, кто по каким‑то причинам вино не любит или не пьет, есть неплохая альтернатива из пива, сидра и дистиллятов.

Чтобы вы не потерялись в шести страницах мелкого шрифта алкогольной карты, на помощь придут обаятельные (это не для красивого словца — они и правда очень харизматичные) официанты, они же сомелье, расскажут и про терруары, и про этикетки, поведают байки о виноделах или просто посоветуют «что‑то сладенькое, кисленькое, с пузырьками или без».