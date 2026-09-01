Читаем книги, учимся спорить, создаем комиксы: 12 классных библиотек Москвы

Библиотека-читальня им. Пушкина
Во-первых, это красиво: Библиотека-читальня им. Пушкина, основанная к столетию поэта в 1899 году, находится в усадьбе наследников купца Мухина. Там даже можно провести фотосессию: получаются очень атмосферные фотографии в интерьерах особняка XIX века — в залах, украшенных мрамором и лепными украшениями, с витыми чугунными лестницами, каминами и старинным роялем.
Для тех, кто хочет побольше узнать про историю места и культурную жизнь того времени, организуют экскурсии по территории усадьбы — например, иммерсивную прогулку в диалогах с призраком «Особняк: от мистики до реальности» и лекцию-путешествие «Жизнь дворян пушкинской эпохи».
Еще в библиотеке есть игротека «Играем с нами!», где рубятся как в классические, так и новые настольные игры издательства Hobby World, и литературный клуб «Фронтир», посвященный в первую очередь фантастическим произведениям.
Смарт-библиотека им. Анны Ахматовой
Библиотека им. Анны Ахматовой проделала путь от небольшой районной читальни до смарт-библиотеки, которую можно приводить как пример современного образовательного пространства. Тем, кто удивляется, что делать в библиотеке, когда все книги можно найти дома в интернете, стоит показать студию звукозаписи с профессиональным оборудованием, типографию, коворкинг и местный комикс-центр с раритетными и новейшими графическими историями. Читать, кстати, не обязательно чинно за столом: обустроен специальный подиум, на котором сидят или лежат с книжкой, разложены мягкие кресла-мешки.
Здесь используют даже технологии дополненной реальности. С помощью VR-очков можно перенестись в Музей Анны Ахматовой в Петербурге. А в приложении, посвященном поэтессе, послушать, как она читает свои стихотворения или «сфотографироваться» с ней.
Библиотека им. Некрасова
В Библиотеке им. Некрасова можно спрятаться в специальных нишах в стеллажах или устроиться на мягких подоконниках, чтобы уютно остаться наедине с литературой. Здесь же организуют встречи Бауманского книжного клуба, где обсуждают прочитанное, и клуба «Громко сказано» — там вслух зачитывают любимые строчки произведений. Еще проходят занятия клуба переговоров, в котором оттачивают фишки невербального общения и учатся уверенно вести переговоры, грамотно отстаивая свои интересы.
А смесь ораторских, театральных и импровизационных практик, улучшающих речь и уменьшающих стресс при выступлении, вырабатывают в клубе «Словоречье». При этом общаться без стеснения учат и на других языках: в библиотеке открыты клубы английского, французского, корейского, чувашского и русского жестового языка.
Российская государственная библиотека
Классика, конечно, но куда же без классики? Наведайтесь в один из 34 залов «Ленинки», чтобы почувствовать тот самый книжный дух и вдохновиться легендарными интерьерами, посидеть в тишине в Тихом зале или постучать по клавиатуре в коворкинге. А если хотите выведать все тайны книгохранения, выберите программу в экскурсионном бюро библиотеки.
Например, можно получить «Ночной билет», с которым по темным библиотечным коридорам вы попадете в непривычно пустой без посетителей Третий читальный зал, ставший знаменитым благодаря фильму «Москва слезам не верит». А записавшись на экскурсию «Ленинка. Большое путешествие», вы увидите, как работает пневмопочта, с помощью которой читатели быстро получают нужные книги.
Библиотека графических историй №227
Библиотека №227 до 2018 года работала во вполне привычном традиционном формате, а потом получила необычную специализацию, превратившись в библиотеку графических историй с образовательным лекторием и творческими батлами. Теперь там можно посетить не только читальную, но и винил-зону или гик-площадку «Комиксы. Косплей. Игротека», объединяющую любителей комиксов, косплея, настольных и компьютерных игр.
На этом сюрпризы не заканчиваются: в креативном пространстве есть еще одна любопытная возможность: на графическом планшете можно создать свой комикс, пользуясь советами художников-комиксистов! В общем, пора вспоминать все творческие идеи, реализацию которых откладывали на потом, и воплощать их — новая концепция библиотеки очень к этому располагает.
Библиотека №19 им. Достоевского
После прогулки по Чистопрудному бульвару стоит наведаться в Библиотеку им. Достоевского: там организуют выставки, мастер-классы, лекции и киновстречи. Например, регулярно проходят лекции-эссе проекта «Архитектурно», посвященному, как несложно догадаться, дискуссиям об архитектуре.
