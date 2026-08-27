Петербург

Театральные премьеры, Цой и Mr. Credo: 26 главных событий Петербурга в сентябре

Афиша Daily
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Фото: Стас Левшин/БДТ им. Товстоногова
Превращение культовой арт-ярмарки K Gallery в фестиваль, «Преступление и наказание» учеников Григория Козлова в двух частях, моноспектакль Елизаветы Боярской о Цветаевой, все фортепианные концерты Рахманинова в Петербургской филармонии и другие события, которые нельзя пропустить в первый месяц осени.

Выставки

Фестиваль «Из профессорской квартиры» (16+)

18–20 сентября, в пространстве «Конюшенная, 2»

© K Gallery

Впервые для публики открывается историческое здание бывшего музея придворных экипажей — часть комплекса Придворного конюшенного ведомства в самом центре Петербурга. На три дня здесь поселится искусство, которое можно купить в коллекцию: графика и живопись ленинградских классиков, работы художников-нонконформистов, а также современных авторов, отобранных через первый в истории ярмарки опен-кол.

В параллельной программе фестиваля K Gallerу круглый стол «Стрит-арт хранения», мастер-классы петербургской «Вышки», лекция Музея ОБЭРИУ о частном коллекционировании, а также выставка дуэта «Или и Павлов», для которой художники взяли за основу артефакты и рисунки, найденные в разных частях Конюшенного двора.

Адрес
Конюшенная пл., 2
Станция метро
«Невский проспект»
Возрастное ограничение
16+
Стоимость
700 p.
Подробности
на kgallery.ru
Из профессорской квартиры
Выставка в Санкт-Петербурге
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«Один танцует. Владимир Шинкарев» (16+)

До 4 октября, в павильоне Новой Голландии

Владимир Шинкарев. Один танцует, 2012
© «Новая Голландия»

Художник, писатель и сооснователель арт-группы «Митьки» Владимир Шинкарев ушел из жизни в апреле в возрасте семидесяти двух лет. Выставка в павильоне Новой Голландии организована в память о нем и объединяет домашние коллекции друзей, соратников и ценителей его творчества: Марины Алексеевой, Екатерины Андреевой, Александра Андрущенко, семьи Якова Кальменса, Геннадия Плискина, Сергея Попова, Игоря Суханова и Василия Успенского.

«Благодаря их поддержке эти произведения вновь становятся доступными зрителю и возвращают память о прекрасном художнике», — отмечают кураторы.

Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2
Станция метро
«Адмиралтейская»
Возрастное ограничение
16+
Стоимость
вход бесплатный
Подробности
на newhollandsp.ru 
Один танцует. Владимир Шинкарёв
Выставка в Санкт-Петербурге
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«Лицевая сторона» (0+)

До 10 сентября, в «Росфото»

© «Росфото»

В экспозицию вошли более девяноста цветных фотооткрыток 1950–1970-х годов из коллекции музея, прочно вошедших в повседневную жизнь СССР: от жизнерадостных образов детей, живописных видов городов и природы до образовательных открыток, которые превращали почтовые карточки в инструмент познания.

«Эти снимки сопровождали людей в их радостные или драматичные моменты жизни и нередко попадали в семейные альбомы, являясь работами выдающихся мастеров фотографии», — отмечают в «Росфото».

Адрес
Большая Морская, 35
Станция метро
«Адмиралтейская»
Возрастное ограничение
0+
Стоимость
от 100 р.
Подробности
на rosphoto.org 
Лицевая сторона
Выставка в Санкт-Петербурге
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«О сладости мира. Современное искусство Индии» (12+)

До 4 октября, в Главном штабе

© Государственный Эрмитаж

Выставка индийского совриска представила работы одиннадцати авторов, которые выставлялись в том числе в MoMA и Tate Modern, а еще первую в истории Эрмитажа гейм-инсталляцию — ее сделала исследовательница популярности советских детских книг у себя на родине, в Бангалоре, Афра Шафик. Дополняют совриск настенные росписи монастырей Великого шелкового пути и древние могольские миниатюры.

Адрес
Дворцовая пл., 6–8
Станция метро
«Адмиралтейская»
Возрастное ограничение
12+
Стоимость
от 0 р.
Подробности
на hermitagemuseum.org 
О сладости мира. Современное искусство Индии
Выставка в Санкт-Петербурге
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«Марья Дмитриева и Елена Немкова. Пик неопределенности» (16+)

До 20 сентября, в Anna Nova

© Anna Nova

Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видео-арт. Елену Немкову интересует пересечение органического и технологического — в своих работах она миксует материалы, например минералы и металл. Для их совместной выставки пространство галереи превратилось одновременно и в заповедную зону, где следы человеческого становятся почти неотличимыми от природного ландшафта, и в место необъяснимого происшествия, в которое случайно забредает зритель.

