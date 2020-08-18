Если смузи-боулы на завтрак в Москве как‑то не прижились, то сытные боулы все чаще появляются в меню заведений в разделах с салатами и горячими блюдами. В их состав обычно входят крупа, овощи, белковая составляющая (мясо, рыба или тофу), а также соусы — достаточно, чтобы полноценно пообедать или поужинать. Узнали у шеф-поваров три рецепта боулов.
Итальянский нутришенл-боул из кафе «5+2»
От шеф-повара Виктории Матяшовой
Ингредиенты
На три порции
— Микс салата — 50 г
— Рукола (или можно взять микс салата с руколой в составе) — 15 г
— Вяленые томаты — 60–100 г
— Оливки без косточек — 40 г
— Помидоры черри — 130 г
— Грецкий орех — 30 г
— Семена тыквы — 15 г
— Темпе (ферментированные соевые бобы — можно купить в веганском магазине) — 250 г
— Соевый соус
— Соль
— Паприка (сладкая или копченая)
— Киноа — 50 г
Для «сливочной» заправки (а-ля сметана)
— Кокосовые сливки — 200 г
— Вода — 100 г
— Соль — 2 г
— Кешью — 50 г
— Рисовый уксус — 15 г
— Сок лимона — 15 г
Как готовить
Для начала приготовить заправку. Кешью заранее промыть и замочить в питьевой воде — лучше всего на ночь. Если на ночь поставить не удалось, можно прокипятить кешью и дать ему постоять 1 час после закипания.
Размоченный кешью пробить в блендере с остальными ингредиентами. Дать соусу настояться и полностью остыть (примерно два часа в холодильнике). Кстати, на следующий день соус станет еще вкуснее.
Чаще всего темпе продается в замороженном виде, поэтому сначала его нужно разморозить. Затем нарезать мелким кубиком и замариновать в соевом соусе с паприкой на 15 минут. Запечь в разогретой до 185 градусов духовке в течение 15 минут или обжарить на сковороде до золотистой корочки.
Запечь грецкий орех и семена тыквы в разогретой до 185 градусов духовке в течение 8 минут.
Киноа отварить согласно инструкции на упаковке. Черри разрезать пополам.
Собрать боул. Сложить в тарелку микс салата, руколу, мелкорубленные вяленые томаты, оливки, черри и темпе. Соус подавать отдельно.
Будда-боул с риетом из лосося из ресторана Touch of Matcha
От шеф-повара Егора Рудольского
Ингредиенты
На одну порцию
— Листья салата — 50 г
— Томаты — 50 г
— Киноа (приготовленное) — 30 г
— Сливочный сыр — 50 г
— Хлеб — 30 г
— Свежий базилик — 5 г
— Свежая петрушка — 5 г
— Риет из лосося (можно купить или приготовить самостоятельно) — 50 г
Для зеленого соуса
— Шпинат — 15 г
— Петрушка — 3 г
— Растительное масло — 2 г
— Перец чили — 1 г
Для ежевичного соуса
— Ежевика — 50 г
— Кунжутная паста — 10 г
— Соус шрирача — 1 г
— Соль — 1 г
Для соуса из манго
— Манго — 15 г
— Кунжутная паста — 2 г
— Соус шрирача — 1 г
— Масло оливковое — 3 г
— Соль — 1 г
— Базилик — 1 г
Как готовить
Приготовить зеленый соус. Для этого удалить у перца семечки и белые перегородки. Шпинат и петрушку промыть, высушить — понадобятся только листья без стебельков.
Шпинат, петрушку, перец чили, растительное масло и соль измельчить до однородного состояния в блендере.
Приготовить манговый соус. Для этого спелый манго очистить, мякоть измельчить в блендере. В пюре венчиком вмешать кунжутную пасту, оливковое масло, охлажденную воду, соус шрирача и базилик.
Приготовить ежевичный соус. Для него ежевику измельчить в блендере, процедить через мелкое сито. Добавить кунжутную пасту, соус шрирача, соль. Перемешать все венчиком.
Листья базилика и петрушки вымыть и обсушить. Хлеб нарезать ломтиками и подсушить на сухом гриле.
Собрать боул: листья салата смешать с зеленым соусом, уложить в глубокую тарелку. Томаты, нарезанные кубиком, выложить на листья. Сформировать ложкой для мороженого шарики из риета, мягкого сыра, вместе с киноа — выложить их в центр боула, как на фотографии.
Соусы из манго и ежевики точечно распределить по блюду. Выложить гренки. Украсить листьями базилика и петрушки.
Боул с красной рыбой и авокадо из кафе «Город-сад»
От бренд-шефа Максима Голосова
Ингредиенты
На одну порцию
— Лосось слабосоленый — 30 г
— Фасоль стручковая — 40 г
— Салат айсберг — 10 г
— Авокадо — 20 г
— Помидоры черри — 20 г
— Капуста краснокочанная — 5 г
— Рис бурый — 20 г
Для азиатского соуса
— Соевый соус — 20 г
— Масло оливковое — 10 г
— Семена кунжута — 1 г
Как готовить
Отварить рис и стручковую фасоль.
Нарезать авокадо, добавить листья салата, выложить фасоль и рис.
Украсить помидорами, добавить красную рыбу.
Приготовить азиатский соус, смешав соевый соус, оливковое масло и семена кунжута.
Полить боул соусом и перемешать.