Солнце на улице или дождь, но мороженое летом — дело святое. Классический пломбир, джелато с белыми грибами, сорбет из тыквы и оливковое мороженое — «Афиша Daily» собрала 11 заведений в Москве, где делают проверенно вкусный холодный десерт.

My Gelato 40 вкусов итальянского джелато и сорбетов, от 525 р. за 300 г

Рекомендуем заказывать сразу большую упаковку мягкого мороженого: у My Gelato есть собственная доставка. Среди вкусов есть как классический пломбир, фисташка и шоколад, так и совсем необычное джелато с добавление сыра камабера, халвы, спирулины или, например, тыквы. Для тех, кому нельзя сахар, есть несколько вариантов без него с добавлением эритрита.

Адрес Мытная, 74, Даниловский рынок Время работы пн-вс 9.00–22.00 Соцсети Instagram

Casa Leone Джелато с белыми грибами и еще несколько десятков видов, от 180 р.

Casa Leone — целое кафе-джелатерия, на Лубянке. За мороженое отвечает итальянец Серджо Дондоли, один из лучших джелатерье мира и обладатель Кубка мира по приготовлению мороженого. Помимо классических вкусов здесь стоит обратить внимание на джелато с белыми грибами, с белым вином и изюмом, а также на сезонный сорбет с жимолостью, без сахара.

Адрес Лубянский пр., 15/2 Время работы пн-пт 12.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Соцсети Instagram

Margarita Bistro Домашнее сливочное мороженое с попкорном, 250 р.

Помимо домашнего сливочного пломбира в хрустящем рожке с карамелизованным попкорном шеф-повар Леонид Голубев придумал для летнего меню еще два вида мороженого: в одно из них он добавил мацони (кисломолочный напиток, напоминающий чем‑то кефир и простоквашу вместе взятые), а в другой — пюре из лесного ореха и с тертым фундуком.

Адрес Б.Никитская, 23 Время работы пн-чт, вс 9.00–23.00, пт-сб 9.00–0.00 Соцсети Instagram

Eva Оливковое мороженое, 220 р.

Необычное сливочное мороженое, в состав которого входит добротное оливковое масло, можно заказать как в качестве отдельного блюда, так и в сочетании с другими десертами — греческим паем с маком и орехами (490 р.) или халвой с орехами (420 р.). Также из холодных десертов в меню Eva есть веганский сорбет из мякоти кокоса.

Адрес Б.Грузинская, 69 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Соцсети Instagram

Molon Lave Мороженое с мастикой и еще несколько видов

На кухне греческого ресторана готовят шесть видов мороженого: шоколадное, йогуртовое, ванильное, клубничное, апельсиновое и легендарное мастиковое. Мастика — смола мастикового дерева или, как называют ее греки, «слезы» дерева. Считается, что самая правильная мастика производится на острове Хиос, там из нее делают настойки, ликеры, конфеты, всевозможные сладости, жвачку и в том числе мороженое. За счет нее сливочное мороженое приобретает хвойный, очень насыщенный вкус.

Адрес Б.Грузинская, 39 Время работы пн-вс 12.00–22.30 Соцсети Instagram

«КМ20» Эскимо из авокадо и еще два вида, 300 р.

Каждое лето в «КМ20» готовят три вида эскимо, два из которых веганские и без сахара, в качестве подсластителя используют виноградный сироп. Первое делают из авокадо с добавлением кокосовых сливок, мака и фреша из лайма, а второе — из арахисовой пасты, тех же кокосовых сливок и горького шоколада, эскимо получается довольно брутальным. Для любителей тропических вкусов есть эскимо из манго и маракуйи.

Адрес Столешников пер., 2 Время работы пн-вс 11.00–0.00 Соцсети Instagram

Pino Ванильное мороженое с земляникой, 550 р.

Все гениальное просто. Шарик домашнего сливочного пломбира и щедрая горсть сладчайшей дикой земляники. Хватайте, пока сезон.

Адрес М.Бронная, 21/13 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Соцсети Instagram

Veladora Мороженое из полео и белого шоколада, 300 р.

Необычный десерт с полео (латиноамериканский аналог мяты) и белым шоколадом, авокадо и лаймовой меренгой ищите в меню кантины — благо теперь она работает каждый день. Благодаря специальной технологии заморозки оно имеет пористую текстуру — получается странно, но очень вкусно.

Адрес Покровка, 2/1, стр. 1 Время работы пн-ср, вс 18.00–2.00, чт-сб 18.00–5.00 Соцсети Instagram

Maestrello Пять видов мороженого собственного производства

В пиццерии можно заказать два вида сочных сорбетов в рожке, с манго и с малиной, и три вида джелато: классический сливочный пломбир, шоколадое и фисташковое. Мороженое добавили в меню только на лето — а жаль.

Адрес Покровка, 16 Время работы пн-чт 12.00–22.00, пт-вс 11.00–23.00 Соцсети Instagram

Maritozzo Пять видов джелато и четыре вида сорбетов, 200 р.

За джелато, как и за остальное меню нового ресторана Арама Мнацаконова отвечает шеф-пиццайоло Мануэль Сурачи — в Италии он закончил школу по приготовлению джелато. На кухне Maritozzo готовят пять видов джелато: с горьким шоколадом, фисташкой, ванилью, соленой карамелью и самое необычное джелато — со страчателлой, а также четыре вида сорбетов: с лимоном, манго, малиной и освежающий клубника-базилик.

Адрес М.Бронная, 24, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Соцсети Instagram

J’Pan Аммицу, 420 р.

Аммицу — сложносочиненный холодный японский десерт. В нем кофейное, виноградное и вишневое желе, адзуки (вид фасоли, из которой в Японии делают сладкую пасту для десертов), дыня, клубника и красная смородина, а также мороженое на выбор: из церемониального чая маття или веганское кокосовое.

Адрес Трубная, 21 Время работы пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Соцсети Instagram