Также возрождают «Телешовские среды», приглашая современных авторов, поэтов, музыкантов и художников обсуждать разные формы искусства. А если вы вдруг хотите организовать собственное камерное мероприятие, деловые переговоры или неформальную встречу в самом центре Москвы, в библиотеке можно арендовать зал «Игроки», «Наказание» или «Преступление». Федор Михайлович поможет философски подойти ко всем вопросам!
Библиотека №183 им. Данте Алигьери
Мечтаете об итальянских каникулах, но полностью осуществить желание пока не получается? Загляните в Библиотеку им. Данте Алигьери, в которой знакомят с историей и современной жизнью Италии, ее культурой и искусством. В специальной коллекции «Итальяно» представлено более 2000 книг на итальянском языке!
Но не итальянским единым: в отделе литературы на иностранных языках есть художественная и учебная литература на английском, испанском, французском и немецком — можно почитать любимые произведения на языке оригинала. Также открыта студия видеосъемки, которая организовывает прямую трансляцию мастер-классов, концертов и творческих встреч, которые проходят в библиотеке.
Молодежная библиотека им. Светлова
Жанр young adult набирает популярность не только среди молодежи — а найти новинки, чтобы вволю попереживать за героев книг, можно в «Светловке». Там отличный фонд современной художественной, научно-популярной и учебной литературы! Приятно поработать в медиатеке или в коворкинге молодежного медиацентра, а еще там есть музыкальная комната с электронным пианино.
С 2016 года к «Светловке» присоединен детско-юношеский отдел, в котором можно выбрать, что почитать детям до 12 лет и родителям. В библиотечном фонде как книги из программных школьных списков, так и от новых ведущих современных издательств. И конечно, проходят мероприятия для детей, родителей и всей семьи.
Библиотека №240 TechnoScience
В научно-просветительском проекте креативно подходят ко всему: в библиотеке №240, которая стала специализироваться на технонауке, книги фонда «Читаем будущее!» расставлены… нет, не по цвету корешков, а по дате появления в нашей жизни изобретений, которые когда-то предсказали писатели-фантасты! А наглядно убедиться, как научно-технические открытия изменили наши привычные будни, можно с помощью изданий фонда «100 книг TechnoScience».
За лекции, мастер-классы и научные батлы в этой библиотеке отвечают ученые и популяризаторы науки. И обсуждают на них искусственный интеллект, робототехнику, аддитивные технологии и интернет вещей.
Библиотека им. Добролюбова
Одна из старейших публичных библиотек, открытая коммерсантом и книголюбом Михаилом Вивьеном, знаменита в первую очередь фондом редких изданий конца XIX — начала XX века. Также там можно найти экземпляры с дарственными надписями известных писателей и рассмотреть коллекцию миниатюрных книг издательства «Янико».
А чтобы лучше ориентироваться в редких изданиях, стоит ознакомиться с работающим в библиотеке музеем-лабораторией «Я открываю мир книги». Или заглянуть в центр продвижения книг, в котором писатели презентуют свои произведения.
Библиотека-читальня им. Тургенева
В первой городской общедоступной библиотеке Москвы можно спокойно поработать с литературой в большом или малом читальном зале, позаниматься языками, литературным творчеством и визуальными искусствами в мастерских, заглянуть на кинопоказ или лекцию в конференц-зале.
Отдельная гордость — полноценное кафе при библиотеке Ex: Libris. После того как проведете время за чтением, можно взбодриться чашкой кофе или основательно подкрепиться. А заодно рассмотреть винтажную обстановку и коллекцию музея фарфора. Так за один культпоход удастся посетить сразу несколько локаций.
Библиотека искусств им. Боголюбова
Читать про искусство лучше всего, окружив себя искусством. Например, в зале «Боголюбовская галерея современного искусства», в котором выставочное пространство объединено с читальным залом, можно прямо под картинами обустроить себе место для чтения или работы.
Не проходите мимо зала редкой книги — он открыт в парадной пристройке и создан по эскизу рабочего кабинета Николая II с массивным столом, встроенными книжными шкафами и витой лестницей на антресоль, на которой размещены частные книжные коллекции. Послушать классическую музыку или книжную презентацию можно в не менее эффектной голубой гостиной, а выпить кофе в уютной кофейне «Почитательная».