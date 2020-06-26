«Афиша Daily» собрала десять лучших кулинарных книг последнего столетия на русском и английском языках, которые могут стать приятным подарком или удачно дополнить домашнюю коллекцию.

«Joy of Cooking» Настоящая «Кулинарная библия»

«Joy of Cooking» Ирмы Ромбауэр впервые была опубликована в 1931 году в Америке, после чего прошла через девять переизданий (последнее — в 2019 году). Книгу издали и на русском языке — название перевели как «Кулинарная библия», — но купить ее практически невозможно: во всех интернет-магазинах она sold out. Последним переизданием книги занимался правнук Ирмы Ромбауэр Джон Беккер и его жена Меган Скотт. К оригинальным рецептам они добавили еще шестисот современных — появились разделы, посвященные ферментации и вегетарианству, а также ряд рецептов разных кухонь мира, которые, по мнению Джона и Меган, отражают изменившиеся вкусы и предпочтения людей.



«Серебряная ложка» Основательная книга об итальянской кухне

«Серебряная ложка» считается одной из самых известных книг об итальянской кухне. После выпуска в 1950 году она мгновенно стала классикой в мире кулинарных книг. «Серебряная ложка» уже пережила восемь переизданий. В последней версии обновили вводный материал, затронув темы кулинарных традиций разных регионов и особенностей сервировки итальянского стола. В книге также появился раздел с рецептами от знаменитых поваров — например, от Марио БаталиАмериканский шеф-повар, писатель, ресторатор, кулинарный историк. , Рича ТорризиШеф-повар и совладелец итальянского ресторана Torrisi в Нью-Йорке. Совладелец компании Major Food Group. и Марио КарбонеИтальянский шеф-повар, вместе с Ричем Торризи является совладельцем компании Major Food Group. .

«Уроки французской кулинарии» Двухтомная энциклопедия, посвященная азам французской кухни

Книгу «Уроки французской кулинарии» можно считать исключительным изданием. Двухтомная энциклопедия, написанная Джулией Чайлд, Симон Бек и Луизетт Бертоль в 50-х годах прошлого века, изначально была адресована американским домохозяйкам. Книга была так популярна, что в 1963 году вышла первая серия шоу «The French Chef», которое еще больше прославило Джулию Чайлд. А в 2009 году был снят фильм «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», главная героиня которого решает приготовить за год все блюда из знаменитой книги — а их ни много ни мало аж 524. В «Уроках французской кулинарии» читатели найдут множество фундаментальных советов, начиная от выбора ножей и заканчивая правилами приготовления беф-бургиньона.

«How to Cook Everything» Внушительных размеров книга, простым языком рассказывающая об основах кулинарии

Тысячестраничный труд Марка Биттмана «How to Cook Everything» за 22 года стал одним из главных американских пособий по кулинарии. Действительно, это книга рассказывает о том, как приготовить совершенно все: в ней много справочной информации, более 2000 рецептов (в том числе множество вегетарианских) и подробное описание разных техник приготовления еды. Сам Биттман в прошлом был автором гастрономической колонки The Minimalist в The New York Times, поэтому в своей книге акцент он сделал на том, как готовить вкусную и полезную еду, прикладывая минимальное количество усилий. Несмотря на внушительный объем, книга подойдет новичкам, поскольку в ней Биттман простым языком объясняет основы кулинарии.

«Кухня Джейми» Самая популярная книга известного шеф-повара

Главный бестселлер Джейми Оливера — кулинарная книга «Кухня Джейми» — является дебютной в карьере шеф-повара. История успеха Оливера началась с телешоу, которое вышло на телеэкраны в 1999 году. Сейчас его имя не только известно во всем мире, но и является успешным примером именного нейминга: под брендом Jamie Oliver продают книги, продукты питания и кухонную посуду. «Кухня Джейми» посвящена простым и понятным рецептам, поэтому она будет интересна читателям всех уровней подготовки: вы научитесь замешивать песочное тесто, готовить соус песто и жарить картошку (если вам казалось, что это вы точно умеете, то, скорее всего, вы ошибаетесь).

