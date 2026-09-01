Чем заняться в Москве в сентябре: Cosmoscow, Beat Weekend и еще 20 событий

Судьбоносная встреча Карениной с Вронским, начало отношений, объяснение героини с мужем — все эти события приходятся на первый том романа Толстого. В спектакле Егора Перегудова они уже остались в прошлом. Режиссер берется за второй том с развязкой и трагическим финалом. Но, постановщику неинтересно в очередной раз пересказывать знаменитый текст: он ищет «театральный язык, который эквивалентен эпическому романному слову Толстого».