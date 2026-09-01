Чем заняться в Москве в сентябре: Cosmoscow, Beat Weekend и еще 20 событий

Вечеринки и фестивали
«Отрочество»
5 сентября, в «Месте Зангези», 18+
В «Месте Зангези» предлагают продлить лето еще на день — с живой музыкой и танцами. В лайнапе — инди-поп-исполнитель «кто такой ильдар», «неаринаменя», «Грель», «Клуб Ромашка», «М. Лебовски» и «Пути Отхода», а еще сеты от Gleb Sus, Farada и Stuff.
Фестиваль «День Помощи»
6 сентября, в ДК «Альфа Кристалл», 0+
Фестиваль, на котором выступят Тося Чайкина и группа «Хлеб». Также в программе — музыкальное бинго с Аллой Михеевой и ВИА «Мужчины», «странные старты» от «Чикен Карри», встречи с попечителями проекта, благотворительный маркет и другие активности.
Собранные средства направят на продукты для тысячи трехсот пожилых подопечных из пятидесяти девяти городов России. Для входа нужно пожертвовать от три тысячи пятьсот рублей в «Резервный фонд помощи подопечным».
«Радиоприемник»
11 сентября, в Fabula HQ, 18+
Музыкальный вечер на стыке электроники, джаза и экспериментальной музыки. В лайнапе — «Труд», «Лезвие Сеул», «Размаха», «Метрополитен», «Досада», Лиза Голицына, ТАĪНА, Vyaliyy, Vova Polunin, neskveek и Илья Медуница.
Kislo 2 Years
11 сентября, в DEX, 18+
В DEX отметят два года Kislo — московского музыкального объединения, работающего в жанрх техно, эйсид и трансовой электроники. В программе артисты лейбла и друзья проекта, а на отдельном танцполе пройдет шоукейс Mystix. Вечеринка займет пространства MEDIUM и MSL, которые на ночь превратят в темный лабиринт с зелеными сигналами и тенями.
SIGMA Festival 3 Years
18–20 сентября, в DEX, 18+
Мультижанровый фестиваль электронной музыки SIGMA отмечает три года большим трехдневным событием в DEX. В лайнапе — сто тридцать артистов и сорок промо-команд. Программа распределена по нескольким сценам и охватывает техно, электро, брейкбит, хаус, драм-н-бейс, витчхаус, вейв и экспериментальную электронику. Среди участников — Police In Paris, Sigma, Monasterio, Stvol, Neversleep, Resonance, Volchok, Quintessence и другие.
Театр
«Событие» (реж. Константин Богомолов), 18+
3, 4, 5, 13 сентября, в Театре на Малой Бронной
Премьера драматической комедии по пьесе Владимира Набокова в постановке Константина Богомолова. В центре истории — семья, которая пытается жить обычной жизнью, пока где-то рядом ходит убийца. «Его ждут, его боятся, о нем говорят. Что это: осторожность или паранойя?», — говорится в описании спектакля.
«Чайка» (реж. Константин Хабенский), 16+
5 сентября, в МХТ им. Чехова
«Чайка» Антона Чехова в постановке Константина Хабенского. Спектакль рассказывает о женщинах: их чувствах, привязанности и влиянии на мужчин, которые мечтают о признании и боятся оказаться ненужными.
«Дыра» (реж. Сергей Женовач), 18+
11, 12, 13, 15, 25 сентября, в Студии театрального искусства
Абсурдная комедии в постановке Сергея Женовача. По сюжету, в маленьком городке Дырове из-за ошибки в телеграмме чиновники получают странное распоряжение: заготовить двести бочек воробьев. Вместо того, чтобы усомниться или уточнить у начальства, что происходит, местные власти с упорством достойным лучшего применения, пытаются исполнить приказ.
Команда театра обратилась к тексту советского драматурга Александра Галина. Еще несколько десятилетий назад спектакли по его пьесам шли чуть ли не в каждом театре страны, но сегодня творчество Галина незаслуженно забыто. В СТИ постарались это исправить.
«Каренина. Том второй» (реж. Егор Перегудов), 16+
12, 13, 26 сентября, в Театре Маяковского
Судьбоносная встреча Карениной с Вронским, начало отношений, объяснение героини с мужем — все эти события приходятся на первый том романа Толстого. В спектакле Егора Перегудова они уже остались в прошлом. Режиссер берется за второй том с развязкой и трагическим финалом. Но, постановщику неинтересно в очередной раз пересказывать знаменитый текст: он ищет «театральный язык, который эквивалентен эпическому романному слову Толстого».
В Театре Маяковского премьеру называют одним из самых масштабных спектаклей в репертуаре. Зрителей ждут три акта с полной сменной декораций и совершенно разным подходом к истории.
«Опера нищих» (реж. Евгений Писарев), 18+
16, 17, 18, 19 сентября, в Театре им. Пушкина
Музыкальная постановка Евгения Писарева по «Трехгрошовой опере» Бертольта Брехта.
Пока Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки-нож женится на дочери предводителя городских нищих. Разъяренный тесть решает сдать его полиции, но выясняется, что шериф — старый друг Мэкки. Роль Мэкки-ножа внезапно у Максима Матвеева.
«Уроки французского» (реж. Василий Цыганов), 12+
21, 23, 25 сентября, в Театре Вахтангова
Спектакль по знаменитому рассказу Валентина Распутина о подростке, который после войны уезжает из родной деревни учиться в районный центр. Оставшись без привычной поддержки и живя впроголодь, он начинает играть на деньги вместе с местными ребятами. Тогда учительница французского замечает его положение и пытается помочь.
«Уроки французского» — новая постановка Театра Вахтангова и первая режиссерская работа Василия Цыганцова в театре. «Я читал этот рассказ еще в детстве, и он меня тогда очень согрел. А теперь я, уже взрослый, хочу поделиться этим теплом с другими», — говорит режиссер.
Еда
OUI OUI
Французское бистро от команды The Last Bar. В меню классика: стейк с картофелем фри, тартар на хрустящем крокете, нисуаз и круассаны. Интерьер напоминает парижское бистро внутри старого московского здания. Владельцы заведения сохранили найденные во время ремонта элементы старого камина и изразцы. Здесь можно выпить кофе, пообедать, взять еду с собой или зайти вечером за сидром.
«Рубель»
В ГУМе открылся русский ресторан «Рубель» от AVA Team, то есть Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева. Подают блюда русской кухни с опорой на семейные рецепты и гастрономическую историю страны: шаньги, пельмени и вареники, борщ, уху, форшмак, соленья, черную и красную икра, дальневосточные морепрод