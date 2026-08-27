Театральные премьеры, Цой и Mr. Credo: 26 главных событий Петербурга в сентябре

Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видео-арт. Елену Немкову интересует пересечение органического и технологического — в своих работах она миксует материалы, например минералы и металл. Для их совместной выставки пространство галереи превратилось одновременно и в заповедную зону, где следы человеческого становятся почти неотличимыми от природного ландшафта, и в место необъяснимого происшествия, в которое случайно забредает зритель.