Гид

Чем заняться в Москве в сентябре: Cosmoscow, Beat Weekend и еще 20 событий

Афиша Daily
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Фото: Даниил Малый/Sigma Festival
Сентябрь наступил, но грустить по лету некогда. Впереди фестивали, вечеринки, театральные премьеры, выставки и новые рестораны. Собрали все самое интересное, что приготовила столица в первый месяц осени.

Вечеринки и фестивали

«Отрочество»

5 сентября, в «Месте Зангези», 18+

© Ярослав Варламов/«Место Зангези»

В «Месте Зангези» предлагают продлить лето еще на день — с живой музыкой и танцами. В лайнапе — инди-поп-исполнитель «кто такой ильдар», «неаринаменя», «Грель», «Клуб Ромашка», «М. Лебовски» и «Пути Отхода», а еще сеты от Gleb Sus, Farada и Stuff.

Адрес
Гончарная, 7/4, стр. 1
Метро
«Таганская», «Марксистская»
Начало
16.00
Стоимость билетов
от 1100 р.
Подробности
на сайте
Место Зангези
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Фестиваль «День Помощи»

6 сентября, в ДК «Альфа Кристалл», 0+

© Предоставлено пресс-службой

Фестиваль, на котором выступят Тося Чайкина и группа «Хлеб». Также в программе — музыкальное бинго с Аллой Михеевой и ВИА «Мужчины», «странные старты» от «Чикен Карри», встречи с попечителями проекта, благотворительный маркет и другие активности.

Собранные средства направят на продукты для тысячи трехсот пожилых подопечных из пятидесяти девяти городов России. Для входа нужно пожертвовать от три тысячи пятьсот рублей в «Резервный фонд помощи подопечным».

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Метро
«Курская», «Чкаловская», «Авиамоторная»
Стоимость билетов
пожертвование от 3500 р
Подробности
на сайте

«Радиоприемник»

11 сентября, в Fabula HQ, 18+

© Fabula HQ

Музыкальный вечер на стыке электроники, джаза и экспериментальной музыки. В лайнапе — «Труд», «Лезвие Сеул», «Размаха», «Метрополитен», «Досада», Лиза Голицына, ТАĪНА, Vyaliyy, Vova Polunin, neskveek и Илья Медуница. 

Адрес
Самокатная, 4Б, стр. 2
Метро
«Чкаловская», «Курская»
Начало
18:00
Стоимость билетов
от 1200 р.
Подробности
на сайте

Kislo 2 Years

11 сентября, в DEX, 18+

© Denis Tverskoy/Kislo

В DEX отметят два года Kislo — московского музыкального объединения, работающего в жанрх техно, эйсид и трансовой электроники. В программе артисты лейбла и друзья проекта, а на отдельном танцполе пройдет шоукейс Mystix. Вечеринка займет пространства MEDIUM и MSL, которые на ночь превратят в темный лабиринт с зелеными сигналами и тенями.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Метро
«Дубровка», «Волгоградский проспект», «Угрешская»
Начало
22.00
Стоимость билетов
от 1500 р.
Kislo 2 Years
Концерт / 11 сентября
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SIGMA Festival 3 Years

18–20 сентября, в DEX, 18+

© Никита Dершинин/Sigma Festival

Мультижанровый фестиваль электронной музыки SIGMA отмечает три года большим трехдневным событием в DEX. В лайнапе — сто тридцать артистов и сорок промо-команд. Программа распределена по нескольким сценам и охватывает техно, электро, брейкбит, хаус, драм-н-бейс, витчхаус, вейв и экспериментальную электронику. Среди участников — Police In Paris, Sigma, Monasterio, Stvol, Neversleep, Resonance, Volchok, Quintessence и другие. 

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Метро
«Дубровка», «Волгоградский проспект», «Угрешская»
Начало
20.00
Стоимость билетов
от 1500 р.
Sigma Festival III Years
Концерт / 18 сентября
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Театр

«Событие» (реж. Константин Богомолов), 18+

3, 4, 5, 13 сентября, в Театре на Малой Бронной

Константин Богомолов
© Театр на Малой Бронной

Премьера драматической комедии по пьесе Владимира Набокова в постановке Константина Богомолова. В центре истории — семья, которая пытается жить обычной жизнью, пока где-то рядом ходит убийца. «Его ждут, его боятся, о нем говорят. Что это: осторожность или паранойя?», — говорится в описании спектакля. 

Адрес
Малая Бронная, 4
Метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Продолжительность
1 час 40 минут
Стоимость билетов
от 8000 р.
Событие
Спектакль / сентябрь - октябрь
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«Чайка» (реж. Константин Хабенский), 16+

5 сентября, в МХТ им. Чехова

© МХТ имени А. П. Чехова

«Чайка» Антона Чехова в постановке Константина Хабенского. Спектакль рассказывает о женщинах: их чувствах, привязанности и влиянии на мужчин, которые мечтают о признании и боятся оказаться ненужными. 

