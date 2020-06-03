Пандемия внесла значительные коррективы в привычный уклад жизни. Тем не менее многие рестораторы постарались найти выход из положения и адаптироваться к новой реальности — результатом этого стали проекты и продукты совершенно нового формата, которые вряд ли появились бы в обычное время. «Афиша Daily» рассказывает о самых интересных.

Гастрономический радиоспектакль «Строго по рецепту»

Дарья Орлова, автор и ведущая передачи «Жизнь со вкусом» на радио «Москва FM», придумала, как расширить гастрономический кругозор аудитории, не заставляя ее смотреть в экран телефона или компьютера, и сделала гастрономический радиоспектакль. Вместе с известными шефами Дарья записывает подкасты, в которых они подробно рассказывают, как готовить разные блюда. В каждом выпуске — свое музыкальное сопровождение, его специально для проекта написал композитор Дмитрий Малахов. Прелесть в том, что можно, например, пойти на прогулку и во время нее послушать рассказ Ивана Березуцкого (Twins Garden), как приготовить пряного кальмара, монолог Дмитрия Зотова (Zotman Pizza) о пицце и рецепты салатов Георгия Трояна («Северяне»). Все выпуски короткие — не больше 10 минут, а рецепты в текстовом виде потом можно найти в телеграм-канале. Также все записи есть в инстаграм-аккаунте проекта.



Видеокнига рецептов Алены Андреасян

Основательница и концепт-шеф кафе «Без рецепта», а также автор двух кулинарных книг записала третью в видеоформате. Акцент сделан на блюдах, соответствующим принципам «деликатного» питания, которых придерживается сама Алена: большое количество овощей, альтернативные виды муки без глютена, растительное молоко вместо обычного, отказ от рафинированного сахара и мяса. Оплатив книгу онлайн, вы получаете доступ к 16 красивым и вдохновляющим видеорецептам, записанным в хорошем настроении и потому очень легким для восприятия. Среди них, например, салат с рикоттой, пюре из цветной капусты, крем-суп из корня сельдерея и десерты: шоколадный мусс, овсяный крамбл и другие. Во время приготовления Алена делится советами, как выбирать и сочетать продукты, подбирать альтернативы, если чего‑то не нашли. Помимо самих видео, в одном файле собраны все рецепты в текстовом виде, а после каждого урока вы получаете домашнее задание для отработки навыков.

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Moscow Food Academy В российской фуд-индустрии появилась первая большая образовательная институция, которая планирует обучать кулинарному искусству, маркетингу, дизайну, управлению в гастрономической сфере и многому другому. Конечно, поводом для открытия школы стала отнюдь не текущая ситуация — проект готовили к запуску задолго до пандемии. Но зато уже в ближайшее время, пока невозможно очное обучение, несколько курсов запустят в формате онлайн: Роман Лошманов (журналист, экс-главный редактор «Еды.ру») будет учить рассказывать про еду (и не только) при помощи текстов, а Инесса Ермишкина (бизнес-тренер, руководитель учебного центра компании «Кофемания») прочитает курс о важности сервиса в индустрии и управлении качеством услуг.

Сайт Moscow Food Academy

Подробности по теме Открытие Moscow Food Academy — нового образовательного проекта в гастроиндустрии Открытие Moscow Food Academy — нового образовательного проекта в гастроиндустрии

Онлайн-ресторан White Rabbit Family

Теперь можно попробовать формат chef’s table, когда шеф-повар лично готовит сет из разных блюд при гостях, сопровождая рассказом каждое из них, прямо у себя дома. Только все же завершать приготовление сета вы будете сами под чутким руководством шефа по ту сторону экрана в прямом эфире. В White Rabbit Family — одной из самых заметных ресторанных групп в России — практически полностью перенесли chef’s table в онлайн-формат. Свои сеты готовят бренд-шеф группы Владимир Мухин, шеф-повар ресторана Selfie Анатолий Казаков, Артем Лосев («Горыныч») и Виталий Истомин («Сахалин», «Техникум»). Прекрасно то, что для изменившегося формата не меняли сами сеты, то есть сейчас вы можете попробовать авторские блюда одних из лучших шефов страны. Периодически они проводят ужины совместно с известными иностранными шефами, называя это «онлайн-ужинами в четыре руки». Работает это так: вы бронируете место на онлайн-ужине, а незадолго до его начала вам домой привозят практически готовые блюда. Чтобы поддержать атмосферу и настроение, можно нарядиться и накрыть красивый стол. В назначенное время нужно подключиться по ссылке к трансляции, во время которой шеф будет рассказывать вам и другим «гостям», как доготовить блюда из сета, их историю и все, что нужно знать, чтобы максимально насладиться ужином. Удовольствие не из дешевых, например сет Анатолия Казакова «Корни» обойдется в 7900 рублей, а «Черный лебедь» Владимира Мухина — в 11 000 рублей, но мы уверены, что оно того стоит. Такой формат особенно подойдет, если хочется ярко и необычно отметить значимое событие в режиме самоизоляции.

