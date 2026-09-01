Читаем книги, учимся спорить, создаем комиксы: 12 классных библиотек Москвы

Библиотека им. Анны Ахматовой проделала путь от небольшой районной читальни до смарт-библиотеки, которую можно приводить как пример современного образовательного пространства. Тем, кто удивляется, что делать в библиотеке, когда все книги можно найти дома в интернете, стоит показать студию звукозаписи с профессиональным оборудованием, типографию, коворкинг и местный комикс-центр с раритетными и новейшими графическими историями. Читать, кстати, не обязательно чинно за столом: обустроен специальный подиум, на котором сидят или лежат с книжкой, разложены мягкие кресла-мешки.