Адрес
Камергерский пер., 3
Метро
«Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции»
Продолжительность
3 часа 30 минут, с антрактом
Стоимость билетов
от 1700 р.
Чайка
Спектакль / сентябрь - октябрь
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«Дыра» (реж. Сергей Женовач), 18+

11, 12, 13, 15, 25 сентября, в Студии театрального искусства

© СТИ

Абсурдная комедии в постановке Сергея Женовача. По сюжету, в маленьком городке Дырове из-за ошибки в телеграмме чиновники получают странное распоряжение: заготовить двести бочек воробьев. Вместо того, чтобы усомниться или уточнить у начальства, что происходит, местные власти с упорством достойным лучшего применения, пытаются исполнить приказ. 

Команда театра обратилась к тексту советского драматурга Александра Галина. Еще несколько десятилетий назад спектакли по его пьесам шли чуть ли не в каждом театре страны, но сегодня творчество Галина незаслуженно забыто. В СТИ постарались это исправить. 

Адрес
ул. Станиславского, 21, стр. 7
Метро
«Марксистская», «Таганская»
Продолжительность
2 часа 50 минут, с антрактом
Стоимость билетов
от 2000 р.
Подробности
на сайте

«Каренина. Том второй» (реж. Егор Перегудов), 16+

12, 13, 26 сентября, в Театре Маяковского

© Театр Маяковского

Судьбоносная встреча Карениной с Вронским, начало отношений, объяснение героини с мужем — все эти события приходятся на первый том романа Толстого. В спектакле Егора Перегудова они уже остались в прошлом. Режиссер берется за второй том с развязкой и трагическим финалом. Но, постановщику неинтересно в очередной раз пересказывать знаменитый текст: он ищет «театральный язык, который эквивалентен эпическому романному слову Толстого». 

В Театре Маяковского премьеру называют одним из самых масштабных спектаклей в репертуаре. Зрителей ждут три акта с полной сменной декораций и совершенно разным подходом к истории. 

Адрес
Большая Никитская, 19/13, стр. 1
Метро
«Арбатская», «Охотный Ряд»
Продолжительность
2 часа 30 минут, с антрактом
Стоимость билетов
от 1700 р.
Каренина. Том второй
Спектакль / сентябрь - октябрь
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«Опера нищих» (реж. Евгений Писарев), 18+

16, 17, 18, 19 сентября, в Театре им. Пушкина

© Театр Пушкина

Музыкальная постановка Евгения Писарева по «Трехгрошовой опере» Бертольта Брехта. 

Пока Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки-нож женится на дочери предводителя городских нищих. Разъяренный тесть решает сдать его полиции, но выясняется, что шериф — старый друг Мэкки. Роль Мэкки-ножа внезапно у Максима Матвеева. 

Адрес
Тверской бульвар, 23
Метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Продолжительность
3 часа, с одним антрактом
Стоимость билетов
от 7500 р.
Опера нищих
Спектакль / сентябрь - ноябрь
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«Уроки французского» (реж. Василий Цыганов), 12+

21, 23, 25 сентября, в Театре Вахтангова

Василий Цыганцов в спектакле «Попрыгунья»
© Валерий Мясников/Театр Вахтангова

Спектакль по знаменитому рассказу Валентина Распутина о подростке, который после войны уезжает из родной деревни учиться в районный центр. Оставшись без привычной поддержки и живя впроголодь, он начинает играть на деньги вместе с местными ребятами. Тогда учительница французского замечает его положение и пытается помочь.

«Уроки французского» — новая постановка Театра Вахтангова и первая режиссерская работа Василия Цыганцова в театре. «Я читал этот рассказ еще в детстве, и он меня тогда очень согрел. А теперь я, уже взрослый, хочу поделиться этим теплом с другими», — говорит режиссер.

Адрес
Малый Николопесковский пер., 3
Метро
«Арбатская», «Смоленская»
Стоимость билетов
от 3 000 р.
Подробности
на сайте
Уроки французского
Спектакль / сентябрь - октябрь
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Еда

OUI OUI

© Предоставлено пресс-службой

Французское бистро от команды The Last Bar. В меню классика: стейк с картофелем фри, тартар на хрустящем крокете, нисуаз и круассаны. Интерьер напоминает парижское бистро внутри старого московского здания. Владельцы заведения сохранили найденные во время ремонта элементы старого камина и изразцы. Здесь можно выпить кофе, пообедать, взять еду с собой или зайти вечером за сидром.

Адрес
Большой Спасоглинищевский пер., 3, стр. 5
Метро
«Китай-город»
Часы работы
пн–вс 09.00–23.00
Средний чек
1000–3000 р.
Тип заведения
кафе
Кухня
французская

«Рубель»

© «Рубель»

В ГУМе открылся русский ресторан «Рубель» от AVA Team, то есть Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева. Подают блюда русской кухни с опорой на семейные рецепты и гастрономическую историю страны: шаньги, пельмени и вареники, борщ, уху, форшмак, соленья, черную и красную икра, дальневосточные морепрод