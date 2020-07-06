«Бизнес-ланч Всего» можно заказать в «Кухне на районе» за 397 рублей: в него входят первое, второе, компот и специальная ручка для подписи важных документов.

Трек «Бизнес-ланч» стал первым синглом из готовящегося нового альбома «Директора всего» — проекта и альтер эго электронного музыканта Андрея Ли (Obgon). Сюжет видео посвящен поискам идеального ланча, способного повысить результативность работы в офисе. Отметая все предложенные варианты, «Директор всего» выбирает обеденный набор, который привез райдер «Кухни на районе». Режиссер клипа — Павел Клинг, оператор — Филипп Задорожный.

В ближайшие пару недель такой же обеденный рацион, состоящий из грибного супа, свиной поджарки, клубничного компота (и шариковой ручки в придачу), можно заказать в «Кухне на районе».

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