Сайт White Rabbit Online

Key by «СысоевFM» Александр Сысоев, основатель телеграм-канала «СысоевFM» и совладелец ресторана Eva, за время самоизоляции, кажется, придумал и реализовал уже больше проектов, чем до нее. Пожалуй, один из самых ярких — перемещение известных ресторанов в отель Ararat Park Hyatt на один день. 6 июня шеф-повара Руслан Поляков (Remy Kitchen Bakery, Pino) и Георгий Троян («Северяне») будут готовить блюда из меню своих ресторанов на кухне отеля, а подавать их будут гостям, ожидающим в отдельных номерах. Забронировав место на мероприятии, гости получают возможность не просто прийти на ужин или завтрак, а стать полноценным постояльцем отеля. Предполагается, что гости заселятся в номер днем, а вечером им подадут ужин от Руслана Полякова, состоящий из закусок, салатов, горячего блюда и десерта. На следующее утро завтрак приготовит уже Георгий Троян, в сете будет его фирменная гречневая каша с пармезаном, драник с лососем и щучьей икрой, сырники из топленого творога, хот-дог и кольца с кремом. Все это обойдется в 30 000 рублей на двоих.

Кулинарное шоу Александры Новиковой и Артема Королева

Основательница проектов How to Green и How to Eat Александра Новикова вместе с телеведущим Артемом Королевым снимает кулинарное шоу для IGTV. По правде говоря, они начали это делать раньше, чем изменилась ситуация в мире, но проект пришелся очень кстати. Чем отличаются видео Саши и Артема от всех остальных в IGTV? Они сняты как профессиональные телепередачи. То есть по сути это полноценное шоу в формате сериала с красивыми кадрами, от которых получаешь эстетическое удовольствие. В эфире ребята вдвоем готовят разные блюда: были поке с тунцом, лосось с соусом терияки, банановый хлеб. Пока вышел первый сезон из пяти серий, все они доступны на странице Саши в инстаграме. Обещают, что второй сезон не заставит себя долго ждать.

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Заготовки и полуфабрикаты из ресторанов Чтобы помочь бизнесу остаться на плаву, многие рестораны наряду с доставкой или вместо нее запустили продажу заготовок почти готовых блюд и полуфабрикатов. Вот некоторые из них:

В Zotman Pizza Дмитрия Зотова можно заказать собранную охлажденную пиццу для выпекания в домашней духовке. Правда, у пиццерии весьма ограничены возможности собственной доставки, они покрывают даже не все районы в пределах ТТК, но вам с радостью отправят заказ на такси. Также почти готовую пиццу можно заказать в Sisters Café — нужно лишь сложить все ингредиенты на основу согласно инструкции и запечь. В White Rabbit открыли BBQ-лавку, в которой есть почти все: стейки и котлеты из говядины, котлеты из растительного мяса, предварительно замаринованный шашлык, колбаски, рыба и морепродукты. Помимо этого предлагают сразу купить овощи, соусы и хлеб. В ресторанах Lucky Group, помимо доставки еды, запустили доставку заготовок фирменных коктейлей. Привезут карточку с рецептом и все, что нужно для их приготовления, за исключением алкоголя — предполагается, что добавите свой. В ресторанах Арама Мнацаканова Probka в Москве и Санкт-Петербурге теперь можно купить с собой или заказать с доставкой деликатесы и продукты, которые используют в самом ресторане. В меню сыры, мясные деликатесы, оливковое масло, оливки, артишоки, паста. В Delicatessen, помимо готовых блюд, предлагают заказать свежую пасту тальятелле ручной работы, соленую нерку, заготовки для спагетти с рагу, каннеллони с ветчиной и сыром и шоколадный фондан. Заодно можно купить то, чего так часто не хватает домашнему бару, — кордиал и микс для Bloody Mary. Как известно, в пицце самое сложное — тесто. Пиццерия Scrocchiarella продает основы для римской пиццы двух размеров. Отличный вариант потренировать фантазию — можно придумывать начинки самостоятельно.

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