Адрес
Жуковского, 28
Станция метро
«Площадь Восстания»
Возрастное ограничение
16+
Стоимость
от 100 р.
Подробности
на annanova-gallery.ru 
Марья Дмитриева и Елена Немкова. Пик неопределённости
Выставка в Санкт-Петербурге
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«Версейс» (18+)

До 4 октября, в арт-руме Irnby

© @katyakatarsis/Pop-Up Gallery

Художница Алина Корякина, придумавшая виральных парней-тюбиков из керамики, на этот раз отдает должное ролям женщины в публичном поле: от роковых красоток и карьеристок до мам. Название экспозиция позаимствовала у Пола Верхувена и его «Шоугелз», где в одной из сцен искажается бренд Versace, а лирической героиней стала Регина — альтер эго Корякиной с повадками роковой соблазнительницы.

Адрес
просп. Добролюбова, 5/1
Станция метро
«Спортивная»
Возрастное ограничение
18+
Стоимость
вход бесплатный
Подробности
на irnby.com

«Саша Браулов. Я зашел на улицу сказать вам…» (12+)

До 13 сентября, в Didi Gallery

© Didi Gallery

Художник, предметный дизайнер, автор любимых петербуржцами стрит-арт-вышивок и обложек альбомов групп «СБПЧ» и «Перемотка» показал свои «документальные» вышивки, ситуативные комментарии к городским объявлениям и тексты в технике трафарета — те авторские серии, которые можно встретить в городской среде.

Адрес
Большой просп. В.О., 62
Станция метро
«Горный институт»
Возрастное ограничение
12+
Стоимость
вход бесплатный
Подробности
на didigallery.com 
Саша Браулов. Я зашёл на улицу сказать вам…
Выставка в Санкт-Петербурге
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«Окрестности Санкт-Петербурга в гравюрах и литографиях ХIХ века. Из собрания Русского музея» (0+)

До 2 ноября, в Михайловском дворце

Александр Тон. Часть дворца и Лицея, 1822
© Русский музей

Около сотни гравюр и литографий из собрания Русского музея позволяют увидеть окрестности столицы Российской империи глазами художников ХIХ века, а также важные исторические события, связанные с ними, — от открытия первой русской железной дороги между Петербургом и Царским Селом до знаменитых концертов Иоганна Штрауса в Павловске. В числе авторов — Андрей Мартынов, Валериан Лангер, Александр Тон и другие известные художники своего времени. 

Адрес
Инженерная, 4
Станция метро
«Невский проспект», «Гостиный двор»
Возрастное ограничение
0+
Стоимость
от 0 р.
Подробности
на rusmuseum.ru 
Окрестности Санкт-Петербурга в гравюрах и литографиях ХIХ века. Из собрания Русского музея
Выставка в Санкт-Петербурге
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Арт-променад в стиле La Belle Époque (0+)

5, 12, 19 и 26 сентября, в Государственном Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж

В Эрмитаж после закрытия, чтобы ощутить атмосферу светского салона рубежа XIX–XX веков. Это арт-променад по выставке «Барон Штиглиц. „Подвиг просвещенной благотворительности“», которая собрала более восьмисот экспонатов из коллекции мецената. Маршрут включает в себя знакомство с экспозицией и музыкально-танцевальное путешествие в эпоху, которую во Франции называли La Belle Époque, а в России — Серебряным веком.

Адрес
Дворцовая пл., 2
Станция метро
«Адмиралтейская»
Возрастное ограничение
0+
Стоимость
3000 p.
Подробности
на tickets.hermitagemuseum.org

«Виктор Цой. Легенда» (12+)

До 27 сентября, в «Севкабель Порту»

© Planet9

Последняя возможность увидеть выставку-байопик о лидере группы «Кино», которая подходит к своему завершению. Показывают уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя. В экспозицию, ставшую блокбастером, их собрали архитектор Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев из бюро Planet9 вместе с сыном музыканта Александром Цоем.

Адрес
Кожевенная линия, 40б
Станция метро
«Горный институт»
Возрастное ограничение
12+
Стоимость
от 1100 р.
Подробности
на tsoylegend.ru 

Театр

«Преступление и наказание» (16+)

1 и 2 сентября, в театре «Мастерская»

© «Мастерская»

У каждого поколения учеников режиссера Григория Козлова — свой большой русский роман. Со спектакля «Идиот. Возвращение» в