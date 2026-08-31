Трассы для каждого: как велофестиваль в Яхроме объединил профессионалов и любителей

Для участников проложили целых пять маршрутов: мощная «Ультра» на 111 км, покороче — на 55 и 16 км, и два детских (1,2 км и 3,4 км), для малышей от 2,5 лет и подростков.
Задумка сработала: зарегистрировалось более 2600 человек, участники приехали не только из Москвы и области, но и из других городов, включая Липецк и Казань. При этом почти половина из них не считала себя профессионалами, а кто-то не катался вовсе — велосипед можно было взять напрокат прямо на месте.
Дело семейное
Маленькие велогонщики часто наследуют любовь к спорту от родителей. Так случилось и с шестилетней Аней Пржевальской: уже в два с половиной года она каталась на беговеле, а в три с половиной пересела на велосипед. На фестивале она с поддержкой отца финишировала в своем первом заезде. Константин всю дистанцию пробежал вместе с дочкой, как и многие из родителей детей-участников.
Семья Пржевальских вообще хорошо знакома с велопутешествиями. Аню возили в рюкзаке по Байкальской тропе, на Алтай и в Альпы. А десять лет назад, еще до рождения дочки, Константин и его жена Татьяна прошли на велосипедах Путь паломников в Сантьяго — 450 км через Испанию и Францию. На фестивале Татьяна записалась на скромные 16 км, но по дороге решила проехать все 55. На 45-м километре, по ее словам, в голову закрались сомнения, которые испарились на финишной прямой.
Для этой семьи велосипед — не просто спорт и рекорды, а способ вместе познавать мир. Это возможность насладиться скоростью и природой, вклад в здоровье и новые впечатления — то, ради чего Татьяна и Константин планируют возвращаться на фестиваль.
Серьезные амбиции
К подростковому возрасту у некоторых велосипед превращается из способа провести выходные в план на жизнь. Двенадцатилетний Николай выбрал этот спорт сам, никто в семье им не увлекался. Катается с трех лет, тренируется с семи. Сейчас со вторым взрослым разрядом он регулярно участвует в турнирах и мечтает однажды победить в Олимпийских играх. Свою дистанцию на фестивале Николай проехал дважды: сначала на разведку с отцом, потом в общей гонке.
Вспомнить и влюбиться
Бывает и наоборот: человек вырастает, забывает про велосипед на десятилетия, а потом внезапно возвращается. Так сложилось у Олега из Одинцово, который участвовал в заезде впервые, и сразу — на профессиональной дистанции. На трассе он упал, а пока поднимался — все ушли вперед, и остаток пути пришлось ехать в одиночестве, что оказалось тяжелее, чем в группе. На велосипед он сел не ради медалей, а чтобы побороть усталость от рутины, новое хобби принесло свежие впечатления и знакомства.
Остаться навсегда
Фишка велоспорта — отсутствие возрастных ограничений, считает Алексей Николаев, детский тренер и бывший профессиональный спортсмен, успевший поработать с самыми разными учениками. А вторая суперсила — спасение от плохого настроения, первый же километр на педалях помогает избавиться от тяжести на душе.
Алексей комментировал детские заезды на фестивале и отметил, как здорово родители поддерживали ребят на велотреке. Именно в этом, а не в результатах, он видит главный эффект заездов: кто-то из них всерьез увлечется спортом, а кто-то хотя бы привыкнет, что двигаться — это весело.
Город вокруг гонки
Пока спортсмены и любители трудились на маршрутах, вокруг работал целый парк развлечений. У шатра «Халвы» бросали дартс и липкие мячи, у стойки Protein Rex крутили колесо фортуны, нейросеть в фотобудке рисовала гостей в образе курьера «Пятёрочки Доставка» или, для смелых, директора сети. Детей радовал гигантский твистер и конструктор, балансборды и сухой бассейн. Угощали мороженым «Вкус & Польза» без сахара — не без ЗОЖ-подвоха: чтобы получить порцию, нужно было сделать 20 приседаний.
Больше всего внимания привлек шатер-экостанция: обычные полипропиленовые кофейные стаканчики сети — из тех, что по всей стране покупают около 20 миллионов в месяц, — здесь мыли, сушили, крутили в велошредере (специальном механизме, где обычный велосипед соединен цепным приводом с валом измельчителя) и плавили, чтобы превратить в брелоки.
К вечеру объявили победителей: Николай Малахов взял 111 км, Антон Ганьшин — 55, Сергей Курьянов — 16,5, среди подростков победил Степан Игнатьев, среди самых юных — Федя Романов. После награждения лагерь ждал концерт L’One, который и сам иногда с удовольствием катает по 100 км в день.