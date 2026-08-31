Трассы для каждого: как велофестиваль в Яхроме объединил профессионалов и любителей

Бывает и наоборот: человек вырастает, забывает про велосипед на десятилетия, а потом внезапно возвращается. Так сложилось у Олега из Одинцово, который участвовал в заезде впервые, и сразу — на профессиональной дистанции. На трассе он упал, а пока поднимался — все ушли вперед, и остаток пути пришлось ехать в одиночестве, что оказалось тяжелее, чем в группе. На велосипед он сел не ради медалей, а чтобы побороть усталость от рутины, новое хобби принесло свежие впечатления и знакомства.