Театральные премьеры, Цой и Mr. Credo: 26 главных событий Петербурга в сентябре

Выставки
Фестиваль «Из профессорской квартиры» (16+)
18–20 сентября, в пространстве «Конюшенная, 2»
Впервые для публики открывается историческое здание бывшего музея придворных экипажей — часть комплекса Придворного конюшенного ведомства в самом центре Петербурга. На три дня здесь поселится искусство, которое можно купить в коллекцию: графика и живопись ленинградских классиков, работы художников-нонконформистов, а также современных авторов, отобранных через первый в истории ярмарки опен-кол.
В параллельной программе фестиваля K Gallerу круглый стол «Стрит-арт хранения», мастер-классы петербургской «Вышки», лекция Музея ОБЭРИУ о частном коллекционировании, а также выставка дуэта «Или и Павлов», для которой художники взяли за основу артефакты и рисунки, найденные в разных частях Конюшенного двора.
«Один танцует. Владимир Шинкарев» (16+)
До 4 октября, в павильоне Новой Голландии
Художник, писатель и сооснователель арт-группы «Митьки» Владимир Шинкарев ушел из жизни в апреле в возрасте семидесяти двух лет. Выставка в павильоне Новой Голландии организована в память о нем и объединяет домашние коллекции друзей, соратников и ценителей его творчества: Марины Алексеевой, Екатерины Андреевой, Александра Андрущенко, семьи Якова Кальменса, Геннадия Плискина, Сергея Попова, Игоря Суханова и Василия Успенского.
«Благодаря их поддержке эти произведения вновь становятся доступными зрителю и возвращают память о прекрасном художнике», — отмечают кураторы.
«Лицевая сторона» (0+)
До 10 сентября, в «Росфото»
В экспозицию вошли более девяноста цветных фотооткрыток 1950–1970-х годов из коллекции музея, прочно вошедших в повседневную жизнь СССР: от жизнерадостных образов детей, живописных видов городов и природы до образовательных открыток, которые превращали почтовые карточки в инструмент познания.
«Эти снимки сопровождали людей в их радостные или драматичные моменты жизни и нередко попадали в семейные альбомы, являясь работами выдающихся мастеров фотографии», — отмечают в «Росфото».
«О сладости мира. Современное искусство Индии» (12+)
До 4 октября, в Главном штабе
Выставка индийского совриска представила работы одиннадцати авторов, которые выставлялись в том числе в MoMA и Tate Modern, а еще первую в истории Эрмитажа гейм-инсталляцию — ее сделала исследовательница популярности советских детских книг у себя на родине, в Бангалоре, Афра Шафик. Дополняют совриск настенные росписи монастырей Великого шелкового пути и древние могольские миниатюры.
«Марья Дмитриева и Елена Немкова. Пик неопределенности» (16+)
До 20 сентября, в Anna Nova
Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видео-арт. Елену Немкову интересует пересечение органического и технологического — в своих работах она миксует материалы, например минералы и металл. Для их совместной выставки пространство галереи превратилось одновременно и в заповедную зону, где следы человеческого становятся почти неотличимыми от природного ландшафта, и в место необъяснимого происшествия, в которое случайно забредает зритель.
«Версейс» (18+)
До 4 октября, в арт-руме Irnby
Художница Алина Корякина, придумавшая виральных парней-тюбиков из керамики, на этот раз отдает должное ролям женщины в публичном поле: от роковых красоток и карьеристок до мам. Название экспозиция позаимствовала у Пола Верхувена и его «Шоугелз», где в одной из сцен искажается бренд Versace, а лирической героиней стала Регина — альтер эго Корякиной с повадками роковой соблазнительницы.
«Саша Браулов. Я зашел на улицу сказать вам…» (12+)
До 13 сентября, в Didi Gallery
Художник, предметный дизайнер, автор любимых петербуржцами стрит-арт-вышивок и обложек альбомов групп «СБПЧ» и «Перемотка» показал свои «документальные» вышивки, ситуативные комментарии к городским объявлениям и тексты в технике трафарета — те авторские серии, которые можно встретить в городской среде.
«Окрестности Санкт-Петербурга в гравюрах и литографиях ХIХ века. Из собрания Русского музея» (0+)
До 2 ноября, в Михайловском дворце
Около сотни гравюр и литографий из собрания Русского музея позволяют увидеть окрестности столицы Российской империи глазами художников ХIХ века, а также важные исторические события, связанные с ними, — от открытия первой русской железной дороги между Петербургом и Царским Селом до знаменитых концертов Иоганна Штрауса в Павловске. В числе авторов — Андрей Мартынов, Валериан Лангер, Александр Тон и другие известные художники своего времени.
Арт-променад в стиле La Belle Époque (0+)
5, 12, 19 и 26 сентября, в Государственном Эрмитаже
В Эрмитаж после закрытия, чтобы ощутить атмосферу светского салона рубежа XIX–XX веков. Это арт-променад по выставке «Барон Штиглиц. „Подвиг просвещенной благотворительности“», которая собрала более восьмисот экспонатов из коллекции мецената. Маршрут включает в себя знакомство с экспозицией и музыкально-танцевальное путешествие в эпоху, которую во Франции называли La Belle Époque, а в России — Серебряным веком.
«Виктор Цой. Легенда» (12+)
До 27 сентября, в «Севкабель Порту»
Последняя возможность увидеть выставку-байопик о лидере группы «Кино», которая подходит к своему завершению. Показывают уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя. В экспозицию, ставшую блокбастером, их собрали архитектор Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев из бюро Planet9 вместе с сыном музыканта Александром Цоем.
Театр
«Преступление и наказание» (16+)
1 и 2 сентября, в театре «Мастерская»
У каждого поколения учеников режиссера Григория Козлова — свой большой русский роман. Со спектакля «Идиот. Возвращение» в