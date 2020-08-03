В последний раз закупиться керамикой бренда можно будет 7–9 августа в универмаге «Цветной».

Марка керамической посуды Redneck Ware в соцсетях объявила о прекращении работы. Бренд просуществовал семь лет, стал одним из самых узнаваемых в Москве и сделал посуду для множества ресторанов, в числе которых велокафе «Салют», «Дом культур», «Горыныч», «Техникум» и другие.

По словам основателей мастерской Михаила Жаглина и Руслана Шерифзянова, закрытие бренда не связано с «деньгами, кризисом, коронавирусом, каким‑нибудь внешним давлением, разногласиями в команде или какими‑то другими проблемами. Мы считаем, что в данном проекте мы реализовали все задуманное». Команда бренда продолжит совместную деятельность в других проектах, о которых пока не рассказывает.