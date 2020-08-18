Если смузи-боулы на завтрак в Москве как‑то не прижились, то сытные боулы все чаще появляются в меню заведений в разделах с салатами и горячими блюдами. В их состав обычно входят крупа, овощи, белковая составляющая (мясо, рыба или тофу), а также соусы — достаточно, чтобы полноценно пообедать или поужинать. Узнали у шеф-поваров три рецепта боулов.

Итальянский нутришенл-боул из кафе «5+2» От шеф-повара Виктории Матяшовой

Ингредиенты На три порции — Микс салата — 50 г

— Рукола (или можно взять микс салата с руколой в составе) — 15 г

— Вяленые томаты — 60–100 г

— Оливки без косточек — 40 г

— Помидоры черри — 130 г

— Грецкий орех — 30 г

— Семена тыквы — 15 г

— Темпе (ферментированные соевые бобы — можно купить в веганском магазине) — 250 г

— Соевый соус

— Соль

— Паприка (сладкая или копченая)

— Киноа — 50 г Для «сливочной» заправки (а-ля сметана) — Кокосовые сливки — 200 г

— Вода — 100 г

— Соль — 2 г

— Кешью — 50 г

— Рисовый уксус — 15 г

— Сок лимона — 15 г

Как готовить 01 Для начала приготовить заправку. Кешью заранее промыть и замочить в питьевой воде — лучше всего на ночь. Если на ночь поставить не удалось, можно прокипятить кешью и дать ему постоять 1 час после закипания. 02 Размоченный кешью пробить в блендере с остальными ингредиентами. Дать соусу настояться и полностью остыть (примерно два часа в холодильнике). Кстати, на следующий день соус станет еще вкуснее. 03 Чаще всего темпе продается в замороженном виде, поэтому сначала его нужно разморозить. Затем нарезать мелким кубиком и замариновать в соевом соусе с паприкой на 15 минут. Запечь в разогретой до 185 градусов духовке в течение 15 минут или обжарить на сковороде до золотистой корочки. 04 Запечь грецкий орех и семена тыквы в разогретой до 185 градусов духовке в течение 8 минут. 05 Киноа отварить согласно инструкции на упаковке. Черри разрезать пополам. 06 Собрать боул. Сложить в тарелку микс салата, руколу, мелкорубленные вяленые томаты, оливки, черри и темпе. Соус подавать отдельно.

Будда-боул с риетом из лосося из ресторана Touch of Matcha От шеф-повара Егора Рудольского

Ингредиенты На одну порцию — Листья салата — 50 г

— Томаты — 50 г

— Киноа (приготовленное) — 30 г

— Сливочный сыр — 50 г

— Хлеб — 30 г

— Свежий базилик — 5 г

— Свежая петрушка — 5 г

— Риет из лосося (можно купить или приготовить самостоятельно) — 50 г Для зеленого соуса — Шпинат — 15 г

— Петрушка — 3 г

— Растительное масло — 2 г

— Перец чили — 1 г Для ежевичного соуса — Ежевика — 50 г

— Кунжутная паста — 10 г

— Соус шрирача — 1 г

— Соль — 1 г Для соуса из манго — Манго — 15 г

— Кунжутная паста — 2 г

— Соус шрирача — 1 г

— Масло оливковое — 3 г

— Соль — 1 г

— Базилик — 1 г



Как готовить 01 Приготовить зеленый соус. Для этого удалить у перца семечки и белые перегородки. Шпинат и петрушку промыть, высушить — понадобятся только листья без стебельков. 02 Шпинат, петрушку, перец чили, растительное масло и соль измельчить до однородного состояния в блендере. 03 Приготовить манговый соус. Для этого спелый манго очистить, мякоть измельчить в блендере. В пюре венчиком вмешать кунжутную пасту, оливковое масло, охлажденную воду, соус шрирача и базилик. 04 Приготовить ежевичный соус. Для него ежевику измельчить в блендере, процедить через мелкое сито. Добавить кунжутную пасту, соус шрирача, соль. Перемешать все венчиком. 05 Листья базилика и петрушки вымыть и обсушить. Хлеб нарезать ломтиками и подсушить на сухом гриле. 06 Собрать боул: листья салата смешать с зеленым соусом, уложить в глубокую тарелку. Томаты, нарезанные кубиком, выложить на листья. Сформировать ложкой для мороженого шарики из риета, мягкого сыра, вместе с киноа — выложить их в центр боула, как на фотографии. 07 Соусы из манго и ежевики точечно распределить по блюду. Выложить гренки. Украсить листьями базилика и петрушки.

Боул с красной рыбой и авокадо из кафе «Город-сад» От бренд-шефа Максима Голосова

Ингредиенты На одну порцию — Лосось слабосоленый — 30 г

— Фасоль стручковая — 40 г

— Салат айсберг — 10 г

— Авокадо — 20 г

— Помидоры черри — 20 г

— Капуста краснокочанная — 5 г

— Рис бурый — 20 г Для азиатского соуса — Соевый соус — 20 г

— Масло оливковое — 10 г

— Семена кунжута — 1 г

Как готовить 01 Отварить рис и стручковую фасоль. 02 Нарезать авокадо, добавить листья салата, выложить фасоль и рис.

03 Украсить помидорами, добавить красную рыбу. 04 Приготовить азиатский соус, смешав соевый соус, оливковое масло и семена кунжута. 05 Полить боул соусом и перемешать.