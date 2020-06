Гастрономический радиоспектакль «Строго по рецепту»

Основательница проектов How to Green и How to Eat Александра Новикова вместе с телеведущим Артемом Королевым снимает кулинарное шоу для IGTV. По правде говоря, они начали это делать раньше, чем изменилась ситуация в мире, но проект пришелся очень кстати.

Чем отличаются видео Саши и Артема от всех остальных в IGTV? Они сняты как профессиональные телепередачи. То есть по сути это полноценное шоу в формате сериала с красивыми кадрами, от которых получаешь эстетическое удовольствие. В эфире ребята вдвоем готовят разные блюда: были поке с тунцом, лосось с соусом терияки, банановый хлеб. Пока вышел первый сезон из пяти серий, все они доступны на странице Саши в инстаграме. Обещают, что второй сезон не заставит себя долго ждать.