Уходим в лес (но живем с комфортом): 9 глэмпингов, куда можно уехать из Москвы

Вопросов, чем заняться в хаски-деревне, возникнуть не должно. Здесь проводят не только экскурсии в питомник и на ферму, но и док-трекинг — пешие походы с хаски по пересеченной местности. Есть как лайтовые версии на 5, 10 и 17 километров, так и двухдневные туры со сплавом на байдарках. А еще на территории хаски-деревни работает баня, которую топят согласно древним русским традициям, и кафе с домашней едой, травяными чаями ручного сбора и печеньем в форме лапок .