«Joy of Cooking» Ирмы Ромбауэр впервые была опубликована в 1931 году в Америке, после чего прошла через девять переизданий (последнее — в 2019 году). Книгу издали и на русском языке — название перевели как «Кулинарная библия», — но купить ее практически невозможно: во всех интернет-магазинах она sold out.

Тысячестраничный труд Марка Биттмана «How to Cook Everything» за 22 года стал одним из главных американских пособий по кулинарии. Действительно, это книга рассказывает о том, как приготовить совершенно все: в ней много справочной информации, более 2000 рецептов (в том числе множество вегетарианских) и подробное описание разных техник приготовления еды. Сам Биттман в прошлом был автором гастрономической колонки The Minimalist в The New York Times, поэтому в своей книге акцент он сделал на том, как готовить вкусную и полезную еду, прикладывая минимальное количество усилий.

Несмотря на внушительный объем, книга подойдет новичкам, поскольку в ней Биттман простым языком объясняет основы кулинарии.