«Азбука вкуса» Руководство по сочетанию разных продуктов

Если вы устали от бесконечных рецептов и так или иначе разобрались в азах кулинарии, то эта книга для вас. Здесь практически нет рецептов и поэтапных инструкций, зато есть список удачных сочетаний продуктов, расположенных в алфавитном порядке. «Азбука вкуса» учит читателя экспериментировать и прислушиваться к интуиции. Каждый продукт в книге снабжен списком наиболее подходящих к нему ингредиентов, благодаря которым можно получить новое и интересное вкусовое сочетание. Эти списки авторам помогали составлять американские повара.

«Momofuku: A Cookbook» Сборник рецептов лучших блюд из ресторанов сети Momofuku

Книга «Momofuku» известного американского шеф-повара Дэвида Чанга (владельца одноименной сети ресторанов, а в прошлом издателя журнала Lucky Peach) и фуд-критика Питера Миэна является сборником лучших рецептов из ресторанов сети Momofuku. В ней, например, можно найти рецепты куриных крылышек, жареной спаржи с яйцами пашот, лапши с имбирем и чесночным соусом и, конечно, рецепт известного рамена. Помимо этого, в книге больше сотни фотографий, иллюстрирующих историю успеха Чанга. Сами рецепты достаточно сложные, поэтому книга подойдет скорее продвинутым поварам.

«Flour Water Salt Yeast: The Fundamentals of Artisan Bread and Pizza» Фундаментальная книга о ремесленном хлебе

Книга о ремесленном хлебе, написанная Кеном Форкишем, станет настоящей находкой и настольной энциклопедией для любителей выпечки. Она находится на 9-й позиции в разделе Amazon Best Sellers in Cookbooks, ей также присвоен ряд книжных наград. На страницах книги автор, практикующий пекарь Кен Форкиш, делится своим многолетним опытом работы с тестом: помимо подробных рецептов в «Flour Water Salt Yeast» есть информация об инструментах и техниках, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к выпечке хлеба. Книга подойдет и новичкам, и опытным пекарям: здесь можно найти как легкие и быстрые, так и сложные рецепты приготовления хлеба, для которых предварительно нужно вырастить закваску. В книге также есть отдельная глава, посвященная тесту и соусам для пиццы.

«Соль, жир, кислота, жар. Главные элементы хорошей кухни» Необычный взгляд на кулинарию

Первая кулинарная книга американского повара и журналиста Сэмин Носрэт, в которой она описала свой собственный подход к приготовлению пищи, получила не только высокую оценку критиков, но и широкую популярность среди аудитории. Особенность и новаторство книги заключается в том, что в ней Сэмин на основе своего опыта доказывает, что качество и вкус приготовленной еды зависит всего от четырех составляющих: соли, жира, кислоты и температуры обработки. Иллюстрированная книга (автор целенаправленно избегает фотографий) написана живым языком, в ней Сэмин постепенно рассказывает о каждом из четырех элементов хорошей кухни, сопровождая свои объяснения историями из жизни. Если читать книгу вам кажется утомительным, то на Netflix можно посмотреть одноименное документальное шоу с самой же Сэмин в главной роли.

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«Jubilee: Recipes from Two Centuries of African American Cooking» Все об афроамериканской кухне

Эта кулинарная книга писательницы Тони Типтон-Мартин посвящена рецептам, истории и традициям афроамериканской кухни. Изучив почти 400 кулинарных книг, Типтон-Мартин рассказывает, как на протяжении последних двух веков темнокожие повара занимали центральное место в развитии американской кухни. Здесь можно найти больше ста традиционных (как известных, так и не очень) рецептов — например, печенья из сладкого картофеля (батата), гамбо с морепродуктами, жареной курицы в пахте и пирога с орехами и бурбоном.

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