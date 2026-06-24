Все на Электрозавод! Какая судьба ждет кирпичный замок на востоке Москвы?

«„Хлебозавод №9“, где у нас здания не носят охранный статус, но при этом собственник, понимая их ценность, эффектность и привлекательность, все сохранил и ничего нового вообще не построил. Понятно, что там экономика требовала такого подхода, но в этом случае экономика шла рука об руку с пониманием ценности наследия. Так что примеров, слава богу, много. Есть, конечно, меценатские примеры, которые находятся вне экономических моделей, такие как „ГЭС-2“. Безусловно, это один из величайших примеров приспособления наследия промышленного к новой функции вообще в мире, наверное, да, архитектор мировой — Ренцо Пиано. Вот такие хорошие примеры есть. Но я повторю, что и в парадигме реальной экономики все возможно».